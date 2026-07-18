Megan Fox enfrenta críticas por sus fotos más atrevidas y lanza una irónica respuesta a sus detractores: “¿Cuál de mis ex es este?”

Megan Fox eligió una estética gótica para sus nuevas fotografías. (Créditos: Instagram/meganfox/REUTERS)

La actriz Megan Fox volvió a sacudir las redes sociales con una sensual sesión de fotos en Instagram, en la que fue retratada con lencería negra de transparencias y encaje. Mientras sus seguidores elogiaron la apariencia de la protagonista de Transformers, otros usuarios cuestionaron que publicara este tipo de contenido a los 40 años.

Las fotografías fueron tomadas por Amber Asaly y muestran a Fox con un conjunto negro compuesto por un top bandeau de malla, ropa interior de encaje y un velo transparente sobre la cabeza.

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La sesión incorporó elementos de inspiración religiosa. En algunas imágenes, la actriz aparece frente a un fondo naranja con un halo editado sobre ella, mientras que en otras posa arrodillada junto a una silla con las manos en posición de oración. Fox acompañó la publicación con una frase alusiva al relato bíblico de Eva: “Los hombres quieren hacerles creer que la desobediencia era el pecado de Eva, cuando era su mayor virtud”.

La intérprete de Jennifer’s Body volvió a captar la atención de sus seguidores con una publicación que combinó sensualidad y simbolismo religioso.(Créditos: Instagram/meganfox)

Para varios internautas, la estética de las fotografías recordó a Jennifer Check, el personaje que Fox interpretó en la película de terror Jennifer’s Body (Diabólica tentación, 2009). Algunos usuarios incluso preguntaron si las imágenes podían ser una pista sobre una posible continuación del filme, a lo que la actriz respondió con emojis.

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Sin embargo, la publicación también recibió críticas. Una persona cuestionó que Fox compartiera fotografías sugerentes al ser madre de cuatro hijos y escribió: “Esto es increíblemente vergonzoso para una madre de 40 años. Es m**da de Tumblr de alguien de 16 años”.

La actriz decidió responder directamente al comentario con una frase irónica: “¿Cuál de mis ex es este? 🧐”.

Megan Fox defendió su publicación después de que algunos internautas calificaran de “vergonzosas” sus imágenes por su edad y maternidad.. (Créditos: Instagram/meganfox)

Otros usuarios también cuestionaron la apariencia de Fox en redes sociales. “¿Estás gorda, Megan?”, escribió un internauta, ante lo cual la intérprete replicó con sarcasmo: “Sí”.

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Además, un comentario intentó desacreditar su trayectoria en pantalla: “Me encanta tu transición de actriz creíble a estrella porno creíble. Eres mi inspiración, diva”. Fox contestó con humor: “Es la primera vez que me acusan de ser una actriz creíble”.

Las respuestas de la intérprete recibieron apoyo de varios seguidores, quienes defendieron su derecho a publicar imágenes de este tipo sin importar su edad.

Desde que volvió a Instagram, Fox ha empleado la red social para exhibir sesiones fotográficas de alto voltaje (Instagram/@meganfox)

La publicación llega meses después del regreso de Fox a Instagram, luego de que eliminara todas sus fotografías y dejara de seguir cuentas en 2024. En abril de este año, la actriz retomó su actividad en la plataforma con nuevas imágenes de estética sensual y escribió: “Todo es más hermoso porque estamos condenados”. Desde entonces, ha compartido distintas sesiones fotográficas con una identidad visual asociada a elementos oscuros y provocadores.

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A sus 40 años, Fox también atraviesa una nueva etapa en su vida familiar. La actriz es madre de cuatro hijos: comparte tres de ellos, Noah Shannon Green, Bodhi Ransom Green y Journey River Green, con su expareja Brian Austin Green. Además, tiene una hija menor, Saga Blade Fox-Baker, fruto de su relación con Machine Gun Kelly, quien nació en 2025.

Su último proyecto profesional como actriz fue el filme Alice: Subservience, que se estrenó exclusivamente en plataformas digitales en 2024. Está disponible en Prime Video.

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