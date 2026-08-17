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Tras el triunfo de River, así están la las tablas de posiciones del Torneo Clausura y la clasificación a las Copas

La jornada dejó un nuevo puntero en la Zona A, un clásico con goleada en La Plata y el calendario del lunes listo para definir quién se sostiene arriba

El camino a las copas internacionales de 2027 (REUTERS/Cesar Olmedo)
El camino a las copas internacionales de 2027 (REUTERS/Cesar Olmedo)
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La jornada del domingo por la quinta fecha del Torneo Clausura dejó definiciones clave tanto en la parte alta de las tablas como en la lucha por la clasificación a copas y la permanencia. La agenda del día tuvo como protagonista a River Plate, que consiguió su primer triunfo en el certamen al vencer 2-0 a Argentinos Juniors en el estadio Monumental.

En el inicio del domingo, Sarmiento celebró con una victoria 2-0 sobre Huracán en Junín, en el estadio Eva Perón. Más tarde, Instituto derrotó por 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero y alcanzó el liderazgo de la Zona A, desplazando a Vélez hasta ese momento puntero. El turno nocturno tuvo el cruce entre Barracas Central y Rosario Central que finalizó con la victoria 1-0 del Canalla.

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El sábado ofreció emociones fuertes desde temprano. Aldosivi y Tigre igualaron sin goles en Mar del Plata, mientras que San Lorenzo superó 1-0 a Unión de Santa Fe en el Bajo Flores, sumando puntos vitales de local. El clásico de La Plata tuvo un resultado contundente: Estudiantes goleó 4-0 a Gimnasia. En otros encuentros, Belgrano celebró un 2-0 ante Independiente Rivadavia y Newell’s repitió el marcador frente a Deportivo Riestra. La noche cerró con el empate 1-1 entre Platense y Boca en Vicente López, resultado que dejó a ambos equipos con sensaciones ambiguas ante la necesidad de sumar y escalar en la tabla.

River plate vs argentinos
River sumó sus primeros tres puntos del torneo ante Argentinos Juniors (Foto: FOTOBAIRES)

La fecha continuará este lunes con cuatro duelos. Desde las 14:45, Estudiantes de Río Cuarto será local ante Atlético Tucumán. A las 17:00, Lanús enfrentará a Independiente. Más tarde, a las 19:15, Vélez buscará retomar la cima del Grupo A ante Defensa y Justicia. El cierre quedará a cargo de Gimnasia de Mendoza y Talleres de Córdoba a partir de las 21:30.

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El torneo no solo define al campeón, sino que también reparte plazas internacionales y marca el destino de los equipos en la categoría máxima. La estructura del certamen indica que los ocho primeros de cada zona avanzarán a los octavos de final del Clausura. Mientras tanto, la lucha por la permanencia se intensifica: el último de la Tabla Anual y el colista de la de promedios perderán la categoría.

Ya hay un clasificado a la Copa Libertadores 2027: Belgrano de Córdoba, por consagrarse en el Torneo Apertura. El resto de los cupos se repartirán entre el campeón del Clausura, el ganador de la Copa Argentina y los tres mejores de la Tabla Anual, con el líder sumando una estrella adicional. Para la Copa Sudamericana 2027, los equipos que finalicen entre el cuarto y el noveno puesto en la Tabla Anual serán quienes reciban los boletos.

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA Y ANUAL

* Los campeones del Apertura (Belgrano de Córdoba), Clausura y Copa Argentina junto con los tres mejores ubicados en la Tabla Anual irán a la Copa Libertadores.

* Los seis siguientes equipos ubicados en la Tabla Anual irán a la Copa Sudamericana.

* Podrían abrirse dos cupos más si hay campeones argentinos en la Libertadores y Sudamericana en curso.

LA AGENDA DE LA 5ª FECHA

LUNES 17 DE AGOSTO

14.45: Estudiantes de Río Cuarto-Atlético Tucumán

17.00: Lanús-Independiente

19.15: Vélez-Defensa y Justicia

21.30: Gimnasia de Mendoza-Talleres de Córdoba

LOS GOLES DE LA 5ª FECHA

• PLATENSE 1-1 BOCA JUNIORS

• ESTUDIANTES 4-0 GIMNASIA

• SAN LORENZO 1-0 UNIÓN DE SANTA FE

• BELGRANO 2-0 INDEPENDIENTE RIVADAVIA

• NEWELL’S 2-0 DEPORTIVO RIESTRA

• ALDOSIVI 0-0 TIGRE

• RACING 0-1 BANFIELD

• SARMIENTO DE JUNÍN 2-0 HURACÁN

• RIVER PLATE 2-0 ARGENTINOS JUNIORS

• CENTRAL CÓRDOBA 0-1 INSTITUTO

• BARRACAS CENTRAL 0-1 ROSARIO CENTRAL

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