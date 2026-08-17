Dudas de los inversores por la elección de 2027 y preocupación porque la morosidad es un obstáculo para reactivar el consumo

Reunión de reacercamiento entre el gobierno y el PRO, luego de una conversación entre Mauricio Macri y Karina Milei

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La política tomó por la fuerza el territorio de la economía. Hoy los inversores están más preocupados por las elecciones de 2027 que por el conflicto en el Golfo de Pérsico o porque la Reserva Federal suba las tasas de interés. El rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos, retornando a 6,7% debería ser el gran motivo de preocupación, porque encarece el pago de la deuda argentina.

Pero todas las consultoras coinciden acerca del fracaso y la ausencia de ideas para revitalizar la economía, a pesar de que se liberaron depósitos en dólares para financiar a las empresas. También notaron que el humor político cambió y que el gobierno se dio cuenta de que su aislamiento político es un riesgo. Por eso el acercamiento con el Pro y las concesiones a las que está dispuesto están bajo la atención de los inversores, que no trasladaron este avance a la cotización de bonos y acciones.

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El dólar a $1.500 sigue siendo el techo que traba cualquier iniciativa. Con tal de que no traspase ese límite el Gobierno encarece la tasa de interés, cuando la mora de las familias -los consumidores- está en niveles récord. Cualquiera que para saldar un gasto eventual necesite tomar un préstamo a corto plazo (3 meses) debe pagar 18% de interés en ese lapso, una tasa efectiva de 5,66% mensual, cuando una Lecap a ese plazo rinde 1,9% efectivo por mes. Quienes no pueden pagar su deuda quedan fuera del mercado. Hoy son 6 millones de personas.

Los recientes análisis de las consultoras

Estos temas concentraron la atención de las principales consultoras.

FMyA señala que la segunda semana de agosto “viene mal”.

“El menor apoyo al Gobierno en las encuestas de julio finalmente pegó negativamente al mercado y eso se vio en una suba del riesgo país a 470 puntos básicos. El BCRA sigue comprando reservas, aunque en menor cantidad y el dólar sigue sin superar los $1500. Las tasas de interés se estabilizaron en 2% mensual, los datos de inflación de julio fueron de 2,1% y esperamos que en agosto desacelere levemente a 1,9%. Los datos de actividad de julio siguen reflejando estabilidad, al igual que en junio y mayo”, observó la consultora de Fernando Marull.

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En estas últimas semanas el Gobierno perdió la agenda económica

Según su informe, “más allá de los datos de las principales variables, se nota que, en estas últimas semanas, el Gobierno perdió la agenda económica. Hay demasiadas preguntas sobre qué puede hacer el gobierno para acelerar la actividad”.

La consultora destaca la habilitación a los bancos a prestar dólares a empresas no exportadoras, como las de la construcción. Y agrega que también se está analizando que el FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los jubilados) “coloque plazos fijos a largo plazo. Igual, la agenda sigue focalizada en el tema de créditos morosos: los datos mostraron que la mora en julio dejó de subir y que los bancos refinanciaron préstamos a tres años con tasas de 30 por ciento”.

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El informe de FMyA indica que las reuniones entre los grupos de trabajo del oficialismo y el Pro y la del peronismo (entre Kiciloff, Massa y Máximo Kirchner) “palpitan las elecciones 2027 a pesar de que falta mucho tiempo”. Además, alerta la tendencia a la caída de imagen de Milei en este año. “En las encuestas de Intención de Voto, proyectando indecisos Milei está estable en 35% desde hace dos meses (la caída fuerte fue en el primer trimestre), todavía lejos del ballotage (40% +10 o >45%), pero está primero arriba de Kicillof cerca del 30%, y de otras fuerzas (con algunas sorpresas como Bregman acercándose al 10%)”, dice un pasaje.

Axel Kicllof, Sergio Massa, Máximo Kirchner: el peronismo busca rearmarse de cara a 2027

EconViews, la consultora que dirige Miguel Kiguel, se enfoca en dos puntos: “una de las posibles razones que subyacen al flojo nivel de actividad en una gran parte de la economía es el estancamiento del crédito. En este sentido, hay dos temas que se están discutiendo: la mora, que ha subido y todavía no se le ha encontrado una solución, y una mayor laxitud de la regulación para otorgar préstamos en dólares”.

