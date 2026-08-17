Tras el triunfo de River, así están la las tablas de posiciones del Torneo Clausura y la clasificación a las Copas

La jornada del domingo por la quinta fecha del Torneo Clausura dejó definiciones clave tanto en la parte alta de las tablas como en la lucha por la clasificación a copas y la permanencia. La agenda del día tuvo como protagonista a River Plate, que consiguió su primer triunfo en el certamen al vencer 2-0 a Argentinos Juniors en el estadio Monumental.
En el inicio del domingo, Sarmiento celebró con una victoria 2-0 sobre Huracán en Junín, en el estadio Eva Perón. Más tarde, Instituto derrotó por 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero y alcanzó el liderazgo de la Zona A, desplazando a Vélez hasta ese momento puntero. El turno nocturno tuvo el cruce entre Barracas Central y Rosario Central que finalizó con la victoria 1-0 del Canalla.
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El sábado ofreció emociones fuertes desde temprano. Aldosivi y Tigre igualaron sin goles en Mar del Plata, mientras que San Lorenzo superó 1-0 a Unión de Santa Fe en el Bajo Flores, sumando puntos vitales de local. El clásico de La Plata tuvo un resultado contundente: Estudiantes goleó 4-0 a Gimnasia. En otros encuentros, Belgrano celebró un 2-0 ante Independiente Rivadavia y Newell’s repitió el marcador frente a Deportivo Riestra. La noche cerró con el empate 1-1 entre Platense y Boca en Vicente López, resultado que dejó a ambos equipos con sensaciones ambiguas ante la necesidad de sumar y escalar en la tabla.
La fecha continuará este lunes con cuatro duelos. Desde las 14:45, Estudiantes de Río Cuarto será local ante Atlético Tucumán. A las 17:00, Lanús enfrentará a Independiente. Más tarde, a las 19:15, Vélez buscará retomar la cima del Grupo A ante Defensa y Justicia. El cierre quedará a cargo de Gimnasia de Mendoza y Talleres de Córdoba a partir de las 21:30.
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El torneo no solo define al campeón, sino que también reparte plazas internacionales y marca el destino de los equipos en la categoría máxima. La estructura del certamen indica que los ocho primeros de cada zona avanzarán a los octavos de final del Clausura. Mientras tanto, la lucha por la permanencia se intensifica: el último de la Tabla Anual y el colista de la de promedios perderán la categoría.
Ya hay un clasificado a la Copa Libertadores 2027: Belgrano de Córdoba, por consagrarse en el Torneo Apertura. El resto de los cupos se repartirán entre el campeón del Clausura, el ganador de la Copa Argentina y los tres mejores de la Tabla Anual, con el líder sumando una estrella adicional. Para la Copa Sudamericana 2027, los equipos que finalicen entre el cuarto y el noveno puesto en la Tabla Anual serán quienes reciban los boletos.
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TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA Y ANUAL
* Los campeones del Apertura (Belgrano de Córdoba), Clausura y Copa Argentina junto con los tres mejores ubicados en la Tabla Anual irán a la Copa Libertadores.
* Los seis siguientes equipos ubicados en la Tabla Anual irán a la Copa Sudamericana.
* Podrían abrirse dos cupos más si hay campeones argentinos en la Libertadores y Sudamericana en curso.
LA AGENDA DE LA 5ª FECHA
LUNES 17 DE AGOSTO
14.45: Estudiantes de Río Cuarto-Atlético Tucumán
17.00: Lanús-Independiente
19.15: Vélez-Defensa y Justicia
21.30: Gimnasia de Mendoza-Talleres de Córdoba
LOS GOLES DE LA 5ª FECHA
• PLATENSE 1-1 BOCA JUNIORS
• ESTUDIANTES 4-0 GIMNASIA
• SAN LORENZO 1-0 UNIÓN DE SANTA FE
• BELGRANO 2-0 INDEPENDIENTE RIVADAVIA
• NEWELL’S 2-0 DEPORTIVO RIESTRA
• ALDOSIVI 0-0 TIGRE
• RACING 0-1 BANFIELD
• SARMIENTO DE JUNÍN 2-0 HURACÁN
• RIVER PLATE 2-0 ARGENTINOS JUNIORS
• CENTRAL CÓRDOBA 0-1 INSTITUTO
• BARRACAS CENTRAL 0-1 ROSARIO CENTRAL
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