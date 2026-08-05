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Costa Rica reitera suspensión de todos los viajes a Medio Oriente por riesgo de una mayor escalada del conflicto

La Cancillería señaló que el panorama continúa siendo impredecible y pidió a quienes ya se encuentran allí tener listo un plan para abandonar el país donde residen si fuera necesario

Costa Rica advirtió que las posibilidades de realizar evacuaciones desde zonas de conflicto armado son extremadamente limitadas, por lo que instó a tomar previsiones con anticipación. (AP Foto/Abdel Kareem Hana)
Costa Rica advirtió que las posibilidades de realizar evacuaciones desde zonas de conflicto armado son extremadamente limitadas, por lo que instó a tomar previsiones con anticipación. (AP Foto/Abdel Kareem Hana)
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El Gobierno de Costa Rica reiteró este martes su recomendación de suspender todos los viajes a Medio Oriente, ante la continuidad de las tensiones en la región y el riesgo de una mayor escalada del conflicto, situación que podría provocar cierres repentinos de espacios aéreos, cancelaciones masivas de vuelos y un deterioro acelerado de las condiciones de seguridad.

A través de un aviso dirigido a la población, la Cancillería instó además a los costarricenses que residen en países de la zona a mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales de las autoridades locales y a preparar planes que les permitan abandonar la región de forma rápida en caso de que las circunstancias lo requieran.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores también recordó que las posibilidades de evacuar ciudadanos desde una zona de conflicto armado son “extremadamente limitadas”, por lo que recomendó tomar previsiones con suficiente antelación y no esperar a que la situación se agrave para tomar decisiones.

La advertencia se produce en un contexto de creciente incertidumbre en Medio Oriente. Durante los últimos meses, la región ha experimentado una serie de episodios de tensión militar y diplomática que han llevado a varios gobiernos a emitir alertas de viaje para sus ciudadanos.

Costa Rica incluso ha mantenido recomendaciones similares desde inicios de este año y anteriormente había pedido suspender los viajes no esenciales a varios países de la zona debido al riesgo de una expansión del conflicto.

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En febrero de este año, la Cancillería costarricense expresó su preocupación por una escalada de operaciones militares en Medio Oriente y condenó ataques dirigidos contra varios países de la región, entre ellos Arabia Saudita, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Kuwait y Jordania.

En ese momento, el Gobierno hizo un llamado a la desescalada y al diálogo como mecanismo para evitar un deterioro aún mayor de la situación.

La Cancillería de Costa Rica reiteró su recomendación de suspender todos los viajes a Medio Oriente debido al riesgo de una mayor escalada del conflicto y las impredecibles condiciones de seguridad en la región. Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
La Cancillería de Costa Rica reiteró su recomendación de suspender todos los viajes a Medio Oriente debido al riesgo de una mayor escalada del conflicto y las impredecibles condiciones de seguridad en la región. Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Las preocupaciones se han intensificado en los últimos días. Diversas embajadas estadounidenses en Medio Oriente emitieron alertas a sus ciudadanos para que consideren abandonar la región o estén preparados para hacerlo de manera inmediata en caso de que aumenten las hostilidades.

Las advertencias mencionan posibles cierres periódicos del espacio aéreo, cancelaciones de vuelos y nuevas interrupciones en los servicios de transporte internacional.

De acuerdo con esos reportes, la tensión está vinculada al deterioro de las relaciones entre Estados Unidos e Irán y a la posibilidad de nuevos enfrentamientos militares, un escenario que mantiene en alerta a gobiernos, aerolíneas y organismos internacionales.

La Cancillería costarricense puso a disposición de los ciudadanos los contactos de asistencia consular en Israel, Catar y Emiratos Árabes Unidos, además de los consulados honorarios en Líbano y Jordania.

Los costarricenses que requieran apoyo pueden comunicarse con el Consulado en Tel Aviv, Israel, mediante el correo concr-il@rree.go.cr y el teléfono (00 972) 3-613-5061. En Doha, Catar, están disponibles el correo concr-qa@rree.go.cr, el número de emergencias +(974) 3142-7178 y el teléfono para consultas +(974) 4498-0094.

Asimismo, el Consulado en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, atiende mediante el correo concr-ae@rree.go.cr y los teléfonos +971 2 554 7458 y +971 55 564 7098. También se mantienen habilitados los consulados honorarios en Beirut, Líbano, y Amán, Jordania.

El Gobierno pidió a los costarricenses que residen en Medio Oriente mantenerse atentos a la información oficial y preparar un plan de salida ante un eventual agravamiento de la situación. (Foto cortesía Aeropuerto Internacional Juan Santamaría)
El Gobierno pidió a los costarricenses que residen en Medio Oriente mantenerse atentos a la información oficial y preparar un plan de salida ante un eventual agravamiento de la situación. (Foto cortesía Aeropuerto Internacional Juan Santamaría)

Las autoridades costarricenses insistieron en que la situación en Medio Oriente puede cambiar rápidamente y que cualquier escalada podría afectar tanto la seguridad de las personas como la conectividad aérea internacional.

Por ello, recomendaron seguir exclusivamente información oficial, mantenerse en contacto con las representaciones diplomáticas y evitar desplazamientos hacia la región hasta que las condiciones permitan garantizar una mayor seguridad para los viajeros.

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