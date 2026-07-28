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El Salvador destinará USD 62 millones adicionales a Doctor SV y sumará fondos para educación

El Ministerio de Hacienda atribuyó los refuerzos presupuestarios a excedentes de recaudación tributaria hasta junio de 2026, durante una sesión en la que también se aprobaron recursos para paquetes escolares y formación juvenil

La Comisión de Hacienda de El Salvador aprueba refuerzos y préstamos para salud y educación (Foto cortesía diputada D. González)
La Comisión de Hacienda de El Salvador aprueba refuerzos y préstamos para salud y educación (Foto cortesía diputada D. González)
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La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa de El Salvador emitió por unanimidad, el 27 de julio de 2026 en San Salvador, dictámenes favorables para incorporar financiamiento externo y refuerzos presupuestarios destinados a telemedicina y educación, durante la sesión de este lunes.

Entre las medidas avaladas figuran recursos para Doctor SV, el Programa de Modernización del Sistema Educativo, un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y fondos para paquetes escolares de 2027, de acuerdo con la exposición de representantes del Ministerio de Hacienda ante los diputados.

Representantes del Ministerio de Hacienda detallaron las solicitudes durante la sesión y atribuyeron los refuerzos presupuestarios a excedentes de recaudación tributaria obtenidos hasta junio de 2026.

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Refuerzos para telemedicina y salud

Entre los proyectos aprobados figura el refuerzo para el programa Doctor SV, iniciativa de telemedicina que opera a través del Hospital Nacional El Salvador.

Según explicó Marlon Herrera, director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, el financiamiento de USD 46,1 millones proviene de un préstamo con la Corporación Andina de Fomento y permitirá fortalecer la plataforma digital, adquirir licencias y equipos, contratar personal especializado y ampliar la cobertura para consultas, exámenes de laboratorio y dispensación de medicamentos.

El presupuesto salvadoreño incorpora préstamos para telemedicina y programas educativos juveniles (Foto cortesía Asamblea Legislativa)
El presupuesto salvadoreño incorpora préstamos para telemedicina y programas educativos juveniles (Foto cortesía Asamblea Legislativa)

La subdirectora general de Presupuesto, Laura Michelle Arce, precisó que Doctor SV atiende actualmente unas 18,000 llamadas diarias y cuenta con más de 1.5 millones de usuarios registrados, con tres millones de citas médicas agendadas y más de dos millones de recetas emitidas.

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El objetivo, según la funcionaria, es asegurar el acceso gratuito y permanente a servicios de salud digital en todo el territorio.

En materia de salud, también se reforzó el presupuesto con USD 62 millones adicionales para ampliar la cobertura de Doctor SV y asegurar la continuidad de los servicios de telemedicina y atención a distancia.

Fondos para educación y jóvenes

La sesión también aprobó la incorporación de recursos por USD 14.3 millones para el Programa de Modernización del Sistema Educativo, ejecutado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.

El financiamiento está destinado a la contratación de consultorías, capacitación docente, adquisición de equipos tecnológicos y desarrollo de plataformas digitales de aprendizaje.

Este refuerzo presupuestario forma parte de un préstamo mayor con la Corporación Andina de Fomento y se suma a otras asignaciones previas para la modernización pedagógica y tecnológica de los centros educativos públicos.

El Ministerio de Hacienda informó que la iniciativa de salud digital registra 1,5 millones de usuarios y atiende unas 18.000 llamadas diarias; el financiamiento aprobado apunta a extender cobertura gratuita, exámenes de laboratorio y dispensación de medicamentos (Foto cortesía diputada D. González)
El Ministerio de Hacienda informó que la iniciativa de salud digital registra 1,5 millones de usuarios y atiende unas 18.000 llamadas diarias; el financiamiento aprobado apunta a extender cobertura gratuita, exámenes de laboratorio y dispensación de medicamentos (Foto cortesía diputada D. González)

En paralelo, la comisión avaló la autorización para suscribir un préstamo de USD 100 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo, dirigido a financiar el Programa de Integración Académica y Comunitaria para Jóvenes.

El plan busca incrementar el acceso a la educación postsecundaria, fortalecer las capacidades académicas y socioemocionales, y otorgar becas y apoyos económicos a estudiantes en situación de vulnerabilidad, incluidos migrantes retornados, jóvenes con maternidad temprana y personas con discapacidad. La Dirección de Integración será la responsable de ejecutar este programa, que aspira a beneficiar a unos 60,000 jóvenes.

Paquetes escolares e infraestructura

Los dictámenes incluyeron, además, la asignación de USD 69 millones para garantizar los paquetes escolares del ciclo lectivo 2027, con la disponibilidad anticipada de útiles para estudiantes de escuelas públicas y el pago a micro y pequeñas empresas que confeccionan estos insumos.

De acuerdo con la exposición de los representantes del Ministerio de Hacienda, los fondos también permitirán financiar proyectos de infraestructura, cubrir obligaciones por derechos de vía y ejecutar obras en los ámbitos vial, social, educativo, deportivo y turístico.

La sesión concluyó con la aprobación de todos los dictámenes sometidos a votación, sin objeciones de los diputados presentes.

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