Entretenimiento

BTS, Justin Bieber y Shakira en el Mundial 2026: a qué hora y dónde ver el show de medio tiempo

La final entre España y Argentina tendrá por primera vez en la historia de la FIFA un show de medio tiempo al estilo del Super Bowl

Guardar
Google icon
Show de medio tiempo del Mundial 2026
El show de medio tiempo del Mundial 2026 se realizará este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y durará aproximadamente 11 minutos (HYBE/REUTERS/AP)

BTS, Shakira, Tom Cruise y más figuras del espectáculo se presentarán en el show de medio tiempo del Mundial 2026, en un espectáculo que convierte a esta final en la primera en la historia de la FIFA con un show de entreacto al estilo del Super Bowl.

La actuación tendrá lugar este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, durante la final entre España y Argentina.

El espectáculo de medio tiempo fue organizado por Chris Martin, vocalista de Coldplay, y se extenderá por aproximadamente 11 minutos.

El show contará con cuatro cabezas de cartel: BTS, Justin Bieber —quien regresó a los escenarios en Coachella este año—, Madonna y Shakira.

PUBLICIDAD

Madonna será una de las cuatro cabezas de cartel del show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 (REUTERS/Brendan McDermid)
Madonna será una de las cuatro cabezas de cartel del show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 (REUTERS/Brendan McDermid)

A ellos se suman Burna Boy y el director de orquesta Gustavo Dudamel, quien dirigirá a la Filarmónica de Nueva York y a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. Coldplay también actuará junto al coro PS22.

El show de medio tiempo está previsto para comenzar alrededor de las 3:45 p.m. (hora del Este de Estados Unidos), aunque el inicio exacto dependerá del tiempo adicional que se juegue en el primer tiempo. Por lo tanto, los horarios son aproximados.

PUBLICIDAD

El partido entre España y Argentina arranca a las 3:00 p.m. ET. La ceremonia de clausura, por su parte, arranca antes: a la 1:30 p.m. ET en el mismo estadio.

Las actuaciones en ese segmento incluirán a Post Malone, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, Laura Pausini y IShowSpeed.

Tom Cruise sonriendo, con gafas de sol y polo negro, estrecha la mano de un hombre. Hay personas con acreditaciones y estructuras metálicas
Tom Cruise realizará una aparición especial durante la ceremonia de clausura del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (AFP)

Jennifer Hudson entonará el himno nacional de Estados Unidos, y Tom Cruise realizará una aparición especial. Por el momento, no hay mayores detalles sobre la naturaleza de la participación del famoso actor de Hollywood.

El formato del show de medio tiempo sigue el modelo de los grandes eventos deportivos estadounidenses.

El show del Super Bowl 2026, encabezado por Bad Bunny, convocó a más de 128 millones de televidentes.

En este caso, el show del Mundial reúne a artistas de seis países distintos, con un alcance potencial aún mayor dado el carácter global del fútbol.

Bandera de Argentina, bandera de España, obelisco, edificios urbanos, estadio deportivo, balón de fútbol, contenedores de carga, pilas de monedas, calculadora, documentos con gráficos
España y Argentina se enfrentan este domingo en la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium (VisualesIA Infobae)

Horarios por país para América Latina

El show de medio tiempo comenzará aproximadamente a las 3:45 p.m. ET del domingo 19 de julio. A continuación, los horarios equivalentes en América Latina:

  • 2:45 p.m. — México, Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua
  • 3:45 p.m. — Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay
  • 4:45 p.m. — Argentina, Uruguay, Chile, Brasil

Para América Latina, la señal llegará por DirecTV en cable, y a través de Disney+ y Paramount+ en plataformas de streaming.

La transmisión en Estados Unidos estará disponible en Fox. Quienes no cuenten con cable podrán acceder a través de servicios de streaming como DirecTV —con prueba gratuita de cinco días—, Fox One —con prueba gratuita de tres días—, Hulu + Live TV, Sling y Fubo.

