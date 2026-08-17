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República Dominicana registra 1,042 muertes infantiles en 30 semanas de 2026

El sistema de vigilancia reportó 40 fallecimientos de menores de un año en la última semana, 33 de ellos neonatales, según datos citados por Listín Diario

Primer plano de mano de bebé con dedos cerrados y piel clara sobre una sábana blanca con pliegues. Parte de la cabeza del bebé es visible al fondo.
El país reportó 1.042 fallecimientos de menores de un año en 30 semanas de 2026, menos que en el mismo tramo de 2025, mientras 33 de 40 decesos recientes ocurrieron al nacer. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La República Dominicana registró 1.042 muertes infantiles en las primeras 30 semanas epidemiológicas de 2026, por debajo de los 1.134 fallecimientos informados en el mismo período del año pasado, según datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica citados por Listín Diario. En la semana más reciente, el sistema notificó 40 muertes de menores de un año, 33 de ellas neonatales.

El informe también informó tres muertes maternas en los últimos siete días: dos correspondieron a mujeres dominicanas y una a una haitiana, todas de entre 26 y 30 años. Dos de esos casos se notificaron en Santo Domingo y uno en la provincia de La Romana.

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Hasta la fecha, las muertes maternas acumuladas suman 76. De ese total, 42 fueron dominicanas, 32 haitianas, una venezolana y una española, cita.

Dengue, malaria y leptospirosis

El dengue agregó dos nuevos casos positivos y elevó el acumulado a 224 contagios y una defunción hasta la semana epidemiológica 30. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se trata de una infección viral transmitida por la picadura de mosquitos infectados y no tiene tratamiento específico y que la atención médica adecuada y temprana reduce la mortalidad. Los síntomas suelen aparecer entre cuatro y 10 días después de la infección, durar entre dos y siete días e incluir fiebre por encima de 40°C, dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas y vómitos.

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Un bebé recostado en una cuna de hospital con mosquitero blanco. En una mesa, una botella de medicina y un termómetro. Una almohada con un juguete de sol.
Un bebé dominicano con dengue descansa en una cuna de hospital bajo un mosquitero, junto a medicinas y un termómetro, recibiendo tratamiento médico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La malaria acumuló 146 casos confirmados en los primeros ocho meses del año y no registró muertes. La leptospirosis alcanzó 260 casos confirmados y sumó dos nuevos contagios en la semana, ambos informados en la ciudad de Santo Domingo.

Esa infección bacteriana se transmite por contacto con orina de animales infectados, según el informe de Salud Pública reseñado por el diario. En el mismo boletín, las autoridades señalaron la persistencia de las enfermedades respiratorias agudas.

Circulación de virus respiratorios

Durante la semana se confirmaron cuatro casos de coronavirus SARS-CoV-2, sin aumentos que, según las autoridades, justifiquen una alerta para la población. En el caso de la infección respiratoria aguda grave, no se informaron casos positivos ni se identificó circulación en el territorio nacional, detalla el medio local.

La semana anterior, Salud Pública había identificado los virus de la parainfluenza I, influenza A no subtipificable, parainfluenza III, parainfluenza II e influenza A (H3N2). En el reporte de esta semana, el boletín marcó una diferencia frente a esos hallazgos previos.

Cuidadora y dos bebés sentados en un tapete de juegos. La sala tiene cunas de madera, una mecedora y murales de monos, loros y un lagarto.
Una cuidadora atiende a dos bebés que juegan en una sala cuna de República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vigilancia sobre la ciclosporiasis

Entre los eventos de interés internacional incluidos en la vigilancia figura la ciclosporiasis, una enfermedad intestinal causada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis. La infección se adquiere sobre todo por el consumo de agua o alimentos contaminados con heces que contienen el parásito.

Las autoridades indican que, por lo general, no es una enfermedad mortal, aunque puede provocar molestias prolongadas. Sus síntomas incluyen diarrea acuosa abundante, frecuente y a veces explosiva, dolor abdominal, náuseas, pérdida del apetito, fatiga y debilidad.

El boletín añade que algunas personas pueden estar infectadas sin presentar síntomas. También precisa que las manifestaciones pueden durar desde varios días hasta más de un mes, y desaparecer y reaparecer si no se recibe tratamiento.

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