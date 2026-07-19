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El hijo de Britney Spears desmiente las teorías de que su madre fue clonada: “Puedes verla ahora mismo”

Jayden James Federline salió al frente en las redes sociales para desmontar los rumores sobre su madre

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Jayden, hijo de Britney Spears
Jayden James Federline desmintió en TikTok las teorías de conspiración que afirman que Britney Spears fue clonada (Instagram)

Jayden James Federline, de 19 años e hijo de la cantante Britney Spears, salió al paso de las teorías de conspiración que afirman que la artista fue clonada, y calificó esas especulaciones de “ridículas” durante una transmisión en vivo realizada el viernes 17 de julio.

“Me meto a TikTok y veo un video que tiene 1,2 millones de likes, y el título dice algo así como: ‘¿Sigue viva Britney Spears?’”, afirmó Jayden en el livestream. “Puedes entrar a su página y verla ahora mismo”.

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El joven fue más allá en su crítica al fenómeno de la desinformación en redes sociales. “Me hace ver que mucho de lo que hay en los medios está exagerado y es falso”, declaró.

Y agregó: “La gente sabe lo crédulas que son las personas y lo usa a su favor. Cualquiera que lo ve en los medios, si tiene muchos likes, simplemente lo cree. No lo investigan”.

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Britney Spears
El hijo de la cantante cuestionó la desinformación en redes sociales y sostuvo que muchos contenidos de los medios están exagerados y son falsos (Composición/Instagram)

Jayden es hijo de Spears, de 44 años, y de su exesposo Kevin Federline. Ambos comparten también a Sean Preston, de 20 años.

Los dos jóvenes habían estado distanciados de su madre durante años, aunque recientemente la relación se ha recompuesto.

Tras el arresto de Britney Spears por conducir bajo los efectos del alcohol en marzo, el representante de la cantante confirmó que “sus hijos van a pasar tiempo con ella” y que sus seres queridos elaborarían “un plan necesario y largamente postergado para encaminarla hacia su bienestar”.

Sean Preston y Jayden James, hijos de Britney Spears
La relación de Britney Spears con sus hijos Jayden y Sean Preston se recompuso después de años de distanciamiento familiar (Instagram/@britneyspears)

Semanas después, una fuente cercana a la familia reveló que Spears ingresó voluntariamente a un centro de tratamiento “tras varias conversaciones” con Preston y Jayden.

“Expresaron su preocupación por su comportamiento reciente y la instaron a buscar ayuda profesional”, señaló la fuente. “Todo lo que siempre han querido para su madre es salud y felicidad, incluso durante los años en que estuvieron distanciados”.

Meses después de su salida del centro de rehabilitación, la estrella pop acompañó a sus hijos de forma remota durante su debut en la Semana de la Moda de París.

“Ella no estaba con nosotros, pero nos mandó flores al hotel como señal de buena suerte, y nos llamó y escribió un montón de veces”, contó Jayden a Vogue a principios de julio. “Fue bueno tener eso y llevarlo con nosotros antes de salir”.

Britney Spears
Tras el arresto de Spears por conducir bajo los efectos del alcohol, su entorno confirmó que sus hijos pasarían tiempo con ella y avanzarían en un plan de bienestar (REUTERS/Mario Anzuoni)

Britney Spears responde tras incidente en autopista

Hace unos días, Britney Spears reaccionó en Instagram a la difusión de fotografías que la muestran asomada por el techo corredizo de una camioneta Mercedes-Benz negra mientras transitaba por la autopista 101, en Los Ángeles.

Las imágenes, captadas el 8 de julio en las inmediaciones de Studio City y publicadas por medios como Daily Mail y Page Six, muestran a la artista de pie a través del techo del vehículo, con los brazos extendidos y la cabeza inclinada hacia atrás mientras el automóvil avanzaba en medio del tráfico.

Según los reportes de ambas publicaciones, el vehículo circulaba a unos 72 kilómetros por hora, y testigos indicaron que Spears permaneció en esa posición durante aproximadamente dos minutos.

En su mensaje en la red social, se refirió a la interpretación pública del episodio junto a una fotografía del momento.

“Lo que la gente ve son dos segundos de locura de mí inclinándome hacia los señores. Sin embargo, los días y horas de mi realidad. Nada es lo que parece. Creo que necesito salir por el techo un poco más”, escribió.

Britney Spears respondió a las fotos en la autopista 101 y su entorno minimizó el episodio del techo corredizo del Mercedes-Benz en Los Ángeles (Instagram)
Britney Spears respondió a las fotos en la autopista 101 y su entorno minimizó el episodio del techo corredizo del Mercedes-Benz en Los Ángeles (Instagram)

Una fuente citada por el tabloide británico restó gravedad al incidente: “Britney se asomó por el techo corredizo un instante. Quería ver cómo estaba el tráfico más adelante, ya que los coches se habían detenido”.

La misma fuente añadió que la cantante “solía hacer esto todo el tiempo cuando era niña y crecía en el sur” de Estados Unidos, y que “no tenía intención de hacer nada malo”.

El episodio se produce semanas después de que el representante de Britney Spears saliera a desmentir versiones sobre un incidente en el restaurante Blue Dog Tavern, en Sherman Oaks, el 13 de mayo.

El sitio TMZ había informado que la cantante fue vista gritando, ladrando y caminando con un cuchillo. Un día después, su portavoz calificó esas versiones de “completamente exageradas” en un comunicado difundido por People.

“Simplemente estaba contando cómo su perro les ladraba a los vecinos. En ningún momento puso a nadie en peligro con un cuchillo. Estaba cortando su hamburguesa por la mitad”, indicó.

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