BTS, Justin Bieber y Shakira en el Mundial 2026: a qué hora y dónde ver el show de medio tiempo

El show de medio tiempo del Mundial 2026 se realizará este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y durará aproximadamente 11 minutos (HYBE/REUTERS/AP)

BTS, Shakira, Tom Cruise y más figuras del espectáculo se presentarán en el show de medio tiempo del Mundial 2026, en un espectáculo que convierte a esta final en la primera en la historia de la FIFA con un show de entreacto al estilo del Super Bowl.

La actuación tendrá lugar este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, durante la final entre España y Argentina.

El espectáculo de medio tiempo fue organizado por Chris Martin, vocalista de Coldplay, y se extenderá por aproximadamente 11 minutos.

El show contará con cuatro cabezas de cartel: BTS, Justin Bieber —quien regresó a los escenarios en Coachella este año—, Madonna y Shakira.

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Madonna será una de las cuatro cabezas de cartel del show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 (REUTERS/Brendan McDermid)

A ellos se suman Burna Boy y el director de orquesta Gustavo Dudamel, quien dirigirá a la Filarmónica de Nueva York y a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. Coldplay también actuará junto al coro PS22.

El show de medio tiempo está previsto para comenzar alrededor de las 3:45 p.m. (hora del Este de Estados Unidos), aunque el inicio exacto dependerá del tiempo adicional que se juegue en el primer tiempo. Por lo tanto, los horarios son aproximados.

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El partido entre España y Argentina arranca a las 3:00 p.m. ET. La ceremonia de clausura, por su parte, arranca antes: a la 1:30 p.m. ET en el mismo estadio.

Las actuaciones en ese segmento incluirán a Post Malone, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, Laura Pausini y IShowSpeed.

Tom Cruise realizará una aparición especial durante la ceremonia de clausura del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (AFP)

Jennifer Hudson entonará el himno nacional de Estados Unidos, y Tom Cruise realizará una aparición especial. Por el momento, no hay mayores detalles sobre la naturaleza de la participación del famoso actor de Hollywood.

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El formato del show de medio tiempo sigue el modelo de los grandes eventos deportivos estadounidenses.

El show del Super Bowl 2026, encabezado por Bad Bunny, convocó a más de 128 millones de televidentes.

En este caso, el show del Mundial reúne a artistas de seis países distintos, con un alcance potencial aún mayor dado el carácter global del fútbol.

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España y Argentina se enfrentan este domingo en la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium (VisualesIA Infobae)

Horarios por país para América Latina

El show de medio tiempo comenzará aproximadamente a las 3:45 p.m. ET del domingo 19 de julio. A continuación, los horarios equivalentes en América Latina:

2:45 p.m. — México, Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua

3:45 p.m. — Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay

4:45 p.m. — Argentina, Uruguay, Chile, Brasil

Para América Latina, la señal llegará por DirecTV en cable, y a través de Disney+ y Paramount+ en plataformas de streaming.

La transmisión en Estados Unidos estará disponible en Fox. Quienes no cuenten con cable podrán acceder a través de servicios de streaming como DirecTV —con prueba gratuita de cinco días—, Fox One —con prueba gratuita de tres días—, Hulu + Live TV, Sling y Fubo.

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La transmisión del show de medio tiempo y de la final del Mundial 2026 estará disponible en América Latina por DirecTV, Disney+ y Paramount+ (VisualesIA Infobae)

La final entre España y Argentina cierra 39 días de competencia en el Mundial 2026. El partido y todos los eventos paralelos se transmiten desde el MetLife Stadium, recinto que alberga tanto el encuentro deportivo como los espectáculos que lo rodean.

El sábado 18 de julio el tercer lugar en la competencia fue disputado entre Francia e Inglaterra, dejando a este último como ganador tras un intenso encuentro que dejó el resultado en 6 a 4.

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