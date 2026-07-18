Qué representan Penélope, Circe, Calipso y Atenea en “La Odisea” y por qué son claves para el viaje de Odiseo

Penélope, Circe, Calipso y Atenea condensan en "La Odisea" ideas como hogar, lealtad, tentación, sabiduría, transformación e identidad

Qué representan estas cuatro mujeres en La Odisea resulta clave para entender el viaje de Odiseo más allá de la aventura y del regreso tras la guerra de Troya. Penélope, Circe, Calipso y Atenea encarnan, según GQ, ideas centrales del relato: el hogar, la lealtad, la tentación, la sabiduría, la transformación y la identidad. El texto las presenta como figuras esenciales para comprender qué busca el protagonista y qué obstáculos debe superar para volver a casa.

En ese trayecto, estas mujeres no aparecen solo como apoyo o freno en la historia, sino como referencias simbólicas de los retos que marcan su camino. La fuente también vincula a estas figuras con sus intérpretes en la película: Anne Hathaway da vida a Penélope, Samantha Morton a Circe, Charlize Theron a Calipso y Zendaya a Atenea.

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Penélope y el sentido del hogar

Penélope permanece en Ítaca y representa el hogar, la fidelidad y la astucia que sostienen el lugar de Odiseo en el palacio (Foto: Universal Pictures)

Penélope es la esposa de Odiseo y permanece en Ítaca mientras él combate en Troya. Su papel, según GQ, consiste en intentar mantener la estabilidad durante la ausencia del rey.

Es el emblema del hogar, la lealtad, la esperanza y la resiliencia. Incluso después de años sin saber si Odiseo vive o muere, ella se mantiene fiel y conserva la expectativa de su regreso.

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Interpretada por Hathaway, la reina también funciona como símbolo de inteligencia y astucia, ya que idea un método para mantener a raya a los pretendientes y evitar elegir a un nuevo esposo. Esa decisión preserva el lugar de Odiseo en su propio palacio. Sin esa resistencia él habría vuelto a una Ítaca gobernada por otra persona y con su hijo en riesgo por la disputa del poder.

Circe y las lecciones de la transformación

Circe convierte en cerdos a los compañeros de Odiseo y ese episodio expone en "La Odisea" los riesgos del viaje y las consecuencias de cada decisión

Circe aparece como una poderosa hechicera e hija del dios Helios. Cuando los hombres de Odiseo llegan a su isla, ella los convierte en cerdos. Ese episodio concentra varias ideas a la vez: sabiduría, transformación y tentación. También introduce una advertencia sobre los riesgos del viaje y sobre el peso de cada decisión.

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GQ cañade que, a través de Circe, el relato plantea que los actos traen consecuencias y que siempre hay conocimiento por descubrir. Además, ella le dice a Odiseo qué debe hacer para retomar el camino a casa y le advierte que no será fácil.

El castigo a los compañeros del héroe también se interpreta como una imagen de la rendición ante los instintos más básicos. El “camino fácil”, la falta de razón y la oscuridad interior pueden imponerse, pero ese desvío también trae consecuencias.

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Calipso y la tentación del olvido

Calipso, la ninfa de Ogygia, encarna la tentación de olvidar, escapar del dolor y abandonar el propósito del regreso de Odiseo

Calipso es una ninfa que vive en la isla de Ogygia, adonde llega Odiseo tras naufragar. La figura, interpretada por Theron, representa en GQ la tentación de olvidar.

GQ asocia a Calipso con el deseo de desaparecer, dejar atrás las responsabilidades, escapar de la realidad y del dolor, y entregarse a lo placentero sin seguir un propósito. También señala que ofrece inmortalidad a Odiseo.

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Esa promesa funciona como una trampa porque lo aleja de su familia, de la promesa que hizo y del camino de regreso. El héroe debe recuperar su sentido del propósito frente a esa ilusión.

Atenea y la sabiduría de la estrategia

Atenea guía a Odiseo en "La Odisea" y afirma que la estrategia orienta tanto la guerra como las batallas internas y externas del héroe (Foto: Universal Pictures)

Atenea es la diosa de la sabiduría y de la guerra con estrategia, y en la película la interpreta Zendaya. Su presencia acompaña a Odiseo como guía durante el viaje.

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Es símbolo de justicia y de humanidad. Su intervención no se limita a proteger al héroe, sino que orienta la forma en que enfrenta cada prueba. Atenea le enseña que la guerra sin estrategia es solo violencia. Ese principio, según GQ, no se aplica únicamente al combate literal, sino también a las batallas internas y externas que atraviesa Odiseo en su regreso.