Dónde ver partido Argentina vs España en Perú: partido por gran final del Mundial 2026.
La transmisión del show de medio tiempo y de la final del Mundial 2026 estará disponible en América Latina por DirecTV, Disney+ y Paramount+ (VisualesIA Infobae)

La final entre España y Argentina cierra 39 días de competencia en el Mundial 2026. El partido y todos los eventos paralelos se transmiten desde el MetLife Stadium, recinto que alberga tanto el encuentro deportivo como los espectáculos que lo rodean.

El sábado 18 de julio el tercer lugar en la competencia fue disputado entre Francia e Inglaterra, dejando a este último como ganador tras un intenso encuentro que dejó el resultado en 6 a 4.

Temas Relacionados

Mundial 2026BTSShakiraJustin BieberTom Cruiseentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El hijo de Britney Spears desmiente las teorías de que su madre fue clonada: “Puedes verla ahora mismo”

Jayden James Federline salió al frente en las redes sociales para desmontar los rumores sobre su madre

El hijo de Britney Spears desmiente las teorías de que su madre fue clonada: “Puedes verla ahora mismo”

Qué es la xenia, el principio griego que explica “La Odisea” de Christopher Nolan

La ley de hospitalidad de Zeus es el motor ético de la nueva versión cinematográfica del poema de Homero

Qué es la xenia, el principio griego que explica “La Odisea” de Christopher Nolan

Turismo cinematográfico en auge: “La Odisea” impulsa visitas a Grecia, Italia y Marruecos

La película dirigida por Christopher Nolan transforma paisajes históricos y enclaves míticos en rutas para fanáticos de Homero y el cine, generando un fenómeno global de viajes temáticos

Turismo cinematográfico en auge: “La Odisea” impulsa visitas a Grecia, Italia y Marruecos

Condenan a 16 años de prisión al hombre que mató a una streamer japonesa durante una transmisión en vivo

El tribunal japonés dictó la sentencia contra Kenichi Takano por el crimen de Airi Sato, una creadora de contenido de 22 años

Condenan a 16 años de prisión al hombre que mató a una streamer japonesa durante una transmisión en vivo

Un actor de “Bridgerton” respondió a los rumores sobre su regreso para la temporada de Eloise

Calam Lynch aseguró en una reciente entrevista que disfrutó su paso por la serie y no descarta retomar su papel

Un actor de “Bridgerton” respondió a los rumores sobre su regreso para la temporada de Eloise

DEPORTES

Argentina-España, EN VIVO, por la final del Mundial 2026: La Roja confirmó la formación y Scaloni haría tres cambios

Argentina-España, EN VIVO, por la final del Mundial 2026: La Roja confirmó la formación y Scaloni haría tres cambios

El elogio de Flavio Briatore a Franco Colapinto por su gran maniobra en el Gran Premio de Bélgica de F1

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras el GP de Bélgica

Scaloni apeló al misterio para la final del Mundial, pero podría hacer cambios en Argentina para enfrentar a España

Por qué el Gran Premio de Bélgica fue una de las mejores carreras de Franco Colapinto en la Fórmula 1

TELESHOW

Ropa interior rosa, peluches, uñas y looks albicelestes: las insólitas cábalas de los famosos para la Scaloneta

Ropa interior rosa, peluches, uñas y looks albicelestes: las insólitas cábalas de los famosos para la Scaloneta

María Becerra llegó al estadio de la final del Mundial 2026 para cantar el Himno: “Esto es lo más lindo de mi carrera”

Ciro Martínez emocionó a todos los pasajeros en el vuelo al Mundial: entre el himno nacional y su tema de Los Piojos

Vuelos cancelados, angustia y rituales: la odisea de los famosos argentinos para ver la final de la Selección

La desgarradora carta de despedida de Sabrina Cortez a su mamá: “No sé cómo vamos a aprender a vivir sin vos”

INFOBAE AMÉRICA

Conductor ebrio fue capturado tras atropellar a un menor en el occidente salvadoreño

Conductor ebrio fue capturado tras atropellar a un menor en el occidente salvadoreño

Agro guatemalteco en alerta por la canícula prolongada que se prevé de julio a agosto

Qué lugares históricos y naturales podría sumar la UNESCO a la lista de patrimonios en peligro

Nicaragua, entre la memoria y la imposición: relatos de un 19 de julio dividido

80 % de los reclusos en la República Dominicana presenta problemas de salud mental