La boda de Taylor Swift y Travis Kelce: se reporta la construcción de un castillo dentro del Madison Square Garden para el magno evento

Taylor Swift y Travis Kelce preparan para el 3 de julio una boda en el Madison Square Garden de Nueva York, según TMZ (Instagram/Travis Kelce)

Taylor Swift y Travis Kelce preparan para el 3 de julio una celebración nupcial que incluye la construcción de un castillo dentro de un jardín en el Madison Square Garden (MSG) de Nueva York, según reveló TMZ.

El recinto, que da cabida a más de 1.000 invitados, se transforma en un escenario de cuento de hadas para lo que el sector musical ya denomina una “Wedding-palooza”.

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Fuentes cercanas a la boda confirmaron al citado medio que equipos de producción trabajan en el interior del MSG para levantar la estructura.

Ante el edificio, trabajadores descargaron piezas escénicas de gran tamaño con la etiqueta “Garden Party 1 (Scenic)” y la inscripción en aerosol “GP”, todo ello frente a lo que el propio recinto lleva en su nombre: Madison Square Garden.

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La seguridad del evento es de alto nivel. Cada invitado debe firmar un acuerdo de confidencialidad electrónico, y cada invitación lleva una marca de agua individual para evitar filtraciones.

La boda de la cantante incluirá un castillo dentro de un jardín y una celebración para más de 1.000 invitados en el MSG (REUTERS/Mario Anzuoni)

Page Six confirmó la existencia de permisos municipales para el cierre de la calle 33 entre el 2 y el 4 de julio.

El Ayuntamiento de Nueva York validó un permiso para una celebración del viernes con más de 1.000 asistentes, y otro para un evento de 100 personas el jueves, identificado por fuentes de Page Six como la cena de ensayo.

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Lista de invitados, shows en vivo y más detalles de la boda

Stevie Nicks y Tim McGraw actuarán en la ceremonia, según Page Six. La elección de McGraw no parece fortuita: el primer éxito de Swift en la lista Billboard, cuando tenía 16 años, llevaba su nombre como título.

El 10 de junio, durante el cuarto partido de las Finales de la NBA en el MSG, Swift apareció con una camiseta con la leyenda “Stevie Knicks”, un detalle que sus seguidores —los Swifties— releen ahora con otra perspectiva.

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Entre los posibles artistas también figura Paul McCartney, quien compartió escenario con Swift en el 40.° aniversario de Saturday Night Live en 2015, aunque el ex Beatles se encuentra actualmente en el Reino Unido.

Stevie Nicks y Tim McGraw actuarán en la ceremonia, y Page Six anticipa múltiples shows en vivo en la ceremonia de Swift y Kelce (AP/REUTERS)

Fuentes de Nashville citadas por Page Six anticipan “múltiples actuaciones” durante el evento del viernes.

La lista de invitados reúne a figuras del mundo del entretenimiento y del deporte. Ed Sheeran, amigo y colaborador de Swift desde hace años, figura entre los asistentes.

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La cantante bromeó al respecto en el programa The Graham Norton Show: “Las únicas bodas estresantes son aquellas en las que tienes un número reducido de invitados y debes decidir quién entra y quién no”, y añadió que invitaría a “cualquiera con quien haya hablado alguna vez”.

Sobre Sheeran en particular, señaló que sería difícil impedirle actuar si hubiera un escenario disponible.

Suki Waterhouse confirmó su asistencia a Variety y explicó que espera tomar inspiración para su propia boda con el actor Robert Pattinson.

La lista de invitados de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce reúne a figuras del entretenimiento y del deporte como Ed Sheeran, Selena Gomez, Patrick Mahomes y Jason Kelce (Instagram)

El presentador británico Graham Norton, quien también recibió invitación según la propia Swift en su programa en octubre de 2025, bromeó después en su pódcast Wanging On con haber firmado varios acuerdos de confidencialidad, aunque luego aclaró que era una broma.

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El productor musical Jack Antonoff respondió de manera evasiva en el programa Today cuando le preguntaron si asistiría a una boda importante durante el verano.

Selena Gomez y Benny Blanco, Gigi Hadid y Bradley Cooper, Emma Stone y Zoë Kravitz también figuran en la lista, de acuerdo con Page Six. Según PEOPLE, la asistencia de Harry Styles, prometido de Kravitz, dependería de sus compromisos profesionales.

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Del lado del novio, Jason Kelce, hermano del jugador de los Kansas City Chiefs, y su esposa Kylie Kelce estarán presentes.

Kylie pidió en su pódcast Not Gonna Lie que dejaran de consultarle a ella y a su suegra, Donna Kelce, sobre los preparativos.

La fecha y el lugar de la boda siguen sin confirmación pública, mientras persisten dudas sobre una licencia matrimonial y versiones de un señuelo en el MSG (Mark J. Rebilas-Imagn Images)

George Kittle, de los San Francisco 49ers, también confirmó su invitación a ExtraTV y reveló un detalle: “Dijeron que no se permitían regalos. Pero pensé que, por alguna razón, a Travis le gustan mucho las monedas antiguas, así que podría regalarle una”.

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El quarterback Patrick Mahomes y el entrenador Andy Reid representarán al plantel de los Chiefs.

Blake Lively no está en la lista, según confirmó Page Six, tras el distanciamiento con Swift derivado del litigio de la actriz con el director Justin Baldoni.

Stella McCartney, diseñadora e hija de Paul McCartney, figura entre los invitados y podría participar en el diseño de alguno de los looks nupciales. La mejor amiga de Swift desde el instituto, Abigail Anderson, ejercería de dama de honor.

Persiste la incertidumbre sobre si la ceremonia civil ya tuvo lugar. “Creo que es posible que ya haya ocurrido”, señaló un informante del sector a Page Six.

Funcionarios de la Oficina del Registro Civil de Manhattan aseguraron esta semana que no registraron ninguna solicitud de licencia matrimonial a nombre de Swift.