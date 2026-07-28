República Dominicana avanza en justicia abierta, según evaluación internacional

La métrica de justicia abierta en República Dominicana y el desafío de convertir la transparencia en rendición de cuentas (Foto cortesía Poder Judicial)

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República Dominicana presentó los primeros resultados de la Métrica de Justicia Abierta, una evaluación del World Justice Project con respaldo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre la apertura y el desempeño de instituciones judiciales del país. El informe ubicó a la transparencia como la dimensión más consolidada, de acuerdo al Poder Judicial.

La presentación se realizó en la sede de la Suprema Corte de Justicia, en Santo Domingo, con representantes de organismos del sector. Allí, Ana María Díaz, representante residente del PNUD, afirmó: “El acceso oportuno a la justicia es indispensable para consolidar la confianza ciudadana y reducir desigualdades”, expone el comunicado del Poder Judicial.

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El informe del WJP señala que, detrás de la transparencia, se ubican la colaboración interinstitucional y la participación social. La organización indicó además que la rendición de cuentas es el ámbito con más oportunidades de mejora.

Durante el acto, Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, sostuvo que los sistemas judiciales requieren independencia y eficacia, además de accesibilidad y claridad en su funcionamiento.

Autoridades como Henry Molina y Berenice Barinas Ubiñas presentan la medición como una herramienta de transformación que amplía el enfoque de gobierno abierto y busca instituciones más accesibles, independientes y comprensibles para la ciudadanía (Foto cortesía Poder Judicial)

En la misma línea, Berenice Barinas Ubiñas, directora ejecutiva de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), señaló que la Métrica de Justicia Abierta impulsa una transición del modelo de gobierno abierto hacia un concepto más amplio de Estado abierto. “La medición no es un fin en sí mismo. Es una herramienta para aprender, mejorar y transformar”, afirmó en declaraciones recogidas en el comunicado institucional.

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¿Qué evalúa la métrica?

El instrumento evalúa la relación entre las instituciones públicas y la ciudadanía, con foco en transparencia, participación, colaboración y rendición de cuentas, según definieron el WJP y el PNUD.

Alejandro González, jefe de Estrategia del WJP, remarcó que garantizar el acceso a la justicia exige coordinación entre múltiples organismos. González afirmó: “La Métrica permitirá reconocer avances, detectar brechas y orientar decisiones a partir de evidencia, situando a las personas en el centro del ecosistema judicial”. Ana Cárdenas, directora de Proyectos de Justicia del WJP, agregó que el liderazgo dominicano en apertura judicial puede convertirse en un modelo regional.

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Los avances y los próximos pasos

El análisis también resalta mejoras en la divulgación de información sobre servicios judiciales, la simplificación de trámites y la disponibilidad de vías administrativas, jurisdiccionales y alternativas para resolver necesidades legales.

La evaluación del World Justice Project y el giro hacia un estado abierto en el sistema judicial dominicano (Foto cortesía Poder Judicial)

Según el documento, hubo progresos en la digitalización y publicación de datos en formatos accesibles y reutilizables. Además, se fortaleció la incorporación de mecanismos de retroalimentación y evaluación para captar la voz ciudadana y promover la mejora continua.

Como próximos pasos, la hoja de ruta de la Métrica de Justicia Abierta incluye reuniones bilaterales con las instituciones evaluadas y la elaboración de un informe final con recomendaciones temáticas, funcionales e individuales para cada entidad participante. El plan también contempla herramientas para facilitar la consulta pública de los resultados y de las fuentes de validación correspondientes.

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En el acto participaron la magistrada Nancy Salcedo, jueza de la Suprema Corte de Justicia; la consejera Karen Mejía del Poder Judicial; el director general de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos; y representantes del Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, el Ministerio de Interior y Policía, el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), el Tribunal Superior Electoral, la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social, ProCompetencia y otras entidades del ecosistema judicial dominicano.