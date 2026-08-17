Todo lo que hace el equipo económico por desactivar el apetito de dólares del mercado

El Gobierno profundizó la emisión de instrumentos dólar linked para canalizar la demanda de cobertura cambiaria (Reuters)

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En los últimos meses, el mercado financiero argentino transitó una etapa de mayor cautela, tras dejar atrás un semestre marcado por la euforia. La volatilidad en el segmento de pesos y las señales de desaceleración en la inflación se combinaron con nuevos desafíos en el frente cambiario.

En este contexto, el Gobierno desplegó diferentes herramientas para sostener el valor del peso y evitar movimientos bruscos en el tipo de cambio. La batería de medidas oficiales incluyó intervenciones en los mercados de contado y futuro, ajustes en las tasas de interés y el lanzamiento de instrumentos financieros vinculados al dólar, en busca de estabilizar las expectativas y reducir el apetito de cobertura en divisas.

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El análisis de consultoras como Quantum Finanzas y GMA Capital, conducida por Nery Persichini, revela que las autoridades priorizaron mantener el dólar por debajo de los 1.500 pesos, incluso cuando esto implicó resignar cierta velocidad en la acumulación de reservas o modificar reglas históricas del sistema financiero. Las decisiones resultaron especialmente relevantes en un escenario donde la inflación de julio, que alcanzó el 2,1%, interrumpió la racha de tres meses consecutivos de desaceleración, mientras el riesgo país subió hasta 478 puntos básicos y los bonos argentinos mostraron debilidad frente a sus pares de otros mercados emergentes.

El Banco Central intervino en el mercado de futuros y ajustó tasas para contener la volatilidad

A continuación, se enumeran las principales acciones que adoptó el equipo económico para contener la presión sobre el tipo de cambio:

Venta de instrumentos dólar linked: El Tesoro incrementó la emisión y colocación de bonos ajustados por tipo de cambio oficial, conocidos como USDL, tanto en licitaciones primarias como en el mercado secundario. Estos instrumentos permitieron canalizar la demanda de cobertura cambiaria y estabilizar expectativas en torno al dólar oficial. Según Quantum Finanzas, la emisión de USDL desde abril de 2026 alcanzó el equivalente a casi 11.000 millones de dólares, con un aumento notorio en el volumen operado en el mercado secundario. Intervención del BCRA en el mercado de futuros: El Banco Central intervino de manera activa en el mercado de futuros ROFEX, incrementando la venta de contratos de dólar futuro y de instrumentos USDL del Tesoro que tenía en cartera. Entre mayo y junio de 2026, la posición vendida en dólar futuro pasó de 193 millones de dólares a 492 millones, aunque se mantuvo en valores bajos respecto de períodos pasados. Además, Quantum Finanzas estimó que el BCRA vendió dólares en mercados libres por alrededor de 1.000 millones de dólares entre abril y junio. Reacomodamiento de tasas de interés en pesos: Las tasas en moneda local experimentaron un ajuste, con la caución subiendo de 20% a 23% de TNA. Esta medida buscó desalentar la dolarización y fortalecer la demanda de activos en moneda local, en un contexto de baja liquidez y volatilidad en el mercado de pesos. GMA Capital remarcó que el Tesoro evitó convalidar las tasas del tramo largo en la última licitación, concentrando la colocación en instrumentos de corto plazo. Venta directa de dólares en mercados libres: El Tesoro El Tesoro recurrió a la venta de divisas en el mercado cambios en un día puntual . Ante la llegada de la fecha de fijación del tipo de cambio de una letra dollar-linked, Economía no tuvo reparos en vender divisas en el mercado mayorista para evitar una apreciación del billete que forzara a pagar maypres costos en el vencimiento. Acumulación de reservas internacionales: Las autoridades fijaron como meta la compra anticipada de al menos 10.000 millones de dólares hasta las elecciones, aunque en agosto el ritmo de adquisiciones se desaceleró en comparación con meses previos. GMA Capital detalló que el BCRA adquirió apenas 249 millones de dólares en el MLC durante agosto, frente a los 2.163 millones de julio, reflejando la prioridad oficial de mantener el dólar bajo control. La reducción en la compras refleja, al mismo tiempo, la menor divponibilidad de divisas de exportaciones y el cuidado de la autoridad monetaria de no empujar al aza a los precios. Limitación en la convalidación de tasas largas: El Tesoro optó por no convalidar tasas elevadas en el tramo largo de la curva de deuda, concentrando la emisión en instrumentos de corto plazo. Esta estrategia permitió evitar presiones adicionales sobre el mercado cambiario y estabilizar la curva de rendimientos, según el análisis de GMA Capital. Retiro de liquidez mediante licitaciones: El Tesoro realizó licitaciones con un rollover del 100,3% y un financiamiento neto limitado, absorbiendo liquidez y reforzando el sesgo contractivo en el mercado de pesos. GMA Capital puntualizó que esta táctica buscó renovar únicamente lo necesario, en un contexto de mercado seco y tasas en alza.

Las compras netas diarias del Banco Central de Argentina (BCRA) desde enero hasta agosto se representan en un gráfico que señala el menor ritmo de adquisiciones en el último mes, según Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Las movidas oficiales se desplegaron en un escenario donde el mercado de contado y futuros mostró incrementos en los volúmenes operados durante el segundo trimestre, con un máximo de 611 millones de dólares diarios en el mercado spot en junio y de 1.490 millones en ROFEX en el mismo periodo. No obstante, los primeros días de agosto exhibieron una reversión de estas tendencias, con reducciones en los volúmenes operados y en el interés abierto en futuros.

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El equipo económico priorizó la estabilización del tipo de cambio y la contención de la demanda de dólares, en paralelo a la búsqueda de financiamiento neto bajo y la canalización de fondos hacia instrumentos vinculados al dólar. Mientras tanto, los bonos argentinos reflejaron el escepticismo de los inversores, con caídas en toda la curva y un riesgo país en aumento.