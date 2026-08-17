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Desde que asumió Milei sólo tres sectores lograron crear empleo privado formal

Desde noviembre de 2023 se perdieron 241.176 puestos de trabajo registrados en todo el país, con una brecha marcada entre provincias

Cinco hombres pescadores con ropa de trabajo en un barco recogen una red de pesca llena de peces en el mar al atardecer.
La Pesca es el sector con mejor desempeño desde el inicio de la gestión Milei, con una suba del 7,4% en su nivel de empleo privado formal respecto a noviembre de 2023. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Desde que Javier Milei asumió la presidencia, en diciembre 2023, apenas tres de los catorce sectores de actividad económica lograron generar empleo privado formal en comparación con los niveles previos al cambio de gobierno, según los datos difundidos por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

De acuerdo con la serie desestacionalizada que elabora el organismo nacional, el empleo registrado en el sector privado se ubica hoy 3,8% por debajo del nivel que tenía en noviembre de 2023, el mes previo al inicio de la actual gestión. Esa diferencia porcentual equivale a una pérdida acumulada de 241.176 puestos de trabajo formales en el sector privado durante lo que va del mandato.

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El dato surge de un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco en base a la información oficial de la Secretaría de Trabajo, que además señala que el volumen actual de empleo privado formal es el más bajo de los últimos cuatro años. En mayo de 2026 la cantidad de asalariados registrados en el sector privado, medida en términos desestacionalizados, fue de 6.131.500 personas, contra los 6.372.700 puestos que existían en noviembre de 2023.

Los sectores que crecieron y los que retrocedieron

Al observar el desempeño por rama de actividad durante toda la gestión, la Pesca fue el sector con mejor comportamiento relativo, con un incremento del 7,4% en su nivel de empleo respecto a noviembre de 2023, aunque la mejora sólo se traduce en la generación de 965 puestos de trabajo asalariados formales. Le siguió el Agro, con una suba del 4,3% (13.369 empleos nuevos), y luego la Enseñanza, que se mantuvo prácticamente estable, con una variación del 0,1% (237 trabajadores más).

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En el otro extremo se ubican los sectores con las caídas más profundas. La Construcción encabeza esa lista con una baja del 14,2%, equivalente a 62.747 empleos menos que en noviembre de 2023. Le sigue la Explotación de Minas y Canteras, con una contracción del 8,4% y 7.947 puestos perdidos, y la Industria Manufacturera, con una caída del 7,2% que representa 85.561 empleos formales menos, el mayor número absoluto de pérdidas entre todos los rubros relevados.

También registraron retrocesos significativos la Intermediación Financiera (-5,7%), Transporte y otros servicios (-4,8%), Hoteles y restaurantes (-3,8%), Servicios Inmobiliarios y otros (-2,7%), Servicios Sociales y de Salud (-1,3%), Comercio (-1,1%) y Electricidad, Gas y Agua (-0,8%).

El mercado laboral en mayo

En el análisis específico del último mes relevado, el empleo privado formal a nivel nacional cayó 0,1% en la comparación desestacionalizada respecto a abril de 2026, lo que representa la pérdida de 9.059 puestos de trabajo. En ese mes, cinco sectores mostraron incrementos: el Agro (+0,7% y 2.253 empleos), Minas y Canteras (+0,3% y 292 empleos), Servicios Inmobiliarios y empresariales (+0,1% y 703 empleos), Servicios Sociales y de Salud (+0,1% y 246 empleos) y Electricidad, Gas y Agua (+0,1% y 44 empleos).

Los sectores con mejoras en mayo lograron crear en conjunto 3.538 empleos, pero esa cifra fue superada por las pérdidas de los rubros en baja, que sumaron 12.597 puestos menos. Entre estos últimos, las caídas más marcadas se dieron en Comercio (-0,3% y 4.214 empleos), Construcción (-0,5% y 1.990 empleos) y Pesca (-2,9% y 417 empleos).

El mapa provincial durante la gestión Milei

A nivel geográfico también se observa una clara desigualdad. Según la Secretaría de Trabajo, sólo tres jurisdicciones muestran hoy más empleo que en noviembre de 2023: Neuquén, con una suba del 7,6% equivalente a 10.882 puestos adicionales; Río Negro, con un incremento del 3,4% y 3.800 empleos de más; y San Juan, con una mejora del 0,4% que representa 328 puestos.

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Neuquén es la provincia con mayor crecimiento del empleo privado formal desde noviembre de 2023, con una suba del 7,6% que equivale a 10.882 puestos de trabajo adicionales. (Bloomberg)

El resto de las provincias todavía no logra recuperar el nivel de empleo que tenía antes del recambio presidencial. La caída más leve se registra en Tucumán, con un descenso del 1,0%. En el otro extremo, las jurisdicciones con las bajas más pronunciadas son Santa Cruz, con una contracción del 17,0%; Tierra del Fuego, con el 16,8%; y Formosa, con el 12,0%. También se ubican entre las más afectadas Catamarca (-11,7%), Misiones (-11,3%), Chaco y La Rioja, ambas con el 10,7%.

El desempeño mensual

En el plano mensual, diez distritos mostraron mejoras en mayo respecto a abril, encabezados por San Juan, Catamarca y Neuquén, los tres con una suba del 0,5%. Por detrás se ubicaron Río Negro (+0,4%) y Chubut (+0,2%), mientras que Santiago del Estero, Corrientes, Formosa, Mendoza y Santa Fe avanzaron 0,1% cada uno. Tucumán, San Luis y Entre Ríos se mantuvieron sin variación, y once distritos registraron caídas, con Tierra del Fuego (-1,2%) y Santa Cruz (-0,6%) a la cabeza de los descensos.

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