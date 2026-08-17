Johnny Depp podría volver como Jack Sparrow en ‘Piratas del Caribe 6’

El regreso de Johnny Depp a ‘Piratas del Caribe’ toma forma con una sexta película.

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Jerry Bruckheimer confirmó que existen conversaciones con Johnny Depp y que el desarrollo de un guion continúa para una sexta entrega de la franquicia Piratas del Caribe.

Durante su participación en D23, el productor señaló que el equipo trabaja en el proyecto y expresó su expectativa de que la película pueda concretarse. “Estamos hablando con Johnny, estamos trabajando en un guion y, con suerte, podemos hacer esto”, declaró.

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De acuerdo con fuentes consultadas por Deadline, la nueva entrega no estaría planteada únicamente como una continuación centrada en Jack Sparrow. El proyecto tendría como eje al personaje interpretado por Margot Robbie, mientras que Sparrow tendría una participación secundaria.

Esta propuesta supondría una nueva etapa para la franquicia, con una protagonista diferente al frente de la historia y la permanencia del personaje de Depp como parte del universo narrativo.

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Margot Robbie será la nueva protagonista de 'Piratas del Caribe'. (REUTERS)

La última película de la serie, Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, llegó a los cines en 2017. La producción recaudó 795.9 millones de dólares a nivel mundial, la cifra más baja entre las cinco películas estrenadas hasta entonces.

En conjunto, las cinco entregas de la franquicia han generado aproximadamente 4,500 millones de dólares en la taquilla global.

El desarrollo de una sexta película se ha mantenido durante varios años entre los proyectos vinculados con la expansión de la saga.

La posible incorporación de Margot Robbie al frente de una nueva historia fue planteada previamente, mientras que la participación de Johnny Depp ha sido objeto de especulación debido a los cambios experimentados por la franquicia y por el propio actor en años recientes.

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Johnny Depp aún está en conversaciones para retomar su icónico papel.

Cabe recordar que Depp protagonizó por primera vez el papel de Sparrow en la película de 2003 dirigida por Gore Verbinski, Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra, junto a Orlando Bloom como Will Turner y Keira Knightley como Elizabeth Swann.

Continuó interpretando su papel en la secuela de la película de 2006, Piratas del Caribe: El cofre del hombre muerto, y en la tercera película de la franquicia, Piratas del Caribe: En el fin del mundo, estrenada en 2007.

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Asimismo, apareció en Piratas del Caribe: En mareas misteriosas de 2011, y concluyó su papel como Sparrow en la película de 2017 Piratas del Caribe: La venganza de Salazar.

Aunque se ha hablado de una sexta película durante años, el guionista Stuart Beattie insinuó en 2018 que Johnny Depp se retiraría de su icónico papel.

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Johnny Depp ya tenia previsto dejar su papel de Jack Sparrow. (Walt Disney Pictures)

“Creo que ha tenido una trayectoria magnífica. Obviamente, ha hecho suyo el personaje y se ha convertido en el personaje por el que es más famoso ahora”, declaró Beattie a DailyMailTV.

Y añadió: “Y a los niños de todo el mundo les encanta ese personaje, así que creo que ha sido genial para él, ha sido genial para nosotros, así que estoy muy, muy contento. Creo que Jack Sparrow será su legado. Es el único personaje que ha interpretado cinco veces”,

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Mientras tanto, Depp se prepara para interpretar a Ebenezer Scrooge en la próxima película, “Ebenezer: Un cuento de Navidad”, que se estrenará el 13 de noviembre.