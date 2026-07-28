Presidente de la Corte Suprema garantiza independencia judicial en el caso contra Juan Orlando Hernández

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández ondea una bandera mientras se reúne con sus seguidores tras su llegada, luego del indulto otorgado por el presidente estadounidense Donald Trump, que lo liberó de una condena de 45 años de prisión por conspirar para importar cocaína a Estados Unidos, en la Finca Rocío, en Comayagua, Honduras, el 26 de julio de 2026. REUTERS/Leonel Estrada

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El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Wagner Vallecillo, aseguró este lunes que el proceso penal contra el expresidente Juan Orlando Hernández por fraude y lavado de activos se desarrollará bajo el principio de independencia judicial. Según la agencia de noticias EFE, Vallecillo subrayó ante la prensa que el futuro del caso depende únicamente del juez natural asignado, quien decidirá los pasos a seguir en las próximas audiencias.

El titular del Poder Judicial confirmó que el juez designado continuará al frente del expediente y que dirigirá la audiencia de imputados programada para el próximo 3 de agosto. En esa instancia, Hernández conocerá formalmente los cargos presentados en su contra por el Ministerio Público.

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“No sabemos qué va a resolver el juez natural. Mantenemos el principio de independencia de cada uno de los jueces y él será quien tome la decisión final, si lo remite o no lo remite a algún otro órgano jurisdiccional”, afirmó Vallecillo, según recogió EFE.

El expresidente, de 57 años, regresó el domingo a Honduras tras la suspensión provisional de la orden de captura y la alerta roja internacional emitida por Interpol, la organización internacional de policía criminal. La medida permite que Hernández se presente de manera voluntaria ante las autoridades hondureñas en el marco del caso denominado Pandora II, que también involucró al expresidente Porfirio Lobo, sobreseído definitivamente en el proceso.

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El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández saluda a sus seguidores tras su llegada al Aeropuerto Internacional de Palmerola, luego de recibir el indulto del presidente estadounidense Donald Trump, que lo liberó de una condena de 45 años de prisión por conspirar para importar cocaína a Estados Unidos, cerca de Comayagua, Honduras, el 26 de julio de 2026. REUTERS/Leonel Estrada

Según el expediente, los hechos investigados ocurrieron entre 2010 y 2013, periodo en el que una red de corrupción habría desviado más de 288 millones de lempiras (unos 10,7 millones de dólares) a dos fundaciones, de acuerdo con datos proporcionados por el Ministerio Público y citados por EFE.

El regreso de Hernández a territorio hondureño se produjo meses después de que el 1 de diciembre de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le concediera un indulto total a la condena de 45 años de prisión que le había impuesto en junio de 2024 un tribunal de Nueva York por delitos vinculados al narcotráfico y tráfico de armas de fuego. Hernández había sido extraditado a Estados Unidos en abril de 2022.

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FOTO DE ARCHIVO: El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, es escoltado por las autoridades mientras camina hacia un avión de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) para su extradición a Estados Unidos, donde enfrentará un juicio por cargos de narcotráfico y posesión de armas, en la base aérea Hernán Acosta Mejía en Tegucigalpa, Honduras, el 21 de abril de 2022. REUTERS/Fredy Rodriguez/Foto de archivo

La evaluación del sistema judicial

El presidente de la Corte Suprema remarcó que cada proceso judicial constituye una evaluación para el sistema de justicia hondureño. “Todas son pruebas para el sistema de justicia. El sistema de justicia ha venido operando normalmente y nos pasan evaluando constantemente, no solo el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), sino todas las instituciones del Estado.

El Tribunal Superior de Cuentas y ustedes, los medios, son quienes garantizan precisamente la evaluación de lo que se realiza en el Poder Judicial”, declaró Vallecillo ante reporteros, de acuerdo con lo informado por EFE.

El pedido de Hernández al regresar al país

Durante el acto de recibimiento organizado en la capital hondureña, que reunió a miles de simpatizantes, Juan Orlando Hernández solicitó que el proceso en su contra se desarrolle sin politización y bajo la aplicación estricta de la ley. “Pido que este proceso se lleve bajo la aplicación de la ley como corresponde”, expresó el exmandatario, según recogió EFE.

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Un simpatizante del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández sostiene una pancarta que dice "JOH, bienvenido a tu tierra" mientras la gente se reúne para darle la bienvenida tras su regreso a Honduras luego del indulto otorgado por el presidente estadounidense Donald Trump, que liberó a Hernández de una condena de 45 años de prisión por conspirar para importar cocaína a Estados Unidos, en el aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa, Honduras, el 26 de julio de 2026. REUTERS/Leonel Estrada

Qué se espera de la audiencia del 3 de agosto

El caso Pandora II ha generado atención pública tras el regreso de Hernández y la decisión de las autoridades judiciales de permitirle enfrentar el proceso en libertad. El desarrollo de la audiencia del 3 de agosto y la resolución del juez natural marcarán el rumbo de un expediente que involucra a altas esferas del poder político hondureño y que sigue bajo observación tanto de organismos nacionales como internacionales.