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Honduras rompe récord de exportaciones de café y apunta a US$2,350 millones en divisas

El país ya exportó más de 7,18 millones de quintales y superó el volumen registrado en el ciclo anterior, mientras las autoridades proyectan cerrar septiembre con $2.350 millones (unos L62.300 millones)

La SAG afirmó que el café sostiene la economía de más de 2.300 aldeas en el territorio hondureño.
La producción y comercialización de café impactan en trabajadores agrícolas, transportistas, comerciantes y otros sectores de la cadena productiva en Honduras.
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La caficultura hondureña se encamina a cerrar uno de sus ciclos más importantes de los últimos años, con un volumen de exportaciones que ya superó el récord alcanzado durante la cosecha anterior y una proyección de ingresos que podría llevar las divisas generadas por el café a niveles históricos.

A menos de 45 días del cierre de la cosecha, Honduras ya exportó 7.180.000 quintales de café, de acuerdo con cifras divulgadas por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

El resultado supera los 6.142.000 quintales exportados durante el ciclo anterior, por lo que el país ya estableció un nuevo máximo incluso antes de completar oficialmente la cosecha.

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El subsecretario de Caficultura, José Francisco Ordóñez, informó que las exportaciones realizadas hasta ahora han generado alrededor de 2.250 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente L60.400 millones tomando como referencia un tipo de cambio cercano a L26,82 por dólar.

“Esperamos que al 30 de septiembre podamos andar en 7 millones 250 mil quintales de café exportados. Es una cifra muy importante para el país y para la economía”, explicó Ordóñez. El funcionario agregó que las divisas acumuladas hasta ahora rondan los USD 2.250 millones y que, al cierre de la cosecha, el país podría acercarse a los 2.350 millones de dólares.

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Cosecha histórica

El dato es que Honduras ya superó el volumen exportado durante el ciclo anterior cuando todavía faltan semanas para completar el período de cosecha. Los 7,18 millones de quintales exportados representan más de un millón de quintales adicionales frente a los 6,142 millones registrados anteriormente.

La SAG afirmó que el café sostiene la economía de más de 2.300 aldeas en el territorio hondureño.
La SAG afirmó que el café sostiene la economía de más de 2.300 aldeas en el territorio hondureño.

La cifra final dependerá del comportamiento de las exportaciones durante las últimas semanas y de las operaciones que se concreten antes del cierre oficial. Según la SAG, el café sostiene la economía de más de 2.300 aldeas distribuidas a lo largo del territorio hondureño.

Los resultados de la cosecha tienen un impacto que va más allá del ingreso de divisas. El movimiento generado por la producción y comercialización del café alcanza a trabajadores agrícolas, transportistas, comerciantes y otros sectores relacionados con la cadena productiva.

La actividad también tiene una incidencia directa en las economías locales durante los períodos de cosecha, cuando aumenta la demanda de mano de obra y servicios vinculados con la recolección, procesamiento y traslado del grano.

El Gobierno hondureño también informó avances en el Programa de Incentivo a la Producción Cafetalera, diseñado para apoyar a los agricultores mediante la entrega de fertilizantes. La meta establecida es beneficiar a 87.000 productores con un total de 327.000 quintales de fertilizante.

Apoyo al caficultor hondureño

Hasta el momento, más de 80.000 productores ya han recibido el insumo, mientras siguen pendientes alrededor de 18.000 quintales por entregar. De acuerdo con la SAG, el programa ha alcanzado aproximadamente el 93% de la meta prevista.

La SAG afirmó que el café sostiene la economía de más de 2.300 aldeas en el territorio hondureño.
La caficultura hondureña ya exportó 7,18 millones de quintales de café y superó el récord de la cosecha anterior antes del cierre del ciclo.

La SAG también firmó un convenio por L100 millones, equivalentes a unos 3,73 millones de dólares para fortalecer al Instituto Hondureño del Café (IHCAFE) Los recursos permitirán ampliar las acciones dirigidas a los productores mediante capacitación en campo y procesos de investigación. El financiamiento también busca ampliar el alcance de los programas que llegan directamente a las zonas productoras.

El convenio de L100 millones (USD 3,73 millones) con Ihcafé contempla acciones relacionadas con capacitación e investigación. Estas acciones adquieren importancia en un sector expuesto a cambios en las condiciones climáticas, variaciones en los mercados internacionales y otros factores que pueden modificar los resultados de una cosecha a otra.

El resultado de la cosecha también vuelve a colocar al café entre las principales fuentes de generación de divisas para Honduras. Los 2.250 millones de dólares acumulados hasta ahora muestran la magnitud del ingreso generado por el sector durante el actual ciclo.

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