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Emma D’Arcy reflexiona sobre la brutal escena que protagonizó en el más reciente episodio de ‘House of the Dragon’: “Fue bastante sombrío”

La actriz que interpreta a Rhaenyra explica por qué un acto en la corte adelantó el clima del conflicto en el segundo episodio de la tercera temporada. ALERTA DE SPOILERS

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House of the Dragon Temporada 3 Episodio 2
"House of the Dragon" emitió el segundo capítulo de la tercera temporada el 28 de junio y el episodio dejó un giro en la Danza de Dragones entre los Negros y los Verdes (HBO Max)

¡Atención, spoilers más adelante!

House of the Dragon emitió el segundo capítulo de su tercera temporada en HBO Max el pasado domingo 28 de junio. El episodio estableció un evento que marca un antes y después entre los Negros y Verdes como parte de la Danza de Dragones.

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En conversación con Entertainment Weekly, el elenco de la serie, precuela de Game of Thrones, habló sobre las impactantes escenas que se mostraron en esta entrega.

Antes de tomar el trono, se produce una ejecución que anticipa el tono de lo que vendrá.

Daemon (Matt Smith) presenta ante Rhaenyra (Emma D’Arcy) a Otto Hightower, padre de Alicent, interpretado por Rhys Ifans tras su ausencia en la segunda temporada.

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Rhaenyra lo decapita en dos golpes ante los presentes en la corte. Aegon y Aemond ya habían huido o desaparecido del escenario.

House of the Dragon Temporada 3 Episodio 2
Rhaenyra decapita a Otto Hightower en la corte en una escena que marca un punto de quiebre político en la guerra Targaryen (HBO Max)

Smith reflexionó sobre esa ejecución en una entrevista separada recogida por EW. “A menos que hayas cortado la cabeza de alguien alguna vez, es como cualquier cosa, ¿no? Tomar una vida, pero también físicamente quitarle la cabeza a alguien con una espada, no es fácil”.

Y continuó en su declaración: “A eso se suma la horrible trama de que este es un amigo de familia muy cercano. Hay mucha historia y política en torno a este hombre y lo que representa cortarle la cabeza. Es una elección marcada y un movimiento marcado hacia cualquier lado que quieras llamarlo: el lado oscuro, el lado luminoso, el lado correcto”.

La reacción de Alicent (Olivia Cooke) al ver el cuerpo de su padre confirma la lectura de Smith: “Es una declaración real”, dijo el actor al mismo medio.

“Muy raramente temo las escenas”, sostuvo D’Arcy en la misma línea. “A menudo en nuestro trabajo, irónicamente, cuanto mayor es la escala emocional, más divertido, más atractivo, más hay que hacer”.

Pero el episodio 2 de esta temporada fue la excepción: “Fue el que temí esta temporada y fue bastante sombrío el día del rodaje”.

House of the Dragon Temporada 3 Episodio 2
La reacción de Alicent ante el cuerpo de Otto Hightower refuerza que la ejecución funciona como una declaración dentro de la disputa por el poder (HBO Max)

La escena muestra a Rhaenyra ante el cadáver de su hijo mayor, Jacaerys Velaryon, en una secuencia que ha sido descrita como uno de los mejores trabajos de Emma D’Arcy en la serie.

Una frase que se repite —“Jace, ¿qué has hecho?“— da paso a un colapso físico del personaje.

“Rhaenyra necesita compañía de una manera muy profunda“, explicó D’Arcy a la revista. “Hay una revelación muy hermosa que ocurre para ella cuando tiene hijos, al descubrir que la compañía puede darse en una relación madre-hijo. Eso está encarnado en su relación con Jace”.

Y agregó: “Hay un vínculo lo suficientemente fuerte como para que esa soledad abrumadora quede aniquilada. Por eso es una pérdida insuperable”.

El peso emocional de la escena tuvo también una dimensión personal para D’Arcy. El actor Harry Collett, de 22 años, quien interpreta a Jace, le dio “espacio” durante el rodaje, y solo se acercó a D’Arcy a la hora del almuerzo para aclarar que no lo evitaba, sino que le dejaba margen para trabajar.

House of the Dragon Temporada 3 Episodio 2
Emma D’Arcy afirmó que la escena que más temió filmar en la tercera temporada fue la del cadáver de Jacaerys Velaryon por su tono sombrío (HBO Max)

Collett es, en última instancia, la razón por la que D’Arcy temía esa escena.

“Supongo que este es el lado oscuro de una serie recurrente”, dijo a Entertainment Weekly. “Estos vínculos que formamos son muy reales. Harry lleva mucho tiempo en la serie. Es profundamente querido y es una persona maravillosa, y me importa mucho. No quiero imaginarlo. No quiero imaginarlo para su personaje. No quiero imaginarlo para él“.

La pérdida de Jace tiene consecuencias directas en la guerra civil que desangra el imperio Targaryen.

Con Daemon a su lado, Rhaenyra y sus jinetes de dragones vuelan a Desembarco del Rey para reclamar el Trono de Hierro.

Alicent, con una planificación previa, logra que el palacio reciba a Rhaenyra con un derramamiento de sangre acotado: ordena que los guardias de las murallas no opongan resistencia.

House of the Dragon Temporada 3 Episodio 2
Tras la pérdida de Jace, Rhaenyra y Daemon vuelan a Desembarco del Rey para reclamar el Trono de Hierro, mientras Alicent ordena una resistencia limitada en el palacio (HBO Max)

El próximo episodio de House of the Dragon se lanzará el 5 de julio a través de HBO Max.

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