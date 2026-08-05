INTERPOL detiene en Costa Rica a estadounidense requerido por el FBI por presunto fraude y legitimación de capitales

Agentes de la Oficina Central Nacional INTERPOL San José del OIJ realizaron la detención del estadounidense requerido por el FBI en el sector de Pavas. Crédito: OIJ

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Agentes de la Oficina Central Nacional INTERPOL San José del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron este martes a un ciudadano estadounidense requerido por las autoridades de Estados Unidos por su presunta vinculación con delitos financieros relacionados con fraude y legitimación de capitales.

El sospechoso fue identificado con el apellido Dunning, tiene 46 años y fue localizado en vía pública en el sector de Pavas, San José, luego de una serie de diligencias desarrolladas por los investigadores judiciales para ubicarlo dentro del territorio costarricense.

Según informó el OIJ, el hombre contaba con una orden de captura internacional activa y era requerido por el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), institución que había solicitado la colaboración internacional para su localización y detención.

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Tras confirmar su ubicación, los agentes de INTERPOL San José procedieron con la captura del extranjero, quien quedó bajo custodia de las autoridades nacionales para iniciar el trámite judicial correspondiente.

El detenido será trasladado ante la autoridad judicial competente, donde se realizará el procedimiento relacionado con la solicitud de extradición planteada por Estados Unidos. En esta etapa, las autoridades deberán analizar la documentación remitida por el país solicitante y continuar con el proceso establecido por la legislación costarricense.

El caso se suma a las acciones de cooperación internacional que realizan de manera conjunta el OIJ, INTERPOL y agencias policiales extranjeras para ubicar personas requeridas por delitos cometidos fuera del país o que enfrentan procesos judiciales pendientes en otras jurisdicciones.

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Las autoridades judiciales explicaron que las órdenes de captura internacionales permiten coordinar esfuerzos entre distintos países para evitar que personas investigadas o requeridas por delitos graves puedan evadir la acción de la justicia trasladándose a otros territorios.

En este caso, la investigación permitió determinar que Dunning se encontraba en Costa Rica, por lo que los agentes especializados de INTERPOL ejecutaron el operativo para concretar su detención.

Aunque el FBI lo requiere por supuestos delitos de fraude y legitimación de capitales, será dentro del proceso judicial donde se determinarán los detalles de la acusación internacional, las pruebas aportadas por las autoridades estadounidenses y los pasos que seguirán las instituciones involucradas.

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La legitimación de capitales es uno de los delitos que genera mayor atención para los cuerpos policiales internacionales debido a su relación con movimientos financieros ilícitos, ocultamiento del origen de recursos y utilización de mecanismos para introducir dinero de procedencia ilegal dentro del sistema económico formal.

El sospechoso, identificado con el apellido Dunning, tiene 46 años y contaba con una orden de captura internacional activa Crédito: OIJ

Por esa razón, las autoridades de distintos países mantienen mecanismos permanentes de intercambio de información para identificar personas vinculadas con investigaciones financieras y facilitar su comparecencia ante los sistemas judiciales correspondientes.

La Oficina Central Nacional INTERPOL San José es la representación operativa de INTERPOL en Costa Rica y tiene entre sus funciones coordinar solicitudes internacionales de búsqueda, captura y localización de personas requeridas por otros países.

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Durante los últimos años, esta unidad ha desarrollado diferentes operativos en territorio nacional para detener extranjeros y costarricenses que cuentan con alertas internacionales activas, en coordinación con autoridades judiciales nacionales y organismos policiales extranjeros.

El detenido permanecerá bajo las medidas que determine la autoridad judicial mientras Estados Unidos formaliza los requerimientos necesarios dentro del proceso de extradición.

La detención de Dunning evidencia nuevamente la coordinación entre Costa Rica y organismos internacionales en la lucha contra delitos transnacionales, especialmente aquellos relacionados con operaciones financieras ilícitas y afectaciones patrimoniales.

Las autoridades reiteraron que este tipo de procedimientos buscan garantizar que las personas requeridas por otros sistemas de justicia puedan enfrentar los procesos correspondientes conforme a los acuerdos de cooperación internacional vigentes.

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