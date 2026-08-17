El Salvador
Agregar Infobae enGoogle

El Salvador registra 14,087 siniestros de tránsito con un saldo de 907 muertos en lo que va del año

El balance del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, con datos de la Policía Nacional Civil, indica que la siniestralidad creció 7,2% interanual, con 942 casos más

El informe oficial atribuye 3.686 eventos a la falta de atención del automovilista, por encima de invadir carril y no respetar señal prioritaria, y le adjudica 291 decesos hasta el 15 de agosto de 2026 (Foto cortesía Comandos de Salvamento)
El informe oficial atribuye 3.686 eventos a la falta de atención del automovilista, por encima de invadir carril y no respetar señal prioritaria, y le adjudica 291 decesos hasta el 15 de agosto de 2026 (Foto cortesía Comandos de Salvamento)
Guardar

El Salvador registra 14,087 accidentes viales en lo que va del año, según el balance más reciente del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, actualizado este domingo. El reporte, elaborado con información de la Policía Nacional Civil, detalla que la siniestralidad aumentó 7,2% respecto del mismo período del año anterior, lo que equivale a 942 incidentes adicionales.

Según el Observatorio, el país alcanzó 9.830 personas lesionadas y 907 fallecidos por hechos de tránsito entre el uno de enero y el 15 de agosto de 2026. Estas cifras reflejan un incremento de 23,4% en lesionados y 22,9% en fallecidos en comparación con el año pasado. El promedio diario de accidentes viales subió de 58 a 62, mientras que el de lesionados pasó de 35 a 43.

PUBLICIDAD

Entre las principales causas de los accidentes, el informe ubica la distracción del conductor como la más frecuente, con 3.686 siniestros, seguida de invadir carril (2.911), no respetar señal prioritaria (1.808), no guardar distancia de seguridad (1.793) y velocidad inadecuada (913). La mayoría de los lesionados se registró por invadir carril (2.247) y distracción del conductor (2.199). En cuanto a los fallecidos, la distracción del conductor provocó 291 muertes y la invasión de carril, 132.

Distribución por días y departamentos

El reporte muestra que los accidentes se distribuyen de manera desigual entre los días de la semana. El mayor número de choques se registró los domingos, con 372 casos, mientras que los atropellos fueron más frecuentes los sábados, con 239 incidentes.

PUBLICIDAD

Accidentes viales en El Salvador suben en 2026 y el informe oficial señala una causa que se repite (Foto cortesía Comandos de Salvamento)
Accidentes viales en El Salvador suben en 2026 y el informe oficial señala una causa que se repite (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

Durante el periodo 2025-2026, San Salvador se mantiene como el departamento con los índices más altos de siniestralidad del país, registrando un incremento de 4,332 a 4,642 siniestros. Esta tendencia al alza también se reflejó en el número de lesionados, que pasó de 3,123 a 3,894, y en la cifra de fallecidos, al subir de 155 a 192. Le sigue La Libertad, que mostró un leve incremento en accidentes al pasar de 2,005 a 2,060, con un aumento de 929 a 1,015 en lesionados y de 103 a 124 en fallecidos.

Departamentos de menor incidencia y variaciones reducidas En Ahuachapán, los siniestros pasaron de 320 a 343, los lesionados subieron de 224 a 241 y los fallecidos mostraron un ajuste menor de 36 a 39. Chalatenango mostró una ligera disminución en siniestros totales (de 252 a 251), pero sus lesionados subieron de 197 a 236 y los fallecidos pasaron de 29 a 42. Por el contrario, San Vicente registró un descenso en heridos (de 140 a 118) y en fallecidos (de 31 a 24), a pesar de un leve aumento de percances de 221 a 232.

Finalmente, Morazán disminuyó sus siniestros de 213 a 188, aunque sus lesionados subieron de 173 a 189 y las víctimas mortales de 20 a 29. Cabañas se mantuvo como la zona con menor siniestralidad, pasando de 96 a 99 casos.

Motociclistas y grupos vulnerables

El informe también desglosa la siniestralidad por tipo de usuario vulnerable: las muertes de motociclistas ascienden a 417, las de peatones a 307 y las de ciclistas a 22. Los accidentes con motocicleta muestran un alza de 30,1% respecto del año anterior, al alcanzar 3.475 casos y 417 fallecidos, mientras que el número de lesionados subió a 3.390, lo que representa un crecimiento de 34,4%.

