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Kristen Stewart revela cómo es trabajar con su esposa: “La forma más fácil”

La actriz protagoniza ‘The Wrong Girls’, el debut de Dylan Meyer como directora, con quien se casó en 2025

Kristen Stewart y Dylan Meyer hablan de su relación y su colaboración en ‘The Wrong Girls’. (Reuters)
Kristen Stewart y Dylan Meyer hablan de su relación y su colaboración en ‘The Wrong Girls’. (Reuters)
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Kristen Stewart y Dylan Meyer han trasladado su vínculo personal al terreno profesional con The Wrong Girls, una comedia independiente que marca el debut de Meyer como directora de largometraje y que tiene a Stewart entre sus protagonistas.

La película, que también cuenta con Alia Shawkat en el elenco, llegó a los cines de Estados Unidos el viernes 14 de agosto. Stewart, de 36 años, destacó la experiencia de crear proyectos junto a su pareja, de 38 añps, con quien se casó en abril de 2025.

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“Hacer cosas juntas, qué manera de conocer a alguien. Cuando tienes una experiencia en la que sientes que puedes dar un gran salto, te sientes increíblemente poderoso, centrado, presente y listo para volver a hacerlo”, dijo.

Y añadió: “¡Quiero ponerme en marcha! Es una sensación muy agradable hacer una película y no sentirte cansado, sino completamente lleno de energía y con un ligero salto de alegría”.

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Kristen Stewart admitió que trabajar con Dylan Meyer la llenaba de energía. (The Grosby Group).

The Wrong Girls nació como un proyecto que Meyer escribió hace 14 años. Con el paso del tiempo, el guion atravesó distintas etapas de desarrollo hasta que Stewart la animó a asumir también la dirección. Para Meyer, la película representó su primera oportunidad de dirigir un largometraje.

La producción está protagonizada por Kristen Stewart y Alia Shawkat y sigue a dos amigas en una historia de comedia.

El reparto también incluye a LaKeith Stanfield, Tony Hale, Zack Fox, Kate McKinnon y Geena Davis. Seth Rogen y Kumail Nanjiani participan con sus voces para interpretar a los gatos de los personajes principales.

Dylan Meyer explicó que durante los años de desarrollo compartió sus ideas creativas con Stewart.

Ambas comenzaron a colaborar en distintos proyectos desde que iniciaron su relación y, según Meyer, esa dinámica les permitió desarrollar una forma de comunicación profesional basada en experiencias previas.

Kristen Stewart y Dylan Meyer
Kristen Stewart y Dylan Meyer han colaborado en varios proyectos desde el inicio de su relación. (Créditos: spillzdylz)

La directora también se refirió a las dificultades que encontró para conseguir financiamiento para su primera película. “Conseguir financiación para tu primera película como mujer es casi imposible”, afirmó. El proyecto enfrentó diferentes obstáculos antes de comenzar su producción.

En este contexto, Stewart, Meyer y Maggie McLean trabajan a través de la compañía Nevermind Pictures, orientada, entre otros objetivos, a respaldar a directoras que realizan sus primeras películas o que se encuentran en sus primeros trabajos dentro del largometraje.

Dylan Meyer explicó que la compañía busca generar oportunidades para cineastas que han tenido dificultades para acceder a determinados proyectos.

La productora pretende apoyar especialmente a directoras debutantes y a mujeres que se encuentran realizando sus segundas películas.

Kristen Stewart coincidió con esa perspectiva: “Es este momento de nuestras vidas. Estamos listas para hablar sin tapujos. ¡Porque somos viejas!… Estoy muy, muy, muy emocionada de vivir en una época en la que se anima un poco más a las chicas a hacer películas porque son realmente muy buenas en ello”.

Kristen Stewart con blazer negro, shorts oscuros, zapatillas y gafas de sol, posando frente a un fondo que simula un bosque y montañas con texto
Kristen Stewart está emocionada por contar historias sin tapujos.

La colaboración entre ambas también estuvo marcada por la relación que mantienen fuera del trabajo. La actriz explicó que dirigir bajo las órdenes de su esposa resultó sencillo debido a la confianza que ya habían desarrollado.

Meyer, por su parte, señaló que la experiencia previa de colaboración les proporcionó una manera de comunicarse durante los momentos de mayor presión en el rodaje.

“No tuvimos ninguna conversación previa sobre ‘¿Cómo va a salir esto?’. Creo que haber colaborado en tantos otros proyectos nos brindó una especie de atajo para desenvolvernos en situaciones de presión”, comentó.

La directora describió además el proceso como una experiencia en la que distintas áreas de sus vidas quedaron vinculadas. Al mismo tiempo, señaló que trabajar con un grupo de amigos fue relevante para una película cuya historia gira en torno a la amistad.

Kristen Stewart y Dylan Meyer
Kristen Stewart y Dylan Meyer reconocieron que realizar la película junto a sus amigos hizo el proceso más fácil. (Créditos: MIKE BLAKE / REUTERS).

El rodaje de The Wrong Girls terminó antes de que Kristen Stewart y Dylan Meyer se casaran el 20 de abril de 2025.

Posteriormente, Stewart continuó con el desarrollo de The Chronology of Water, su debut como directora, mientras Meyer avanzaba con la promoción de su primera película como realizadora.

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