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El informe agrega que “cuando la morosidad adquiere la magnitud actual aparecen externalidades que dejan de ser privadas. Una persona que cae en mora, además de no pagarle al banco o a la billetera virtual, también reduce su consumo, y si esto ocurre simultáneamente en muchos hogares (5,7 millones de personas) puede profundizar la debilidad de la actividad y retroalimentar el círculo vicioso. A pesar del aumento de la mora, los bancos mantienen niveles de capital y previsiones que les permiten absorber las pérdidas. El problema no es entonces una crisis de solvencia bancaria, sino el deterioro de los balances de los hogares, por lo que tampoco hace falta un salvataje de los bancos como ocurrió en EE.UU. en 2008. Lo que sí se puede pensar son algunas ideas para facilitar mediante regulaciones que los morosos puedan recibir condiciones financieras favorables para recuperar el acceso al crédito una vez que renegocian con los acreedores”.

Economía anuncia una medida del BCRA

El otro tema que preocupa es la decisión de autorizar a los bancos a prestar hasta el 15% de los depósitos a empresas que no sean generadoras de dólares (exportadoras). “En tiempos en que tanto se habla de la independencia del Banco Central (BCRA), resulta curioso que haya sido el ministro de Economía quien anunciara el cambio regulatorio. Las restricciones a los préstamos en dólares se implementaron después de la crisis de 2001 justamente para evitar que quienes no tienen ingresos dolarizados queden expuestos a una suba del tipo de cambio y terminen comprometiendo la estabilidad del sistema financiero. Esta regulación ha tenido un gran apoyo entre los economistas y en gran parte ha ayudado a que el sistema bancario sobrellevara la crisis del 2008, el reperfilamiento de la deuda de 2019, la pandemia y varias corridas cambiarias sin sufrir sobresaltos. También le ha dado seguridades a los ahorristas que han aumentado sus depósitos en más de 26.000 millones de dólares desde 2023”. subraya EconViews.

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¿Por qué cambiar algo que ha funcionado tan bien durante tantos años?, se pregunta la consultora. “La principal razón de esta resolución parece que es tratar de movilizar parte de los dólares que hay en los bancos para reactivar la economía, en momentos en que el crédito en pesos está estancado. Queda claro además que también muestra que existe una cierta preocupación con el nivel de actividad y probablemente que el gobierno lo ve como una de las pocas medidas que tiene a disposición para reactivar. El debate se centra en si con esta medida se pone en riesgo la estabilidad financiera que se ha mantenido durante varias décadas. Es cierto que abre la puerta para que los bancos presten más dólares, aunque sólo a empresas y no a individuos. Además, estos créditos tienen mayores requisitos de capital como así también están sujetos a estándares de evaluación de riesgo más estrictos. Desde este punto de vista no parecería que genera un riesgo importante. Estas regulaciones no son muy diferentes de las de Perú o Uruguay, dos economías bimonetarias que tienen préstamos en dólares y no han sufrido crisis financieras. El gran riesgo es que este cambio sea un primer paso para luego ampliar aún más el uso de los dólares, lo que sería un gran error”.

El dólar, siempre el dólar

F2, que encabeza Andrés Reschini, alerta sobre el tipo de cambio: “el dólar se debilitó en lo que va del mes contra la mayoría de las monedas emergentes y, en particular, Latam, pero Brasil se encuentra atravesado por las dudas sobre las elecciones presidenciales de octubre y los flujos se retiran causando debilidad en el real, que es la segunda moneda más golpeada de emergentes contra el dólar y la primera de la región. El riesgo país local tampoco está teniendo una buena racha y eso puede deberse a la pesadez de la deuda emergente en general, a Brasil y, en el plano interno, por las dudas que comienzan a instalarse en torno al apoyo social al Gobierno y las alianzas políticas de cara a las elecciones de 2027”.

