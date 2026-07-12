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Britney Spears se pronuncia tras ser captada de pie por el techo de un vehículo en movimiento

Las fotografías mostraban a la cantante asomándose por el techo de un vehículo mientras circulaba por una autopista de Los Ángeles

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Britney Spears responde tras la difusión de imágenes en una autopista de Los Ángeles. (Instagram. AP)
Britney Spears responde tras la difusión de imágenes en una autopista de Los Ángeles. (Instagram. AP)

Britney Spears compartió un mensaje en redes sociales luego de que circularan fotografías en las que aparece asomando la parte superior de su cuerpo por el techo corredizo de un vehículo mientras transitaba por la autopista 101, en Los Ángeles.

Las imágenes fueron captadas el 8 de julio en las inmediaciones del vecindario de Studio City y difundidas posteriormente por medios como Daily Mail y Page Six.

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En ellas se observa a la cantante de pie a través del techo corredizo de una camioneta Mercedes-Benz negra, con los brazos extendidos sobre el techo del vehículo y la cabeza inclinada hacia atrás mientras el automóvil avanzaba en medio del tráfico.

De acuerdo con los reportes publicados por ambos medios, el vehículo circulaba a una velocidad aproximada de 72 kilómetros por hora. Testigos citados por esas publicaciones señalaron que la cantante permaneció de esa forma durante alrededor de dos minutos antes de que la camioneta abandonara la autopista.

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Britney Spears sacó la mitad de su cuerpo del auto mientras avanzaba por una autopista. (X17online.com)
Britney Spears sacó la mitad de su cuerpo del auto mientras avanzaba por una autopista. (X17online.com)

El automóvil era conducido por un hombre que vestía sombrero de vaquero y gafas de sol.

Días después de la difusión de las imágenes, Britney Spears reaccionó a través de su cuenta de Instagram. Junto a una fotografía del momento, escribió un mensaje en el que se refirió a la interpretación pública del incidente.

“Lo que la gente ve son dos segundos de locura de mí inclinándome hacia los señores. Sin embargo, los días y horas de mi realidad. Nada es lo que parece. Creo que necesito salir por el techo un poco más”, expresó.

Britney Spears aseguró que solo fueron pocos segundos los que estuvo fuera del auto.
Britney Spears aseguró que solo fueron pocos segundos los que estuvo fuera del auto.

Según Page Six, la cantante vestía un minivestido color beige durante el trayecto y viajaba desde su residencia en Thousand Oaks, al norte de Los Ángeles. Posteriormente, ella y el conductor fueron vistos deteniéndose en una estación de servicio.

Una fuente citada por Daily Mail señaló que “Britney se asomó por el techo corredizo un instante. Quería ver cómo estaba el tráfico más adelante, ya que los coches se habían detenido”. Asimismo, aseguró que la artista únicamente “quería comprobar cuánto tiempo estarían retrasados”.

La fuente añadió que Britney Spears “solía hacer esto todo el tiempo cuando era niña y crecía en el sur” de Estados Unidos, y dijo que la estrella “no tenía intención de hacer nada malo”.

El incidente ocurre semanas después de que representantes de la intérprete respondieran a versiones sobre un episodio ocurrido durante una cena en el restaurante Blue Dog Tavern, en Sherman Oaks, el pasado 13 de mayo.

Britney Spears fue acusada de protagonizar un escándalo en un restaurante de Los Ángeles
Britney Spears fue a señalada de pasear con un cuchillo en la mano. (REUTERS/Mario Anzuoni)

En esa ocasión, el sitio TMZ informó que Spears había sido vista gritando, ladrando y caminando con un cuchillo en la mano. Un día después, un representante de la cantante calificó esas versiones como “completamente exageradas”.

En un comunicado difundido por People, el portavoz explicó que Spears se encontraba cenando con su asistente y un guardaespaldas y que únicamente relataba una historia relacionada con su perro, el cual había estado ladrando a unos vecinos.

“Simplemente estaba contando cómo su perro les ladraba a los vecinos. En ningún momento puso a nadie en peligro con un cuchillo. Estaba cortando su hamburguesa por la mitad”, expresó el comunicado.

Y añadió: “Este ataque constante a todo lo que hace es exactamente lo mismo que ocurrió hace 20 años cuando los medios intentaron presentar a Britney como una mala persona. Esto es ridículo y tiene que parar ya”.

Britney Spears
El representante de Britney Spears señaló que los medios de comunicación están atacando nuevamente a ala cantante. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Por otra parte, el mensaje publicado por Britney Spears en Instagram también se produce meses después de un proceso judicial relacionado con un incidente de tránsito ocurrido en marzo en el condado de Ventura, California.

La cantante fue arrestada por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol. La sentencia incluyó 12 meses de libertad condicional, un día de cárcel acreditado como tiempo cumplido, una multa de 571 dólares y la obligación de asistir a un programa de tres meses sobre conducción bajo los efectos del alcohol, además de consultas periódicas con un psicólogo y un psiquiatra.

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