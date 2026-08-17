Entretenimiento
Agregar Infobae enGoogle

Johnny Depp podría volver como Jack Sparrow en ‘Piratas del Caribe 6’

El productor Jerry Bruckheimer confirmó que el estudio trabaja en el guion y mantiene conversaciones con el actor

Johnny Depp Jack Sparrow
El regreso de Johnny Depp a ‘Piratas del Caribe’ toma forma con una sexta película.
Guardar

Jerry Bruckheimer confirmó que existen conversaciones con Johnny Depp y que el desarrollo de un guion continúa para una sexta entrega de la franquicia Piratas del Caribe.

Durante su participación en D23, el productor señaló que el equipo trabaja en el proyecto y expresó su expectativa de que la película pueda concretarse. “Estamos hablando con Johnny, estamos trabajando en un guion y, con suerte, podemos hacer esto”, declaró.

PUBLICIDAD

De acuerdo con fuentes consultadas por Deadline, la nueva entrega no estaría planteada únicamente como una continuación centrada en Jack Sparrow. El proyecto tendría como eje al personaje interpretado por Margot Robbie, mientras que Sparrow tendría una participación secundaria.

Esta propuesta supondría una nueva etapa para la franquicia, con una protagonista diferente al frente de la historia y la permanencia del personaje de Depp como parte del universo narrativo.

PUBLICIDAD

Margot Robbie será la nueva protagonista de 'Piratas del Caribe'. (REUTERS)
Margot Robbie será la nueva protagonista de 'Piratas del Caribe'. (REUTERS)

La última película de la serie, Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, llegó a los cines en 2017. La producción recaudó 795.9 millones de dólares a nivel mundial, la cifra más baja entre las cinco películas estrenadas hasta entonces.

En conjunto, las cinco entregas de la franquicia han generado aproximadamente 4,500 millones de dólares en la taquilla global.

El desarrollo de una sexta película se ha mantenido durante varios años entre los proyectos vinculados con la expansión de la saga.

La posible incorporación de Margot Robbie al frente de una nueva historia fue planteada previamente, mientras que la participación de Johnny Depp ha sido objeto de especulación debido a los cambios experimentados por la franquicia y por el propio actor en años recientes.

Johnny Depp aún está en conversaciones para retomar su icónico papel.
Johnny Depp aún está en conversaciones para retomar su icónico papel.

Cabe recordar que Depp protagonizó por primera vez el papel de Sparrow en la película de 2003 dirigida por Gore Verbinski, Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra, junto a Orlando Bloom como Will Turner y Keira Knightley como Elizabeth Swann.

Continuó interpretando su papel en la secuela de la película de 2006, Piratas del Caribe: El cofre del hombre muerto, y en la tercera película de la franquicia, Piratas del Caribe: En el fin del mundo, estrenada en 2007.

Asimismo, apareció en Piratas del Caribe: En mareas misteriosas de 2011, y concluyó su papel como Sparrow en la película de 2017 Piratas del Caribe: La venganza de Salazar.

Aunque se ha hablado de una sexta película durante años, el guionista Stuart Beattie insinuó en 2018 que Johnny Depp se retiraría de su icónico papel.

Nuevos detalles “Piratas del Caribe 6”: el hijo de Jack Sparrow sería el protagonista de la historia
Johnny Depp ya tenia previsto dejar su papel de Jack Sparrow. (Walt Disney Pictures)

“Creo que ha tenido una trayectoria magnífica. Obviamente, ha hecho suyo el personaje y se ha convertido en el personaje por el que es más famoso ahora”, declaró Beattie a DailyMailTV.

Y añadió: “Y a los niños de todo el mundo les encanta ese personaje, así que creo que ha sido genial para él, ha sido genial para nosotros, así que estoy muy, muy contento. Creo que Jack Sparrow será su legado. Es el único personaje que ha interpretado cinco veces”,

Mientras tanto, Depp se prepara para interpretar a Ebenezer Scrooge en la próxima película, “Ebenezer: Un cuento de Navidad”, que se estrenará el 13 de noviembre.

