Pokémon enfrenta una demanda tras hallazgo de presuntas cámaras ocultas en baños de su sede en EE. UU.

Las autoridades hallaron presuntas grabaciones realizadas en los baños de la sede de Pokémon en el condado de King (deviantart)

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The Pokémon Company International enfrenta una demanda colectiva en Estados Unidos tras las acusaciones contra su exdirector de ingeniería, Ben Tsai, quien presuntamente instaló cámaras ocultas en los baños de las oficinas de la compañía en Bellevue, Washington, para grabar en secreto a empleados, visitantes y menores de edad.

La demanda fue presentada en el Tribunal Superior del Condado de King por una mujer que solicitó mantener su identidad bajo reserva y figura en el proceso con el seudónimo Jane Doe.

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La demandante, quien señala haber trabajado durante cinco años en la empresa, busca representar a todas las mujeres y niñas que utilizaron los baños de la sede de Pokémon entre 2017 y el 25 de julio de 2026.

En el documento se argumenta que la compañía no protegió adecuadamente a quienes acudían a sus instalaciones, ya que presuntamente no supervisó de forma suficiente a Tsai ni actuó ante posibles señales de conducta indebida. Además, sostiene que la empresa fue negligente al no tomar medidas razonables para evitar que los hechos ocurrieran.

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La Policía de Kirkland inició la investigación en 2025 tras encontrar una cámara oculta en un baño de Starbucks que permitió identificar a Tsai (REUTERS/David Ryder)

La cronología del caso

Las acusaciones contra Tsai surgieron a partir de una investigación iniciada en octubre de 2025. De acuerdo con documentos judiciales citados por King 5, el gerente de un Starbucks en Kirkland encontró una pequeña cámara escondida debajo del lavamanos de un baño y orientada hacia el inodoro. La tarjeta de memoria del dispositivo contenía grabaciones de varias personas utilizando el servicio higiénico.

Los investigadores lograron identificar a Tsai mediante imágenes de vigilancia del establecimiento y la información vinculada a una compra realizada con tarjeta de crédito. En enero de 2026, la Policía arrestó al ejecutivo tras registrar su vivienda. Ahí se incautaron varias cámaras ocultas, dispositivos electrónicos y otros equipos de grabación. Tras declararse no culpable, quedó en libertad bajo fianza de 50.000 dólares mientras continuaba la investigación.

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Tras varios meses de análisis forense, las autoridades aseguraron haber encontrado cientos de videos adicionales. Entre ellos figuraban 89 grabaciones realizadas en los baños de las oficinas de The Pokémon Company International, almacenadas en carpetas identificadas como “Pokémon 29” y “Pokémon 27”, según documentos judiciales citados por Washington Law Center.

Las autoridades también sostienen que hallaron grabaciones realizadas en una tienda Safeway, la vivienda de Tsai y otros lugares. De acuerdo con la investigación, cuatro personas identificadas en los videos afirmaron que nunca autorizaron ser grabadas.

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La compañía enfrenta una demanda civil mientras su exejecutivo continúa afrontando cargos penales por presunto voyeurismo y posesión de material ilegal (Pokemon)

En julio de 2026, Tsai fue arrestado nuevamente y enfrenta cinco cargos graves: voyeurismo en primer grado, distribución y posesión de representaciones de un menor participando en conducta sexualmente explícita en primer grado, además de posesión de ese tipo de material en segundo grado.

La postura de Pokémon y de Ben Tsai

Ante la nueva demanda civil, The Pokémon Company International no ha dado declaraciones detalladas sobre el caso. Un portavoz de la empresa declaró a TMZ: “Nuestro enfoque sigue estando en el bienestar de nuestros empleados. No podemos hacer más comentarios sobre un litigio pendiente”.

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La compañía también confirmó, según The Seattle Times, que Tsai ya no forma parte de la empresa desde enero de este año.

Por su parte, el abogado defensor Bradley G. Barshis reiteró que su cliente niega todas las acusaciones. “Él ha presentado y presentará declaraciones de no culpabilidad respecto de todos los cargos. Ello significa que se presume su inocencia durante estos procesos y, salvo que las circunstancias cambien, no tenemos más comentarios”, expresó a la prensa.

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Mientras el proceso penal continúa, la demanda colectiva busca determinar si The Pokémon Company International tuvo responsabilidad por no impedir que las presuntas grabaciones clandestinas ocurrieran durante varios años en sus instalaciones.