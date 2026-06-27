¿Taylor Swift y Travis Kelce se casarán en el Madison Square Garden? Datos, teorías y una posible cuenta millonaria

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce está rodeada de rumores y teorías sobre el recinto, los invitados y más

El intenso interés que despierta la boda entre Taylor Swift y Travis Kelce ha convertido el evento en una fuente inagotable de rumores y apuestas. Mientras los fanáticos y la prensa especulan sobre cada detalle, lo único cierto es que el hermetismo del entorno de la cantante ha alimentado la incertidumbre, incluso sobre el lugar y la fecha exacta de la celebración.

La información más concreta hasta ahora apunta a que el Madison Square Garden podría acoger parte de las festividades el 2 y 3 de julio. Según un informe de The New York Times, habría una reunión íntima de aproximadamente cien personas el primer día y, al siguiente, una celebración mucho mayor, con hasta mil invitados y posibles apariciones en el escenario. No obstante, crecen las dudas sobre si la ceremonia nupcial ocurrirá realmente en el icónico recinto o si se tratará de una estrategia para desviar la atención de los verdaderos planes de la pareja.

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El Madison Square Garden ya se encuentra apartado para los días 2 y 3 de julio, lo que aumenta los rumores de haber sido escogido por Travis y Taylor para su boda REUTERS/Vincent Alban

Motivos detrás de elegir Madison Square Garden

La decisión de utilizar el Garden responde sobre todo a cuestiones logísticas. Cercano a la residencia de Swift y de acceso controlado, el recinto garantiza seguridad, privacidad y capacidad para un gran número de asistentes. El entrenador de los Kansas City Chiefs, Andy Reid, comentó al ser consultado sobre el lugar: “No importa cuán grande sea el espectáculo a su alrededor. Están enamorados y eso es lo fundamental.”

Este entorno controlado permitiría evitar contratiempos relacionados con el clima o la presencia de paparazzi. Además, se han presentado permisos para cerrar calles cercanas durante tres días, y varios deportistas del círculo de Kelce habrían reservado hoteles próximos, reforzando la idea de que el Garden será, al menos, el epicentro de la fiesta.

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Dudas, especulaciones y medidas de seguridad

El hermetismo de la pareja y su equipo ha generado toda clase de teorías. Algunas voces cercanas sugieren que podría tratarse de una maniobra para proteger la privacidad de los novios y que la verdadera boda podría celebrarse en secreto en otro lugar antes de cualquier evento público.

Muchos consideran que Taylor Swift no se casara en el Madison Square Garden, pues el recinto no tiene suficiente "clase" REUTERS/Kylie Cooper

Incluso algunos agentes de policía asignados a la zona expresaron a CNN su escepticismo: “Ella es una chica glamurosa, no se casaría aquí.” Por su parte, The Hollywood Reporter indicó que el FBI estaría a cargo de la seguridad en la supuesta boda en Nueva York, un dato que refuerza la magnitud del operativo.

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Costos y reglas inusuales para los invitados

Organizar una boda en el Madison Square Garden implica cifras astronómicas. La planificadora Sonal Shah afirmó a New York Post que solo el alquiler del recinto asciende a USD 2,5 millones. Sumando producción, seguridad, catering y decoración, el monto podría superar los USD 10 millones e incluso alcanzar los USD 20 millones.

En cuanto a las reglas, destaca la instrucción de no llevar regalos. El jugador de los San Francisco 49ers, George Kittle, confirmó su asistencia y explicó: “Dijeron absolutamente nada de regalos”. Así, los asistentes quedan exentos de buscar obsequios para una de las artistas más acaudaladas del mundo.

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Fuentes aseguran que escoger el Madison Square Garden es una gran jugada de parte de la pareja para evitar que paparazzis abarroten el evento (Doug Mills/The New York Times)

Lista de invitados y apuestas sobre celebridades

Entre los nombres confirmados por la prensa figuran Jason y Kylie Kelce, aunque ella respondió con evasivas a preguntas sobre la boda, Suki Waterhouse, Graham Norton y Zoë Kravitz, pese a rumores de distanciamiento con Swift. Ed Sheeran también estaría invitado, según sugiere la cantante.

El evento ha generado hasta un mercado de apuestas en línea: aparecen con posibilidades de asistir figuras como Patrick Mahomes, Selena Gomez, las hermanas Haim, Sabrina Carpenter, Gracie Abrams, Max Martin y Lana Del Rey. Blake Lively tendría una probabilidad del 22%, mientras que Harry Styles, comprometido con Kravitz, no estaría en la lista.

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Respecto a las damas de honor, las mayores probabilidades recaen en Abigail Anderson —amiga de Swift desde la secundaria—, Ashley Avignone y Selena Gomez.