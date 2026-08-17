El Salvador registra 14,087 siniestros de tránsito con un saldo de 907 muertos en lo que va del año

El informe oficial atribuye 3.686 eventos a la falta de atención del automovilista, por encima de invadir carril y no respetar señal prioritaria, y le adjudica 291 decesos hasta el 15 de agosto de 2026 (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

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El Salvador registra 14,087 accidentes viales en lo que va del año, según el balance más reciente del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, actualizado este domingo. El reporte, elaborado con información de la Policía Nacional Civil, detalla que la siniestralidad aumentó 7,2% respecto del mismo período del año anterior, lo que equivale a 942 incidentes adicionales.

Según el Observatorio, el país alcanzó 9.830 personas lesionadas y 907 fallecidos por hechos de tránsito entre el uno de enero y el 15 de agosto de 2026. Estas cifras reflejan un incremento de 23,4% en lesionados y 22,9% en fallecidos en comparación con el año pasado. El promedio diario de accidentes viales subió de 58 a 62, mientras que el de lesionados pasó de 35 a 43.

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Entre las principales causas de los accidentes, el informe ubica la distracción del conductor como la más frecuente, con 3.686 siniestros, seguida de invadir carril (2.911), no respetar señal prioritaria (1.808), no guardar distancia de seguridad (1.793) y velocidad inadecuada (913). La mayoría de los lesionados se registró por invadir carril (2.247) y distracción del conductor (2.199). En cuanto a los fallecidos, la distracción del conductor provocó 291 muertes y la invasión de carril, 132.

Distribución por días y departamentos

El reporte muestra que los accidentes se distribuyen de manera desigual entre los días de la semana. El mayor número de choques se registró los domingos, con 372 casos, mientras que los atropellos fueron más frecuentes los sábados, con 239 incidentes.

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Accidentes viales en El Salvador suben en 2026 y el informe oficial señala una causa que se repite (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

Durante el periodo 2025-2026, San Salvador se mantiene como el departamento con los índices más altos de siniestralidad del país, registrando un incremento de 4,332 a 4,642 siniestros. Esta tendencia al alza también se reflejó en el número de lesionados, que pasó de 3,123 a 3,894, y en la cifra de fallecidos, al subir de 155 a 192. Le sigue La Libertad, que mostró un leve incremento en accidentes al pasar de 2,005 a 2,060, con un aumento de 929 a 1,015 en lesionados y de 103 a 124 en fallecidos.

Departamentos de menor incidencia y variaciones reducidas En Ahuachapán, los siniestros pasaron de 320 a 343, los lesionados subieron de 224 a 241 y los fallecidos mostraron un ajuste menor de 36 a 39. Chalatenango mostró una ligera disminución en siniestros totales (de 252 a 251), pero sus lesionados subieron de 197 a 236 y los fallecidos pasaron de 29 a 42. Por el contrario, San Vicente registró un descenso en heridos (de 140 a 118) y en fallecidos (de 31 a 24), a pesar de un leve aumento de percances de 221 a 232.

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Finalmente, Morazán disminuyó sus siniestros de 213 a 188, aunque sus lesionados subieron de 173 a 189 y las víctimas mortales de 20 a 29. Cabañas se mantuvo como la zona con menor siniestralidad, pasando de 96 a 99 casos.

Motociclistas y grupos vulnerables

El informe también desglosa la siniestralidad por tipo de usuario vulnerable: las muertes de motociclistas ascienden a 417, las de peatones a 307 y las de ciclistas a 22. Los accidentes con motocicleta muestran un alza de 30,1% respecto del año anterior, al alcanzar 3.475 casos y 417 fallecidos, mientras que el número de lesionados subió a 3.390, lo que representa un crecimiento de 34,4%.

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La actualización del Observatorio detalla el salto frente al año pasado y desglosa qué factores dominan en los percances con motos, además de los grupos afectados por edad y tipo de hecho (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

Las principales causas de accidentes de motocicleta coinciden con la tendencia general: la distracción del conductor explica el 29,3% de los casos, seguida de invadir carril (17,7%) y velocidad inadecuada (16,2%).