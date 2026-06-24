¿Cuándo se casan Taylor Swift y Travis Kelce? Los trámites en Nueva York que revelarían la fecha de su boda

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso en agosto de 2025, después de casi dos años de relación (Instagram)

Una serie de trámites realizados en Nueva York, junto con otros indicios relacionados con la logística del evento, apuntan a que Taylor Swift y Travis Kelce celebrarían su matrimonio el próximo 3 de julio en uno de los recintos más emblemáticos de Estados Unidos.

La cantante y el jugador de la NFL mantienen una relación desde septiembre de 2023 y anunciaron su compromiso en agosto de 2025.

Según informó The New York Times, se presentó una solicitud de permiso municipal para cerrar calles alrededor del Madison Square Garden desde el 2 de julio hasta el mediodía del 4 de julio. De acuerdo con el reporte, el trámite estaría vinculado con un evento previsto para el 3 de julio.

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La solicitud fue presentada a principios de junio por Winick Productions, una empresa dedicada a la organización de eventos de alto perfil. La documentación pedía autorización para instalar una carpa o estructura temporal en los alrededores del recinto y contemplaba una asistencia de entre 500 y 999 invitados.

Además, el permiso reservaba espacio para camiones encargados de cargar y descargar materiales necesarios para el evento, un detalle que reforzó las versiones sobre la magnitud de los preparativos.

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La presunta boda de Taylor Swift coincidiría con las celebraciones por el Día de la Independencia en Estados Unidos.(Crédito: Grosby)

The New York Times también citó a tres personas con conocimiento del asunto y a un funcionario municipal informado sobre la organización. Según esa fuente, el Madison Square Garden tendría previsto albergar las festividades relacionadas con la boda de la pareja el 3 de julio.

Madison Square Garden, el recinto señalado

Ubicado sobre la estación Penn Station, en el corazón de Manhattan, el Madison Square Garden es uno de los espacios para espectáculos más conocidos del mundo y puede albergar hasta 22.000 personas en conciertos. De acuerdo con The Independent, el recinto no tenía programados conciertos ni eventos deportivos entre el 29 de junio y el 6 de julio, un período que coincide con la fecha señalada para la presunta boda.

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Otro elemento citado por el periódico es que varios integrantes de los Kansas City Chiefs, equipo en el que juega Kelce, habrían reservado habitaciones en el hotel Marriott Marquis de Times Square para fechas cercanas al 3 de julio.

El Madison Square Garden permanece sin eventos programados entre finales de junio y los primeros días de julio (REUTERS/Vincent Alban)

Asimismo, el reporte indicó que agentes de la policía de Amtrak, encargados de patrullar la estación ferroviaria ubicada debajo del recinto, habrían sido advertidos sobre una posible boda relacionada con Swift durante el fin de semana festivo.

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Días atrás, el propio alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, aludió a la celebración nupcial de la cantautora mientras explicaba a la prensa cómo se preparaba la ciudad para los festejos del 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos.

El funcionario aseguró que la metrópoli está acostumbrada a albergar eventos masivos y mencionó en la misma frase las celebraciones por el “America 250” y la boda de Taylor Swift.

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Mamdani afirmó además que confiaba plenamente en el trabajo del Departamento de Policía de Nueva York para garantizar una experiencia segura durante esos días. Sus declaraciones fueron interpretadas por algunos observadores como una confirmación indirecta de que el esperado enlace tendría lugar en la ciudad.

El hotel Marriott Marquis. Varios integrantes de los Kansas City Chiefs habrían reservado alojamiento en Manhattan para fechas cercanas al presunto enlace.(REUTERS/Vincent Alban)

Rumores sobre los preparativos de la boda

En paralelo, también surgieron versiones sobre posibles despedidas de soltero y soltera de la pareja.

Entertainment Weekly informó que, durante el fin de semana del 19 al 21 de junio, Travis Kelce fue visto junto a familiares y amigos en una reunión entre Los Ángeles y San Diego. Videos obtenidos por TMZ mostraron al deportista acompañado por su hermano Jason Kelce y varios amigos después de asistir a un espectáculo del comediante Dave Chappelle.

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Según Cosmopolitan, el grupo compartió actividades durante tres días. Entre los asistentes también habrían estado Austin Swift, hermano de Taylor Swift, y Jonathan Levin, esposo de Este Haim.

Por el momento, ni Taylor Swift ni Travis Kelce han confirmado públicamente los detalles de la ceremonia.