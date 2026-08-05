Pampita: “Mis hijos se van con sus padres y tengo diez días para ser novia exclusivamente”

La conductora estuvo como invitada en el ciclo de Gonzalo Aziz y Diego Iglesias

Guardar

Pampita visitó por primera vez el estudio de Infobae al regreso y compartió su experiencia al frente de Lo de Pampita, el ciclo de entrevistas que conduce para Infobae. Durante la charla, la conductora reflexionó sobre su evolución profesional, el desafío de profundizar en la vida de los invitados y su mirada sobre el país, el amor y la maternidad. La animadora destacó la intimidad que logra en el nuevo formato y explicó por qué sigue apostando a la Argentina tanto desde lo personal como desde sus múltiples emprendimientos.

A tres meses del comienzo de su ciclo de entrevistas, destacó la diferencia radical entre el formato tradicional de televisión y el espacio que encuentra en su ciclol. “En la tele no tenés una hora y media para hacer una entrevista. Acá es un placer. Se crea un clima más cálido, más ameno, más íntimo”, afirmó.

PUBLICIDAD

“Me jode que como país no salgamos adelante, pero sigo con la esperanza”, sostuvo Pampita en Infobae en vivo

En su living ya pasaron figuras como Carmen Barbieri, Juli Poggio, José María Muscari, Martín Bossi, Vicky Xipolitakis, Fabián Cubero y Mica Viciconte, entre otros. Pampita remarcó que la extensión de las charlas le permite abordar temas poco habituales: “Puedo ahondar en su infancia, sus dolores, sus amores, sus aprendizajes. No hay otro ámbito donde entrevistes a alguien durante una hora y media”.

La conductora recordó sus inicios en El Rayo, a los veinte años, y definió aquella etapa como su primera escuela en el arte de entrevistar. Reveló que uno de los consejos más valiosos que recibió fue “aprender a escuchar siempre”, priorizando la atención sobre lo que dice el entrevistado en vez de pensar en la próxima pregunta.

PUBLICIDAD

Consultada por su vínculo con la Argentina, la modelo sostuvo: “Tengo un amor tan grande por mi país y creo que muchos compartimos eso, que siempre lo vemos con esperanza”. Valoró la creatividad y la resiliencia del argentino y destacó la capacidad colectiva para “reinventarse, adaptarse y sobrevivir a todo”.

“En la tele no tenés una hora y media para hacer una entrevista. Acá es un placer. Se crea un clima más cálido, más ameno, más íntimo”, sostuvo

Admitió que vivió en el exterior durante once años por motivos personales, cuando estaba en pareja con Benjamín Vicuña y dividía su vida entre Argentina y Chile, pero dejó claro que su elección es apostar al país: “El lugar que más me gusta para vivir en el mundo es mi país”. Sobre las dificultades, señaló: “Me jode que no salgamos adelante, que tenemos todo: un país grande, rico, mucha tierra, gente con ganas de laburar y así y todo no lo logramos. Pero sigo siempre con la esperanza”.

PUBLICIDAD

En cuanto a la crianza, explicó su decisión de que sus hijos se formen en Argentina y no en el exterior: “Me gusta que se toquen, que se abracen, que se junten con amigos, que salgan, que caminen por la ciudad de Buenos Aires. Hay tantas cosas argentinas que no quiero que se pierdan”.

Pampita enumeró la diversidad de productos y empresas a las que está asociada: “Hago muebles, vajilla, ropa interior, traje de baño, planchita de pelo, colágeno, anteojos. Y muchas cosas más que me debo estar olvidando”. Reconoció la dificultad de emprender en el país por la carga impositiva: “Se me va el 80% por ciento de lo que gano siempre en cada producto que vendo, así que sé muy bien lo que es estar del otro lado”. A pesar de las propuestas laborales en el exterior, la empresaria reafirmó su preferencia por producir en Argentina y transmitir a sus hijos una mentalidad local.

PUBLICIDAD

Pampita: “Mis hijos se van con sus padres y tengo diez días para ser novia exclusivamente” (Instagram)

Interpelada sobre su vida sentimental, respondió con franqueza: “Me ha ido pésimo en el amor”, aunque reivindicó su capacidad para reinventarse y volver a apostar por las relaciones. “Amar es parte de ser humanos. No me imagino una vida siendo solamente empresaria, personaje de la tele y mamá. El lado del amor me gusta fomentarlo”.

Sobre la posibilidad de volver a enamorarse, remarcó: “Tengo mucho por amar y por ser amada”. En pareja con Martín Pepa desde hace un año y medio admitió que la distancia es un desafío, pero que la tecnología ayuda a sobrellevarlo. En cuanto a la organización familiar, explicó: “Mis hijos, ocho y media, se van todos a dormir y dos fines de semana al mes se van con sus padres. Así que tengo diez días libres al mes donde puedo ser novia exclusivamente”.

PUBLICIDAD

Ardohain finalizó la charla reafirmando la importancia de compartir las cenas con sus hijos, sin importar la carga laboral: “Tengo una regla que, trabaje lo que trabaje, yo ceno con mis hijos. Es nuestro momento familiar”.