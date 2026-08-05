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Encontraron el certificado de defunción de Facundo Astudillo Castro

La documentación apareció guardada entre papeles personales en la casa del abuelo del joven. Su desaparición había motivado una investigación judicial

facundo-astudillo portada
Facundo Astudillo Castro fue hallado muerto en 2020
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El certificado de defunción de Facundo Astudillo Castro fue hallado en la casa de su abuelo el fin de semana pasado, después de permanecer casi seis años fuera del expediente judicial y sin haber sido presentado ante el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

Fue la madre, Cristina Castro, quien encontró el documento, cuya ausencia había motivado una investigación judicial para establecer su recorrido y determinar responsabilidades.

En un comunicado presentado por la querella y divulgado por el medio bahiense La Brújula 24, la mujer informó: “Debo manifestar que el día sábado 1° de agosto de 2026 encontré la documentación pertinente al Certificado de Defunción de mi hijo Facundo José Astudillo Castro, consistente en el propio certificado, el acta de retiro del cuerpo y demás documentación oportunamente entregada por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)”.

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Cristina explicó que “dicha documentación se encontraba resguardada junto con otros papeles de suma importancia en el domicilio de mi padre”.

Además, aclaró: “Esa documentación no fue localizada con anterioridad cuando me fuera requerida en el mes de febrero del corriente año, circunstancia que obedeció exclusivamente a la excepcional situación personal y familiar que me encontraba atravesando en ese momento”.

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Cristina Castro nota tuit
Cristina Castro, madre del joven

El faltante del certificado había sido advertido cuando autoridades del cementerio de Pedro Luro solicitaron el documento necesario para completar la licencia de inhumación. Esta situación desencadenó distintas presentaciones entre el Ministerio Público Fiscal y el juez federal Walter López Da Silva, con intervención posterior de la Cámara Federal, según consta en la causa.

El certificado original fue confeccionado por el Cuerpo Médico Forense y entregado el 3 de septiembre de 2020 a Virginia Creimer, médica que intervenía como perito de la querella. La entrega del cuerpo y de la documentación fue autorizada por la entonces jueza federal María Gabriela Marrón, tras un pedido de los abogados de Cristina Castro.

En el escrito, Cristina detalló: “Pocos días antes -menos de quince días- había sufrido el fallecimiento de otro de mis hijos, acontecimiento que me sumió en un profundo estado de conmoción, angustia y shock emocional, afectando seriamente mi capacidad para recordar con precisión dónde podía encontrarse determinada documentación y para organizar racionalmente su búsqueda”.

El Ministerio Público Fiscal señaló la ausencia de inscripción del fallecimiento de Facundo en el RENAPER. En relación con ese punto, la madre del joven expresó: “Debo manifestar que desconozco cuál era el procedimiento administrativo que correspondía seguir respecto de dicha inscripción”.

La justicia no logró determinar el motivo ni el contexto exacto por el cual Facundo terminó muerto en el cangrejal de Villarino Viejo (EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo)
La justicia no logró determinar el motivo ni el contexto exacto por el cual Facundo terminó muerto en el cangrejal de Villarino Viejo (EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo)

La situación se sumó a un expediente marcado por controversias. Facundo desapareció el 30 de abril de 2020, en plena cuarentena por la pandemia de coronavirus, cuando viajaba desde la localidad bonaerense de Pedro Luro hacia Bahía Blanca. Durante el trayecto fue interceptado por efectivos de la Policía Bonaerense que lo notificaron por violar las restricciones de circulación.

Su cuerpo fue encontrado 107 días después, el 15 de agosto de ese año, en un cangrejal de Villarino Viejo. La autopsia oficial concluyó que la muerte se produjo por asfixia por sumersión, aunque no logró establecer si se trató de un accidente, un homicidio o un suicidio. Desde el comienzo, la familia del joven sostuvo que fue víctima de una desaparición forzada seguida de muerte y apuntó contra efectivos de la Policía Bonaerense.

En agosto de 2023, la madre de Facundo, Cristina Castro, habló con Infobae y cuestionó el rumbo de la investigación. “Mamá, no me vas a ver nunca más”, recordó como una de las últimas frases que le dijo su hijo antes de desaparecer. En esa oportunidad también denunció la falta de avances en la causa y sostuvo que el paso del tiempo favorecía la impunidad.

Mientras tanto, en paralelo a la investigación principal, la Justicia avanzó sobre presuntas maniobras irregulares ocurridas durante la instrucción del expediente. En ese marco, el perito Marcos Herrero fue condenado por falso testimonio agravado tras comprobarse que incorporó pruebas falsas a la causa.

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