Temas Relacionados

Johnny DeppJack SparrowPiratas del Caribeentretenimientoestrellas de Holywood

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Kaley Cuoco celebra la llegada de su segunda hija con un baby shower inspirado en los tacos

La actriz de 40 años compartió imágenes de la celebración, en la que estuvo acompañada por su hija Matilda, familiares y amigas

Kaley Cuoco celebra la llegada de su segunda hija con un baby shower inspirado en los tacos

La hija de Cindy Crawford revela un episodio de su infancia que nunca había contado: “Me hicieron un exorcismo”

La modelo y actriz, de 24 años, aseguró durante una entrevista que cuando era pequeña le decían que estaba “poseída”

La hija de Cindy Crawford revela un episodio de su infancia que nunca había contado: “Me hicieron un exorcismo”

Netflix responde a la demanda de Tyra Banks por el documental de ‘America’s Next Top Model’

La exmodelo sostiene que su entrevista fue editada y presentada fuera de contexto en ‘Reality Check: Inside America’s Next Top Model’

Netflix responde a la demanda de Tyra Banks por el documental de ‘America’s Next Top Model’

“Spider-Man: Brand New Day” entra en la historia del cine al superar los 2.000 millones de dólares en taquilla global

La nueva aventura de Tom Holland ya figura entre las ocho películas más taquilleras de todos los tiempos

“Spider-Man: Brand New Day” entra en la historia del cine al superar los 2.000 millones de dólares en taquilla global

Glenn Close volvió como Cruella de Vil durante una aparición sorpresa en la D23

La actriz subió al escenario del evento caracterizada como la icónica villana de “101 Dálmatas”

Glenn Close volvió como Cruella de Vil durante una aparición sorpresa en la D23

DEPORTES

Día histórico para el boxeo argentino: Chino Maidana ingresó al Salón de la Fama en Las Vegas junto a otras leyendas

Día histórico para el boxeo argentino: Chino Maidana ingresó al Salón de la Fama en Las Vegas junto a otras leyendas

Los toques de calidad de Thiago Almada en su debut con victoria en River Plate: “Lo importante hoy era ganar”

El desplante que sufrió Neymar antes del triunfo del Santos ante Vasco da Gama: la historia detrás del gesto

“No te lo voy a permitir”: el fuerte cruce entre Coudet y un periodista en la conferencia tras el triunfo de River ante Argentinos

La selección argentina le ganó 2-1 a Brasil en el suplementario y se quedó con el Sudamericano Sub 17 de futsal: el alocado festejo

TELESHOW

Wanda Nara volvió al país y habló sobre la nueva temporada de MasterChef Celebrity: “Me encantaría que estuviera L-Gante”

Wanda Nara volvió al país y habló sobre la nueva temporada de MasterChef Celebrity: “Me encantaría que estuviera L-Gante”

Carina Zampini y Sebastián Estevanez revivieron Dulce Amor en La Peña de Morfi: “Hasta el fin del mundo”

Mario Pergolini contó lo que no se vio de la entrevista a Marta Fort: “Me molestan las malas palabras”

La fuerte pelea de Flor Vigna con la actriz Cynthia Klitbo: “Tú hiciste que me sienta de la tercera edad, cabrona”

Maxi López habló de la modelo que lo acusó de querer seducirla y destacó su presente con Daniela Christiansson

INFOBAE AMÉRICA

Cámara de Comercio llama a priorizar la educación de los estudiantes en Panamá, “sin distracciones”

Cámara de Comercio llama a priorizar la educación de los estudiantes en Panamá, “sin distracciones”

Panamá busca implementar nuevo reglamento técnico centroamericano de etiquetado general de alimentos envasados

Cardenal hondureño alerta sobre la violencia juvenil y llama a recuperar la formación en valores en Honduras

El presidente Luis Abinader inicia una reorganización del Gobierno dominicano con nuevos nombramientos

República Dominicana: Aceptan la renuncia del canciller Roberto Álvarez y nombran a Ito Bisonó