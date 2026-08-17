El desplante que sufrió Neymar antes del triunfo del Santos ante Vasco da Gama: la historia detrás del gesto

Ocurrió en la previa del triunfo del Santos ante el Vasco Da Gama

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Hay gestos que hablan antes de que el árbitro pite. En el estadio São Januário, en Río de Janeiro, Neymar extendió la mano durante el saludo protocolar previo al partido y Thiago Mendes, capitán del Vasco da Gama, lo ignoró y siguió de largo. El episodio duró apenas unos segundos, pero concentró seis años de tensión entre dos futbolistas brasileños que no se han perdonado nada. Lo que vino después fue una paliza: el Santos goleó 0-3 al conjunto local y abandonó la zona de descenso en el Campeonato Brasileño.

El rechazo de Mendes, que dejó atónito a Ney, no fue un gesto aislado. Durante el sorteo previo al inicio del encuentro, los dos jugadores volvieron a quedar frente a frente. Intercambiaron los banderines como exige el protocolo, pero tampoco en esa ocasión hubo saludo. Neymar reaccionó con sorpresa visible, mantuvo la calma y continuó el ritual con el resto de los jugadores rivales. El mediocampista, en cambio, no alteró el gesto en ningún momento.

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La raíz de esa frialdad tiene fecha y lugar precisos. En 2020, con Mendes en el Olympique de Lyon y Neymar en el París Saint-Germain (PSG), ambos se cruzaron en la Ligue 1 francesa. Una entrada del mediocampista dejó al delantero tendido en el césped con una lesión en el tobillo izquierdo. Las imágenes de Neymar llorando mientras era atendido sobre el campo recorrieron el mundo. Desde entonces, la relación entre los dos no ha encontrado un punto de distensión.

Este año, el conflicto tuvo un nuevo capítulo. En febrero, cuando Santos y Vasco se enfrentaron por primera vez en la temporada, la tensión escaló durante el partido: los dos futbolistas discutieron acaloradamente y Mendes llegó a propinarle un cabezazo a Neymar. El gesto del domingo en São Januário fue la continuación de esa historia, esta vez antes de que el balón rodara.

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Con el partido en marcha, el Santos tardó en imponer su superioridad, pero lo hizo con contundencia en los últimos veinte minutos. Gabriel Barbosa, Gabigol, abrió el marcador en el minuto 68. En el 77, Neymar puso un centro que el portero local Léo Jardim despejó de forma deficiente, y Willian Arão aprovechó el rebote para marcar el segundo. Cuatro minutos después, el propio Neymar cobró una falta con potencia, Jardim volvió a bloquearlo con torpeza y Luan Peres cazó el rechazo para sellar el 0-3 definitivo. Jardim terminó el partido abucheado por su propia afición.

El capitán del Santos también fue protagonista de un episodio inédito en el fútbol brasileño. El árbitro interpretó que el portero santista Gabriel Brazão había pedido atención médica con el fin de gastar tiempo y, en aplicación de una nueva norma del Brasileirão, sancionó a Neymar —en su condición de capitán— con un minuto fuera del terreno de juego. Fue la primera vez que esa reglamentación alcanzó al astro brasileño.

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Pese a atravesar una profunda crisis financiera, el Santos, dirigido por el técnico Cuca, acumula señales de recuperación deportiva. Con el triunfo del domingo, el club sumó 25 puntos en 22 partidos y salió de la zona de descenso a la Segunda División, a la espera de que se completen los resultados de la jornada. El equipo paulista también se clasificó a cuartos de final de la Copa de Brasil y superó al Macará ecuatoriano en la ida de los octavos de la Copa Sudamericana. El próximo jueves viajará a Ecuador con la intención de sellar su pase a la siguiente ronda del torneo de la Conmebol.