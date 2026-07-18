Los 10 kdramas más vistos en Netflix en lo que va del 2026

Kim Mu-yeol lidera el reparto de la serie coreana que causó sensación en la plataforma (Netflix)

Los k-dramas siguen siendo uno de los grandes motores del catálogo de Netflix durante 2026. Así quedó registrado en el reporte de audiencia que publicó la compañía este 17 de julio, el cual detalla cuáles fueron las producciones más vistas por sus usuarios durante la primera mitad del año.

El informe precisa que Netflix registró más de 97 mil millones de horas vistas durante esos seis meses, su cifra más alta de visualización para un primer semestre. Asimismo, los contenidos en idiomas distintos al inglés representaron más de un tercio del consumo total, con Corea del Sur entre los países que volvieron a destacar por el rendimiento de sus producciones.

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Dentro del ranking general de series más vistas del servicio, las historias coreanas lograron una presencia importante. El caso más destacado fue Teach You A Lesson, que alcanzó 48,2 millones de visualizaciones y se ubicó en el sexto lugar entre todas las series más vistas de Netflix a nivel global, superando a producciones como One Piece temporada 2 y The Night Agent temporada 3.

Series más vistas en Netflix en la primera mitad del 2026 (Reporte de Netflix- Julio 2026)

Aquí te contamos cuáles fueron los títulos coreanos que cautivaron al público de la plataforma en lo que va del 2026

1) ‘Así aprenderás’ — 48,2 millones de vistas

(Netflix)

El drama escolar se convirtió en la producción coreana más vista del semestre. La historia sigue a una organización creada para proteger los derechos de los profesores y enfrentar los conflictos dentro de un sistema educativo llevado al límite.

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Los resultados de esta miniserie resultan impresionantes, considerando que apenas se estrenó el 5 de junio. En pocas semanas alcanzó cifras suficientes para imponerse en la cima del ranking.

2. ¿Cómo se traduce este amor? — 28,6 millones de vistas

Can This Love Be Translated? (L to R) Kim Seon-ho as Joo Ho-jin, Go Youn-jung as Cha Mu-hee / Do Ra-mi in Can This Love Be Translated? Cr. No Ju-han/Netflix © 2026

Narra la complicada y divertida relación entre Joo Ho-jin, un reservado intérprete multilingüe, y Cha Mu-hee, una enérgica actriz que se convierte en una superestrella mundial tras interpretar a una zombi.

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Esta entrañable historia está protagonizada por el carismático actor surcoreano Kim Seon-ho (famoso por Hometown Cha-Cha-Cha), la talentosa actriz Go Youn-jung (reconocida por Alquimia de Almas), y el popular actor japonés Sōta Fukushi, quien interpreta a un galán extranjero que forma parte del triángulo amoroso.

3<i>. </i>El arte de Sarah— 25,8 millones de vistas

"El arte de Sarah" muestra una red de engaños que la protagonista teje para alcanzar sus objetivos. (Captura de video)

Es un thriller psicológico y de misterio criminal. La trama gira en torno a Sarah Kim, una misteriosa y ambiciosa mujer que logra escalar a la élite de la alta sociedad de Seúl construyendo una opulenta identidad falsa y creando una exitosa marca fraudulenta de bolsos de lujo llamada Boudoir. El hallazgo de un cuerpo en un barrio exclusivo amenaza con destruir su fachada de éxito. ¿La policía logrará descubrir su verdadera identidad?

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La serie está protagonizada por la aclamada actriz Shin Hye-sun y el actor Lee Joon-hyuk.

4. Sabuesos temporada 2 — 24,3 millones de vistas

Imágen oficial de la temporada 2 de "Sabuesos" (Netflix)

El título cuenta con las actuaciones estelares de Woo Do-Hwan, Lee Sang-yi y Rain. Tres años después de haber derrotado a los usureros de Smile Capital, Kim Gun-woo sigue entrenando duro con la meta de convertirse en campeón de boxeo, con su amigo Hong Woo-jin como su entrenador y soporte familiar. Sin embargo, sus vidas vuelven a correr peligro cuando se cruzan en el camino de Im Baek-jeong, un temible y despiadado criminal que controla la IKFC (Iron Knuckle Fighting Championship), una sangrienta liga internacional de boxeo clandestino que genera millones mediante apuestas ilegales, drogas y extorsión.

