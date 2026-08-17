Leon Thomas revela las lecciones que aprendió de Bruno Mars sobre el escenario

Leon Thomas cuenta cómo Bruno Mars cambió su forma de entender las presentaciones en vivo. (Reuters. Europa Press)

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Durante una entrevista en la suite de hospitalidad de T-Mobile en Lollapalooza Leon Thomas compartió detalles sobre la experiencia de trabajar junto a Bruno Mars y Anderson .Paak, y explicó cómo las presentaciones de ambos artistas influyeron en su manera de desenvolverse sobre el escenario.

Thomas formó parte entre abril y mayo de la gira de Mars, The Romantic Tour, en distintas fechas en las que también participaron artistas invitados.

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Anderson .Paak se presentó como DJ Pee .Wee durante los conciertos, mientras que Victoria Monét, RAYE y Thomas se sumaron a diferentes presentaciones del recorrido internacional.

Al recordar la experiencia, Leon Thomas destacó la relación que desarrolló con Mars y .Paak durante la gira. Explicó que antes de comenzar el recorrido no tenía una relación cercana con ellos, pero que el trabajo conjunto permitió que los tres estrecharan su vínculo.

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Leon Thomas poses at the red carpet during the 68th Annual Grammy Awards in Los Angeles, California, U.S., February 1, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

“No los conocía muy bien antes de la gira, pero después nos hicimos mucho más amigos. Estudié sus shows. Hacía mi presentación, mis 30 minutos, me duchaba un rato y luego salía corriendo, me sentaba junto al ingeniero y simplemente observaba y tomaba notas”, contó.

Uno de los aspectos que más llamó su atención fue el nivel de detalle con el que Bruno Mars prepara sus presentaciones. Thomas recordó haber presenciado pruebas de sonido en las que el cantante repetía una misma canción numerosas veces para ajustar elementos específicos.

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“Bruno es muy meticuloso. Vi cómo repasaba una canción veinte veces durante las pruebas de sonido para asegurarse de que hasta el más mínimo detalle estuviera perfecto, y creo que esa atención al detalle se traduce en actuaciones memorables”, compartió.

Además del trabajo técnico, Leon señaló que aprendió de Bruno sobre la forma de interactuar con públicos numerosos.

Antes de su presentación en Lollapalooza, explicó que tocar para audiencias de grandes dimensiones requiere movimientos amplios y una presencia escénica capaz de mantener la atención de los espectadores.

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Leon Thomas aprendió la forma de manejar al público de Bruno Mars. EFE

“Hay que tener mucha amplitud de movimientos, y yo aprendí mucho de lo que él hacía. También estoy aprendiendo de su capacidad para conectar con el público”, dijo.

Thomas también mencionó la capacidad de Bruno Mars para establecer una conexión con el público. Según explicó, durante la gira observó la manera en que el cantante se desenvuelve frente a grandes audiencias y tomó elementos de esa experiencia para incorporarlos a sus propias presentaciones.

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La colaboración también permitió que ambos conversaran fuera del escenario. Thomas recordó una cena que compartió con Mars, durante la cual hablaron principalmente sobre música y sobre sus respectivas fuentes de inspiración.

Uno de los nombres que surgió durante esa conversación fue Prince, artista que ambos reconocen como una referencia.

Leon Thomas señaló que la influencia de Prince está presente en la manera en que distintos músicos entienden la interpretación en vivo, especialmente por su capacidad para combinar canto, instrumentos y presencia escénica.

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Leon Thomas destacó la influencia de Prince en los artistas actuales. (AP)

“Todo comienza con Prince”, afirmó Thomas al referirse a la influencia del músico. También destacó su capacidad para tocar instrumentos y mantener una conexión directa con las audiencias.

Para Thomas, la experiencia junto a Mars y .Paak representó una oportunidad para observar diferentes elementos de una producción musical de gran escala. La preparación técnica, el trabajo de sonido, los movimientos sobre el escenario y la interacción con el público formaron parte de los aspectos que estudió durante la gira.

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Después de esa experiencia, Leon Thomas continuó desarrollando su carrera como intérprete y productor. Su participación en The Romantic Tour coincidió con una etapa de reconocimiento dentro de la industria musical, marcada también por sus trabajos como compositor y productor para otros artistas.