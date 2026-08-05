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La silleta gigante que sorprende en la Feria de las Flores: mide 64 metros cuadrados

La creación fue desarrollada por KFC Colombia junto a silleteros de Santa Elena, combinando el conocimiento artesanal del oficio con una propuesta inspirada en la Feria de las Flores

La Feria de las Flores 2026 vuelve a Medellín con su edición 69 y una programación centrada en flores, cultura y tradición.
La Feria de las Flores 2026 vuelve a Medellín con su edición 69 y una programación centrada en flores, cultura y tradición. (KFC Colombia)
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Medellín vuelve a llenarse de flores, cultura y tradición con la edición número 69 de la Feria de las Flores, uno de los eventos culturales más importantes de Colombia. Este año, además de la programación habitual, la ciudad contará con una creación de gran formato: una silleta gigante elaborada por KFC Colombia junto a la Asociación Gremial de Silleteros de Santa Elena.

La pieza fue creada bajo el concepto de que Medellín es una ciudad donde todo florece y combina el conocimiento artesanal de los silleteros con una propuesta visual inspirada en la identidad de la marca.

La silleta estará ubicada en el Centro Comercial Santafé Medellín, en la entrada Aguacatala, donde los visitantes podrán conocer de cerca los detalles de su elaboración y apreciar una propuesta que mezcla tradición, color y creatividad.

Paola Rojas lideró a 12 silleteros decoradores de Santa Elena, que trabajaron durante cinco días para completar la silleta gigante.
Paola Rojas lideró a 12 silleteros decoradores de Santa Elena, que trabajaron durante cinco días para completar la silleta gigante. (KFC Colombia)

Así se construyó la silleta gigante

Construir una pieza de estas dimensiones representó un reto para KFC Colombia y el equipo de silleteros. La estructura mide 8 metros de ancho por 8 metros de largo, equivalente a 64 metros cuadrados, cuenta con un bucket central de 4 metros por 4 metros y tiene un peso aproximado de 1.500 kilogramos.

Para su elaboración se utilizaron cerca de 50 canecas de vira vira seca, además de técnicas propias del oficio silletero como delineado con araucaria, moldeado de cartón y pintura sobre la base.

La silletera coordinadora Paola Rojas lideró el proceso junto a un equipo de 12 silleteros decoradores de Santa Elena, quienes trabajaron durante cinco días consecutivos para completar la pieza.

La tradición silletera nació en Santa Elena como una herramienta para transportar productos y con el tiempo se convirtió en un símbolo de Medellín y de la identidad antioqueña.
La tradición silletera nació en Santa Elena como una herramienta para transportar productos y con el tiempo se convirtió en un símbolo de Medellín y de la identidad antioqueña. (KFC Colombia)

Según voceros de la marca, uno de los mayores desafíos estuvo en las dimensiones de la estructura. El equipo tuvo que ensamblarla y ajustarla varias veces hasta lograr que cada elemento quedara alineado y conservara la esencia artesanal del trabajo silletero.

El resultado es una silleta de categoría comercial y artística que integra elementos visuales de KFC, como sus colores, logo y referencias a sus productos, dentro de una creación inspirada en la Feria de las Flores.

De una herramienta del campo a un símbolo de Medellín

La tradición silletera nació en Santa Elena, donde durante décadas las silletas fueron utilizadas como herramientas para transportar productos, flores y alimentos por caminos rurales. Con el tiempo, las familias transformaron esta práctica en una expresión artística que hoy representa la identidad antioqueña.

La estructura de la silleta gigante mide 8 metros por 8 metros, ocupa 64 metros cuadrados y pesa cerca de 1.500 kilogramos.
La estructura de la silleta gigante mide 8 metros por 8 metros, ocupa 64 metros cuadrados y pesa cerca de 1.500 kilogramos. (KFC Colombia)

El Desfile de Silleteros, uno de los eventos más esperados de la Feria de las Flores, reúne cada año a familias campesinas que mantienen vivo este legado a través de sus arreglos florales y su conocimiento transmitido de generación en generación.

Esta tradición tiene además un impacto económico y cultural para el país. Colombia es reconocida como una potencia mundial de la floricultura y, de acuerdo con cifras de ProColombia, en 2025 exportó más de 338.000 toneladas de flores, por un valor superior a USD 2.376 millones, llegando a más de 100 destinos internacionales.

Una feria para vivir la tradición de las flores

La Feria de las Flores 2026 se realizará hasta el 9 de agosto con una programación que incluye actividades gratuitas para todos los públicos, entre ellas conciertos, eventos culturales, muestras gastronómicas y espacios familiares.

La silleta gigante estará en el Centro Comercial Santafé Medellín, en la entrada Aguacatala, como parte de la celebración de la Feria de las Flores.
La silleta gigante estará en el Centro Comercial Santafé Medellín, en la entrada Aguacatala, como parte de la celebración de la Feria de las Flores. (KFC Colombia)

Además de conocer la silleta gigante de KFC, los visitantes podrán disfrutar de una celebración que reúne las principales expresiones culturales de Antioquia. El cierre de la feria estará marcado por uno de sus momentos más esperados: el Desfile de Silleteros, donde las flores volverán a recorrer las calles de la ciudad como símbolo de una tradición que se mantiene viva después de varias generaciones.

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