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5. The Wonderfools — 20 millones de vistas

“The Wonderfools”: Park Eun-bin y Cha Eun-woo protagonizan un k-drama de superhéroes y enredos (Créditos: Netflix)

El quinto lugar de lo más visto en Netflix lo ocupa una hilarante comedia de acción y fantasía ambientada a finales de 1999. La trama sigue a un disparatado grupo de vecinos marginados de la ciudad costera de Haeseong que obtienen accidentalmente superpoderes defectuosos en un vertedero químico y se ven obligados a unirse a un misterioso funcionario público para proteger a su pueblo de una peligrosa organización criminal.

El reparto principal está encabezado por la aclamada actriz Park Eun-bin (Woo, una abogada extraordinaria) y el actor e ídolo de K-pop Cha Eun-woo (True Beauty). El equipo se completa con Choi Dae-hoon e Im Seong-jae.

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6. Si los deseos mataran…— 19,8 millones de vistas

La trama sigue a un grupo de estudiantes que intentan descubrir cómo una app está ligada a varias muertes. (Captura de video)

Es una serie de terror sobrenatural y suspenso que se ambienta en la Escuela Preparatoria Seorin, donde un grupo de estudiantes descubre Girigo, una misteriosa aplicación móvil que concede cualquier deseo a cambio de un video de petición. Sin embargo, la app también activa un temporizador rojo que predice muertes trágicas entre quienes la usan.

Al descubrir que el fenómeno involucra oscuras maldiciones tecnológicas y chamanismo, cinco amigos deciden unirse para investigar el origen de la plataforma y detener la cuenta regresiva antes de que expire su propio tiempo.

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7. Boyfriend On Demand — 16,1 millones de vistas

Tráiler de “Boyfriend on Demand”: Jisoo explora emocionantes citas virtuales en el nuevo k-drama de Netflix (Captura de video/Netflix)

La serie romántica protagonizada por Jisoo y Seo In-guk logró un lugar entre los k-dramas más vistos del año. Se estrenó en marzo y relata la historia de Seo Mi-rae, una productora de webtoons que, para combatir la soledad, se suscribe a una aplicación de simulación virtual que le permite experimentar citas perfectas con parejas digitales ideales. Su fantasía tecnológica se complica cuando debe lidiar en el mundo real con Park Kyeong-nam, su colega en la oficina.

8. Mi némesis con aires de realeza — 15,7 millones de vistas

(Netflix)

My Royal Nemesis es una divertida comedia romántica que cuenta la historia de Kang Dan-sim, una famosa y temida villana de la época antigua de Corea que viaja al futuro para salvar su vida. Ella despierta de pronto en el Seúl actual dentro del cuerpo de Shin Seo-ri, una actriz joven que nadie conoce. Mientras intenta sobrevivir en este mundo moderno tan extraño, se encuentra con Cha Se-gye, un hombre rico, frío y muy estricto con el que empieza a pelear todo el tiempo, naciendo entre ellos una divertida relación de amor y odio.

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La serie coreana está protagonizada por Lim Ji-yeon (La gloria) y Heo Nam-jun.

9. Sabuesos temporada 1 — 15,1 millones de vistas

"Sabuesos" (Netflix)

El estreno de la temporada 2 de Sabuesos también impulsó las reproducciones de su primera temporada. Esa entrega narra cómo el prometedor y bondadoso boxeador Kim Gun-woo se ve obligado a dejar el deporte para pagar una millonaria deuda que su madre contrajo con Smile Capital, una cruel red de usureros. Para destruirlos, Gun-woo une fuerzas con su amigo y rival del ring, Hong Woo-jin, bajo el respaldo de un benévolo e histórico prestamista jubilado que ayuda a los más necesitados.

10. Un amor que no se agota — 12,4 millones de vistas

(Netflix)

A través de 12 episodios, este k-drama romántico sigue la historia de Dam Ye-jin, una presentadora que viaja al campo para recuperar su carrera. Es en este lugar donde conoce a Matthew Lee, un misterioso granjero que termina conquistando su corazón.

La serie está protagonizada por Ahn Hyo-seop (Propuesta laboral) como el granjero y científico Matthew Lee, Chae Won-bin (Doubt) como la decidida conductora Dam Ye-jin, y cuenta con el regreso del famoso actor Kim Bum (Boys Over Flowers).