La actualización del Observatorio detalla el salto frente al año pasado y desglosa qué factores dominan en los percances con motos, además de los grupos afectados por edad y tipo de hecho (Foto cortesía Comandos de Salvamento)
La actualización del Observatorio detalla el salto frente al año pasado y desglosa qué factores dominan en los percances con motos, además de los grupos afectados por edad y tipo de hecho (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

Las principales causas de accidentes de motocicleta coinciden con la tendencia general: la distracción del conductor explica el 29,3% de los casos, seguida de invadir carril (17,7%) y velocidad inadecuada (16,2%).

Temas Relacionados

Accidente de tránsitoSeguridad vialMotociclistasSan SalvadorEl SalvadorComandos de Salvamentoaccidentes vialesseguridad vial

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una empleada del Ministerio Público de Guatemala queda vinculada a un caso de drogas

La investigación se activó con un despliegue realizado el jueves 13 de agosto contra una red dedicada al narcomenudeo y la corrupción, con registros, órdenes de aprehensión y secuestro de indicios

Una empleada del Ministerio Público de Guatemala queda vinculada a un caso de drogas

Honduras: Tegucigalpa reactiva decenas de pozos abandonados para hacer frente a la crisis de agua

Las autoridades del Distrito Central aceleran un plan para recuperar más de 41 pozos que permanecen fuera de servicio en distintos puntos de la ciudad, como parte de las medidas para aumentar la disponibilidad de agua potable ante la escasez

Honduras: Tegucigalpa reactiva decenas de pozos abandonados para hacer frente a la crisis de agua

El Clan del Golfo controla la minería ilegal en la frontera de Panamá y Colombia

La intervención aérea del Senan detectó bombas de agua y tuberías en plena selva del Darién, mientras varios sospechosos escapaban al advertir la presencia de helicópteros, según el recorrido documentado por EFE

El Clan del Golfo controla la minería ilegal en la frontera de Panamá y Colombia

Docentes habrían supuestamente falsificado diplomas de la Universidad de Panamá

La entidad dio a conocer que implementó un nuevo sistema de emisión de diplomas electrónicos, que incorpora mecanismos tecnológicos para facilitar su autenticación

Docentes habrían supuestamente falsificado diplomas de la Universidad de Panamá

El régimen de Nicaragua bloquea toda colaboración y supervisión internacional, según experto

Un miembro del Grupo de Expertos de la ONU afirma que las delegaciones no pueden ingresar al país y que Managua no responde a solicitudes, lo que impide un seguimiento independiente

El régimen de Nicaragua bloquea toda colaboración y supervisión internacional, según experto

TECNO

Cómo ‘desaparecer’ de WhatsApp sin apagar el WiFi ni bloquear a nadie

Cómo ‘desaparecer’ de WhatsApp sin apagar el WiFi ni bloquear a nadie

Potencia la señal del Bluetooth: desde cambiar los ajustes hasta usar amplificadores para ganar decenas de metros

Cómo convertir la cámara web del ordenador en un sistema de seguridad gratis

Cinco diferencias clave entre el Pixel 11 Pro y el Pixel 10 Pro

iPhone X obsoleto: qué significa realmente y las características que lo hicieron icónico

ENTRETENIMIENTO

Leon Thomas revela las lecciones que aprendió de Bruno Mars sobre el escenario

Leon Thomas revela las lecciones que aprendió de Bruno Mars sobre el escenario

Kristen Stewart revela cómo es trabajar con su esposa: “La forma más fácil”

Murió Hayden Panettiere, estrella de ‘Héroes’ y ‘Triunfos robados’

La estrella de ‘The X-Files’, Gillian Anderson,revela una relación secreta con otra mujer durante su adolescencia

Johnny Depp podría volver como Jack Sparrow en ‘Piratas del Caribe 6’

MUNDO

La economía de Japón creció un 0,3% en el segundo trimestre y debilita las expectativas de una suba de tasas

La economía de Japón creció un 0,3% en el segundo trimestre y debilita las expectativas de una suba de tasas

Denuncian que el partido de Putin recibió financiación extranjera luego de vetar a un bloque opositor por la misma causa

Corea del Sur afirmó que los ejecicios militares con EEUU se desarrollarán como estaban previstos pese a los dichos de Trump

Bélgica combate su mayor incendio forestal mientras las llamas amenazan la frontera con Alemania

El régimen de Irán se atribuyó la victoria en la guerra contra EEUU e Israel y reivindicó el control del estrecho de Ormuz