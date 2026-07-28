BID respalda el fortalecimiento de la gestión farmacéutica para mejorar el abastecimiento de medicamentos en Panamá

El apoyo financiero contribuirá a la integración de los servicios de salud, así como a la mejora de la gestión de medicamentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La reciente aprobación de una línea de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a Panamá por $120 millones, cuya primera operación asciende a $40 millones, está destinada a respaldar el fortalecimiento del sistema de salud del país.

Con el respaldo financiero y técnico del BID, el Ministerio de Salud presentó la estrategia de Mejora de la Gestión Farmacéutica, una iniciativa que busca fortalecer los procesos de planificación, abastecimiento, almacenamiento y distribución de medicamentos e insumos médicos en la red nacional de servicios de salud.

La actividad contó con la participación de autoridades del sector sanitario, la Caja de Seguro Social (CSS) y representantes del BID, quienes reafirmaron su compromiso de trabajar de manera articulada para fortalecer la eficiencia, la transparencia y la sostenibilidad del sistema de salud panameño.

PUBLICIDAD

Durante la jornada se presentaron las principales acciones que permitirán modernizar la gestión farmacéutica, mejorar la disponibilidad de medicamentos esenciales y fortalecer los mecanismos de control, monitoreo y seguimiento, con el propósito de garantizar una atención oportuna, segura y de calidad para la población.

La representante del BID en Panamá, Gloria Lugo, destacó la reciente aprobación de la línea de crédito por $120 millones, destinada, según reiteró, a respaldar el fortalecimiento del sistema de salud del país.

Gloria Lugo, representante del BID en Panamá, destacó la aprobación de la línea de crédito por $120 millones.

Explicó que este apoyo contribuirá a la integración de los servicios de salud, al fortalecimiento de la atención de las enfermedades crónicas no transmisibles y de la salud materno-infantil, así como a la mejora de la gestión de medicamentos y la ampliación de la atención médica en distritos prioritarios de las áreas rurales e indígenas.

PUBLICIDAD

Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, señaló que el fortalecimiento de la gestión farmacéutica es un componente fundamental del proceso de integración funcional entre el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, orientado a optimizar el uso de los recursos públicos y garantizar una atención más eficiente para toda la población.

El titular de Salud indicó que, ante el incremento de las enfermedades crónicas no transmisibles y la creciente demanda de los servicios de salud, es indispensable implementar estrategias que fortalezcan la atención primaria, impulsen la telemedicina y aseguren una administración más eficiente de los medicamentos e insumos médicos.

PUBLICIDAD

El director general de la Caja de Seguro Social, Dino Mon, manifestó que la eficiencia en salud no debe medirse únicamente por la reducción de costos, sino por la capacidad de ofrecer mejores resultados para los pacientes.

Añadió que la integración de capacidades entre ambas instituciones permitirá optimizar la infraestructura, el recurso humano y la tecnología disponible, reduciendo duplicidades y tiempos de espera.

La Caja de Seguro Social puso a disposición una plataforma que permite consultar si un medicamento está disponible y en cuál farmacia puede retirarse. (Cortesía CSS)

En días pasados la CSS puso a disposición de los panameños una plataforma que busca ofrecer mayor transparencia y permitir que los pacientes puedan planificar sus visitas a las farmacias de la institución, reduciendo el tiempo invertido en filas, traslados y búsquedas que muchas veces terminaban sin éxito.

PUBLICIDAD

La estrategia de ahora contempla además el fortalecimiento de las capacidades técnicas del personal, la modernización de los procesos de gestión y la implementación de herramientas que faciliten la toma de decisiones basadas en información confiable, contribuyendo a una administración más eficiente, transparente y sostenible de los recursos.

Con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, el Ministerio de Salud continuará impulsando acciones para fortalecer la gestión farmacéutica y garantizar un abastecimiento más eficiente y seguro de medicamentos, en beneficio de toda la población panameña.

El organismo multilateral, se indicó, apoya a las autoridades de salud con financiamiento y asistencia técnica para optimizar la planificación, adquisición y distribución de medicamentos e insumos médicos.

PUBLICIDAD