Entretenimiento

Britney Spears pasó la Navidad con su hijo Jayden tras años de distancia

La cantante compartió una “fiesta muy especial” con su hijo menor en Los Ángeles

Guardar
El acercamiento entre Britney Spears
El acercamiento entre Britney Spears y Jayden James refleja un nuevo intento de reconstrucción familiar tras años de distancia (Instagram)

El último encuentro entre Britney Spears y su hijo Jayden James, de 19 años, durante la celebración de Navidad en Los Ángeles, demostró un nuevo intento de acercamiento familiar, mientras que Sean Preston, de 20 años, optó por pasar las fiestas en Luisiana junto a la familia de su tía Jamie Lynn Spears, según detalló People.

Este gesto, que Spears calificó como “una fiesta muy especial”, representó para la cantante un momento de alegría compartida con su hijo menor, tras varios años marcados por la distancia.

“Britney se lo pasó muy bien celebrando la Navidad con Jayden, han sido unas vacaciones muy especiales”, sostuvo una fuente cercana a la revista.

Distintos episodios recientes refuerzan la idea de que la relación entre Spears y sus hijos está en proceso de reconstrucción. El padre de los jóvenes, Kevin Federline, declaró que, aunque no ha mantenido comunicación directa con la artista, sí tiene constancia de que ha retomado el diálogo con Jayden y Sean Preston.

“Sé que ella ha conversado con nuestros hijos, lo cual es bueno”, expresó durante una aparición en Talk Shop Live.

Jayden demuestra voluntad de recomponer
Jayden demuestra voluntad de recomponer la relación con su madre en las recientes festividades (Instagram)

Además, destacó el deseo de sus hijos por restablecer el vínculo materno. “Ellos absolutamente aman a su madre… Siempre he querido que tengan una conexión con su madre, igual que yo con la mía”, agregó el exbailarín.

El contacto entre madre e hijos se vio influido por la publicación del libro de Federline, You Thought You Knew, donde detalla aspectos conflictivos de la relación familiar y la supuesta dificultad de los jóvenes para relacionarse con la estrella pop.

En ese sentido, explicó que el objetivo del libro era precisamente facilitar la reconciliación, aún a costa de verse como el antagonista. “Haré eso para que mis hijos puedan tener una relación con su madre”, afirmó.

En contraste, Britney Spears manifestó públicamente su desacuerdo con la visión de su expareja y su frustración ante el distanciamiento.

En un mensaje difundido en X, la cantante enfatizó: “Siempre he suplicado y gritado por tener una vida con mis hijos. Las relaciones con adolescentes son complejas. Me he sentido desmoralizada por esta situación y siempre he pedido y casi rogado para que formen parte de mi vida”.

El libro “You Thought You
El libro “You Thought You Knew” de Kevin Federline expone detalles sobre la dinámica familiar con la cantante (Instagram)

Asimismo, aseguró que la actitud de su exesposo dificultó la relación a lo largo de los años. “Lamentablemente, ellos siempre han presenciado la falta de respeto mostrada por su propio padre hacia mí. Ellos también deben asumir su responsabilidad. Uno de mis hijos solo me ha visto 45 minutos en los últimos cinco años y el otro apenas cuatro visitas en ese mismo periodo”.

Y agregó: “Yo también tengo orgullo. De ahora en adelante, les haré saber cuándo estoy disponible”.

La convivencia, aunque limitada, tuvo momentos de unión, como el reencuentro de Britney Spears con Jayden en junio del año pasado, tras asistir juntos a una ceremonia religiosa, instante que la cantante compartió en redes sociales con imágenes y un video. En esa ocasión, Spears relató que “cantaron y alabaron” durante el servicio.

Fuentes próximas a la cantante indicaron que desde noviembre de 2024, tras una visita de Jayden a la casa de Spears en Los Ángeles, ambos han mantenido encuentros regulares que han contribuido a la felicidad de la intérprete.

