La estrella de ‘The X-Files’, Gillian Anderson,revela una relación secreta con otra mujer durante su adolescencia

Gillian Anderson recuerda su relación con una mujer durante su adolescencia. (Reuters)

Guardar

Gillian Anderson habló sobre una relación que mantuvo con otra mujer durante su adolescencia y recordó las circunstancias personales que rodearon aquella etapa.

La actriz, conocida por su trabajo en The X-Files, contó en una entrevista con The Sunday Times que uno de sus primeros vínculos sentimentales fue con una joven mayor que ella cuando cursaba la secundaria en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Anderson se trasladó de Londres a Grand Rapids, Michigan, cuando tenía 11 años. Según relató, durante sus años de escuela mantuvo una relación con una estudiante de mayor edad que se desarrolló de manera privada.

“Se sentía como algo secreto, ilícito e incorrecto, y teníamos que escondernos. Más tarde, tuve un novio que se enteró y rompió conmigo”, dijo.

PUBLICIDAD

A sus 58 años, Gillian Anderson señaló que durante aquella época no se identificaba como lesbiana, en parte porque también había tenido relaciones con hombres.

Gillian Anderson aseguró que no se considera lesbiana. (REUTERS)

La actriz explicó que entonces no contaba con el lenguaje necesario para describir sus experiencias y sentimientos relacionados con otras mujeres.

“Más tarde, cuando tuve otras relaciones [con mujeres], no estoy segura de haber pensado alguna vez en ellas como algo que pudiera durar para siempre”, indicó.

PUBLICIDAD

Su relato se suma a declaraciones anteriores en las que ha hablado sobre sus relaciones con mujeres y sobre la manera en que ha entendido su sexualidad a lo largo de los años.

La actriz también se refirió a su concepción actual de las relaciones sentimentales. Anderson señaló que la persona a quien considera su pareja de vida es un hombre, aunque afirmó que su percepción no estaría determinada por el género de la persona.

PUBLICIDAD

“La persona a la que considero mi compañero de vida es un hombre, pero creo que sentiría lo mismo si fuera una mujer. Sentiría: ‘Este es mi compañero de vida’. Cuando era más joven, había partes de mi cerebro que pensaban que [las mujeres] eran algo pasajero”, comentó.

Gillian Anderson admitió que consideraba las relaciones con mujeres de forma pasajera. (REUTERS)

Anderson también recordó otros aspectos de su adolescencia después de mudarse a Michigan.

Contó que comenzó a acudir a bares frecuentados por personas homosexuales cuando tenía 12 años utilizando una identificación falsa. Asimismo, recordó que durante esos años tuvo conversaciones con su madre sobre los límites y las actividades permitidas.

PUBLICIDAD

La actriz describió aquella etapa como un periodo en el que tenía una personalidad marcada y tomaba decisiones de manera independiente. También mencionó que acudió a terapia junto con su madre, una experiencia que forma parte de los recuerdos que ha compartido recientemente sobre su infancia y adolescencia.

Entre las experiencias que recordó también se encuentra una relación con un hombre considerablemente mayor. Gillian Anderson relató que tenía 15 años cuando comenzó esa relación y que el hombre tenía 24 años. Según explicó, estuvieron juntos durante tres años.

PUBLICIDAD

Gillian Anderson confesó que tuvo una relación con un hombre mayor cuando solo tenía 15 años. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La actriz ya había hablado públicamente sobre su relación con una mujer durante la secundaria. En 2012, en una entrevista con Out, señaló que había mantenido durante un largo periodo una relación con una chica mientras estaba en la escuela.

En aquella conversación también habló de otras relaciones que mantuvo durante su juventud y de la manera en que su comportamiento y su apariencia generaban reacciones entre las personas de su entorno.

PUBLICIDAD

En su vida adulta, Gillian Anderson estuvo casada en dos ocasiones. Su primer matrimonio fue con Clyde Klotz, asistente de dirección de arte de The X-Files, con quien tuvo a su hija Piper.

Gillian Anderson se casó en dos ocasiones. (REUTERS/Manon Cruz)

La pareja se casó en 1994 y se divorció en 1997. Posteriormente, la actriz contrajo matrimonio con el documentalista Julian Ozanne en 2004; ambos se separaron en 2006.

PUBLICIDAD

Anderson también mantuvo una relación con el empresario Mark Griffiths, con quien tuvo dos hijos, y desde 2016 ha sido vinculada sentimentalmente con Peter Morgan, creador de The Crown.