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El dólar a $1.500 sigue siendo el techo que traba cualquier iniciativa (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su informe observa que “los commodities del agro trajeron buenas noticias para la Argentina en el cierre de la semana con subas importantes para el maíz por menores inventarios y para el trigo por la guerra en el Mar Negro, esto podría significar más divisas para el mercado local hacia final de 2026, principios de 2027”. Y en el horizonte cercano advierte que “en bonos soberanos dollar linked (BYMA, t+1) el volumen de negocios se encuentra en los niveles más bajos registrados desde mayo, lo que sumado al desempeño de los futuros sugiere que el mercado de cobertura se encuentra relativamente satisfecho siendo esto una señal de confianza en que no habrá en el corto plazo, al menos, un evento de presión cambiaria. Pero asoman vencimientos de instrumentos de cobertura (dollar linked) altos que podrán esto a prueba ya que la letra D31G6 que vence a fin de agosto y fija tipo de cambio para el pago el 26 de agosto acumula un stock de USD 4.439 millones (VN) y para descomprimir el Gobierno, fiel a su costumbre, lanzó un llamado a conversión para este martes por el D30S6 con vencimiento el 30 de setiembre y el D30O6 con vencimiento el 30 de octubre. Veremos cuánto queda luego de la operación, pero en las últimas dos logró renovar el 45% y el 58% del VN en circulación, de modo que como optimistas podemos esperar que queden sin renovar unos USD 2.700 millones, que de todos modos sería un monto considerable”.

Sesgo monetario contractivo

La consultora de Reschini indica que “el Gobierno mantiene el sesgo contractivo en la oferta monetaria y no habrá “plan platita”. Las tasas reales se elevan y la mora promete seguir alta por un tiempo mientras el crédito no crece y la actividad arranca en los sectores más mano de obra intensivos, lo que se refleja en cierto malestar de la sociedad y en la caída de la Confianza en el Gobierno. La nueva apuesta del Ministerio de Economía es flexibilizar las barreras de acceso al crédito en dólares para sectores que no generan ingresos en moneda extranjera, apoyados en el alto crecimiento de los depósitos de privados en dólares. De esta manera se anima a usar el bisturí en una zona arriesgada y donde nadie se animó durante más de 20 años. De tener éxito, con este nivel de depósitos, hay un potencial de crecimiento de USD 6.000 millones en los créditos para no generadores de divisas que podrían pasar a engrosar la oferta de divisas y apuntalar las reservas y, como contracara, incrementar la demanda de pesos y también la demanda por cobertura. Habrá que ver qué grado de éxito tiene dado que la incertidumbre electoral es un factor que frena proyectos sin importar la moneda del financiamiento. En este plano el mercado necesita buenas noticias para animarse a subir la ponderación por el riesgo local”.

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El Banco Central mantiene una política monetaria contractiva: no "tirar" más pesos al mercado si este no está dispuesto a tenerlos. REUTERS/Irina Dambrauskas

La consultora 1816 indicó por su parte que el Gobierno logró mantener de manera simultánea la estabilidad de la tasa a 1 día (cerca de 20%) y la estabilidad del spot (apenas por debajo de $1.500), al menos por el momento. No fue gratis, de todos modos, por tres razones:

Implicó achicar bastante el ritmo de las compras del BCRA en el Mercado Libre de Cambios (MLC) Por las dudas acerca de lo que ocurrirá con las tasas cortas (y por la abundancia de títulos largos), estuvieron muy flojos los títulos en Pesos. La decisión de marcar los $1.500 como techo de corto plazo también afectó la dinámica de la deuda en dólares, con un mal desempeño reciente en comparación con sus pares emergentes”.

El informe agrega que “lo de los bonos en dólares (y lo de las acciones) seguramente también haya tenido que ver con las últimas encuestas, que sugieren que la aprobación de Milei volvió a mínimos (o a casi mínimos) de su gestión. Los números de la actividad no ayudan, porque siguen consolidando la idea de una economía muy heterogénea, con los sectores intensivos en mano de obra sin terminar de recuperarse”.

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Según 1816, “las subastas del Tesoro son cada vez menos relevantes para definir la liquidez del sistema. Se confirmó que los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), que arrancan en noviembre, solo podrán invertir en instrumentos pagaderos en pesos. El Global 2035, bono soberano argentino de referencia para los mercados internacionales, pasó en muy poco tiempo de 8,6% a 9,5% de tasa nominal anual. En este contexto, el Ministerio de Economía también optó por “cuidar el producto” en la subasta del AO29 en dólares, ofreciendo apenas USD 50 millones en la primera vuelta (cortó en 8,5% de tasa nominal anual a 180 días con un bid-to-cover de solo 1,4 veces)”.

Si bien hoy es feriado. conviene revisar como operaban los mercados overnite en el exterior. Anoche, los tres principales índices de las Bolsas de Nueva York operaban con verdes más definidos en el Nasdaq de las tecnológicas. El petróleo anotaba leves alzas y el oro estaba neutro.