“Pasar tiempo juntos la ha hecho feliz”, afirmó una persona cercana a Spears consultada por People. En este contexto, la situación familiar sigue en evolución, con los hijos mostrando señales de querer recomponer el vínculo y la artista reiterando su voluntad de integrarlos en su vida cotidiana.

Britney Spears manifestó públicamente su
Britney Spears manifestó públicamente su deseo de fortalecer su relación con Jayden y Sean Preston (Instagram)

Britney Spears y Kevin Federline estuvieron casados durante tres años, entre 2004 y 2007. De esa unión nacieron sus dos hijos: Sean Preston, quien actualmente tiene 20 años, y Jayden James, de 19 años.

Temas Relacionados

Britney SpearsJayden JamesKevin Federlineentretenimiento

Últimas Noticias

Así fue el sensual baile de Brigitte Bardot en “Y Dios Creó a la Mujer” que revolucionó la industria del cine

Una escena icónica de cine convirtió a un tranquilo pueblo pesquero en sinónimo de glamour internacional y rompió barreras culturales

Así fue el sensual baile

El día que Gwyneth Paltrow se negó a filmar una escena sexual con Ethan Hawke: “Me sentí incómoda”

En los años 90, el director Alfonso Cuarón propuso una polémica escena a la actriz

El día que Gwyneth Paltrow

La extensa carrera de Brigitte Bardot en fotografías

Su imagen provocadora y su lucha por los animales convirtieron a Bardot en una figura única e inolvidable en la cultura pop internacional

La extensa carrera de Brigitte

Brigitte Bardot: las principales películas que construyeron una leyenda

La actriz francesa falleció a los 91 años y dejó un legado cinematográfico que marcó una revolución cultural y femenina en la pantalla grande

Brigitte Bardot: las principales películas

Brigitte Bardot: la musa que desafió la moral, rompió moldes y cambió los focos por la lucha animal

Cautivó con su talento en clásicos inolvidables, revolucionó la moda y, tras dejarlo todo, convirtió su nombre en sinónimo de activismo y pasión por la libertad hasta sus últimos días

Brigitte Bardot: la musa que
DEPORTES
Inter Miami anunció su gira

Inter Miami anunció su gira de pretemporada por Sudamérica: qué países visitará Messi antes del Mundial

Cuándo volvería Colapinto a Europa y cómo será su plan de trabajo con Alpine para la temporada 2026 de la F1

La decisión que tomó el Real Madrid con Franco Mastantuono de cara al mercado de pases

“Fuera de la realidad”: las exigencias de Filipe Luís para renovar con Flamengo que llevaron la negociación al borde del colapso

Santiago Sosa mostró las secuelas en su rostro tras la operación por la grave fractura que sufrió durante un partido

TELESHOW
Sol, piscina y afecto: Marcelo

Sol, piscina y afecto: Marcelo Tinelli y Juanita mostraron el fuerte vínculo que los une en una jornada de relax

Beto Casella recordó cuando hizo llorar a Yanina Latorre al aire del programa de Mirtha Legrand: “Ni fu ni fa”

Murió Ricardo “Chiqui” Pereyra, la voz emblemática del tango argentino

Pancho Dotto presenta el lujoso auto que es atracción en Punta del Este: “Todos quieren sacarse fotos con él”

Las mejores bodas del 2025: del íntimo civil de Andrés Calamaro a la fiesta inspirada en hadas de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

INFOBAE AMÉRICA

Ucrania atacó con drones una

Ucrania atacó con drones una refinería de petróleo rusa a más de 700 kilómetros de su frontera

Un estudio reveló que la vacuna de ARN mensajero contra la gripe tiene mayor eficacia que la convencional en adultos sanos

La desconocida pintura de Picasso que marcó un antes y después en la obra del pintor

El espectacular momento en que el volcán Etna entra en erupción

El OIEA logró un alto el fuego local para restaurar la electricidad en la central nuclear ucraniana de Zaporizhzhia