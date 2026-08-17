Los toques de calidad de Thiago Almada en su debut con victoria en River Plate: “Lo importante hoy era ganar”

Los primeros toques del mediocampista dejaron sensaciones positivas con una gambeta y un taco

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La primera victoria de River Plate en el Torneo Clausura llegó en la quinta fecha y tuvo entre sus protagonistas a Thiago Almada, quien debutó ante Argentinos Juniors y dejó una huella inmediata en el ánimo de los hinchas. El equipo dirigido por Eduardo Coudet se presentó en el estadio Monumental tras cuatro jornadas sin puntos ni goles, en un contexto de urgencia que condicionaba el clima del equipo.

El debut del mediocampista, adquirido por 20 millones de dólares, fue recibido de manera positiva en el equipo de Núñez. La ovación que disfrutó Almada cuando la voz del estadio anunció su nombre reflejó la expectativa que su llegada generó entre los hinchas. Desde el inicio, se ubicó como volante por izquierda y aportó claridad en el juego interno. La dupla con Francisco Ortega, compañero suyo en Vélez, facilitó el circuito ofensivo por ese sector, mientras que Tobías Andrada y Ángel Correa también participaron activamente en la generación.

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En los primeros compases del encuentro, Almada mostró su capacidad para acelerar las transiciones y ofrecer variantes en el último cuarto de cancha. Una jugada suya a los 14 minutos, aunque no terminó en gol, evidenció su impacto inmediato. El volante se hizo cargo de la pelota parada y ejecutó un centro preciso para Lucas Martínez Quarta, quien estuvo cerca de abrir el marcador.

Durante la primera mitad, Almada tocó la pelota en 42 oportunidades, registrando 32 pases con una efectividad del 84%, además de rematar dos veces al arco y ganar tres duelos individuales. Uno de sus disparos, trabado por la defensa rival, derivó en el rebote que aprovechó Gonzalo Montiel para convertir el primer tanto del partido.

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Minutos después, el árbitro amonestó a Almada por una infracción sobre López Muñoz durante un retroceso defensivo. Esa acción mostró el compromiso del nuevo refuerzo con la recuperación, en un equipo que necesitaba equilibrio. En el complemento, el local perdió protagonismo con la pelota y Argentinos Juniors asumió el control, obligando a River a refugiarse y apostar por el contragolpe.

La dinámica del segundo tiempo expuso las dificultades de River para sostener la posesión. Aun así, hubo llegadas claras para ampliar el resultado. Un cabezazo de Nicolás Otamendi al palo, tras un córner ejecutado por Almada, fue una de las oportunidades desperdiciadas. El ex Atlético de Madrid continuó asumiendo la responsabilidad de las pelotas paradas hasta su reemplazo a los 82 minutos por Tomás Galván. A los 86′ Ángel Correa sentenció la victoria por 2-0 desde los doce pasos.

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Al finalizar el encuentro, Almada compartió su alegría y su análisis sobre el primer triunfo: “Estoy muy contento de debutar con esta camiseta. Estoy muy feliz. Pero más importante es la victoria del equipo, cómo jugamos hoy, así que muy contento”, expresó el mediocampista surgido en Vélez.

El refuerzo también evaluó el desarrollo del partido: “Creo que jugamos bien. Por momentos tuvimos que defender, Argentinos es un equipo que juega muy bien al fútbol, y supimos aprovechar las oportunidades”. Además, Almada reconoció: “Creo que hicimos un gran partido. Tenemos cosas que mejorar seguramente, pero lo importante hoy era ganar”.

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El mediocampista, consultado sobre su integración al grupo, destacó el ambiente positivo que encontró en el vestuario: “Llegué, los chicos estaban muy bien, con una energía muy positiva. Me recibieron muy bien. Conocía a la mayoría de los chicos, así que muy contento. Ahora a descansar bien y prepararnos para el miércoles, que tenemos una gran batalla”.

En apenas seis entrenamientos con el plantel de River, Almada se adaptó a la idea de Coudet y relegó del equipo titular a Tomás Galván. Su rendimiento dejó conforme a los hinchas, quienes le regalaron un aplauso unánime al dejar el campo de juego, valorando su aporte en un partido bisagra para el Millonario.

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Con este triunfo, River no solo sumó puntos sino que recuperó la confianza de cara al duelo internacional que se avecina. El equipo viajará a Bogotá para enfrentar a Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde se espera que Almada vuelva a ser protagonista. El encuentro está programado para el miércoles a las 21:30, y será una nueva oportunidad para ver en acción a los refuerzos llegados en este mercado de pases.