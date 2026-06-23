Guionista de ‘House of the Dragon’ responde a las críticas por los largos lapsos de espera entre temporadas: “No es posible salir cada año”

Ryan Condal defendió la espera de dos años entre temporadas de "House of the Dragon" y afirmó que el calendario no tiene solución posible (HBO)

Ryan Condal defiende la espera de dos años entre temporadas de House of the Dragon y el estreno de la tercera entrega confirma el tono más oscuro que el creador de la serie prometió.

La tercera temporada regresó a HBO el domingo con la muerte de varios personajes principales y una advertencia de su showrunner: la espera de dos años entre entregas no tiene solución posible.

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El guionista reconoció la “frustración” de los seguidores, pero fue directo al explicar los tiempos de producción durante una conferencia de prensa de HBO.

“Simplemente lleva mucho tiempo hacerlo”, afirmó Condal, según recogió Page Six. La preparación y el rodaje ocupan un año completo, y el equipo de efectos visuales necesita entre siete y ocho meses adicionales para “crear dragones”, detalló el creador de la precuela de Game of Thrones.

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“No es posible salir cada año. Lo siento mucho, pero ustedes decidieron ser fans de la serie llamada House of the Dragon“, respondió a quienes critican el calendario de lanzamientos.

El showrunner explicó que la preparación y el rodaje llevan un año, y que los efectos visuales requieren entre siete y ocho meses para crear dragones (HBO)

La espera provocó reacciones divididas en redes sociales. Varios usuarios de X expresaron su incomodidad con la pausa prolongada.

“Odio estas brechas de dos o tres años entre temporadas. House of the Dragon regresa esta noche y genuinamente no recuerdo una sola cosa de la temporada pasada", escribió uno de ellos. Otro calificó la espera de “ridícula”.

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En Reddit, un usuario señaló que los espectadores tuvieron “ocho episodios para masticar durante dos años”, lo que consideró “no bueno”. Otros afirmaron que los largos intervalos “matan instantáneamente toda la emoción”, especialmente en una serie donde “mucha gente se viste de forma similar y tiene nombres raros”.

Quienes defendieron los plazos argumentaron que “así es como funciona hoy en día para series costosas a gran escala, con grandes repartos y toneladas de efectos visuales”.

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El punto de comparación más cercano es Game of Thrones, que estrenó temporadas cada año entre 2011 y 2019, con una única pausa de dos años antes de su temporada final. Esa serie también incluyó efectos visuales y batallas a gran escala, aunque con menos dragones que su precuela.

Las críticas por la pausa entre temporadas se multiplicaron en X y Reddit, donde usuarios cuestionaron la pérdida de emoción y de continuidad (HBO Max)

¿Qué pasó en el primer episodio de la temporada 3?

Atención, spoilers más adelante. La tercera temporada arrancó con la muerte del príncipe Jacaerys “Jace” Velaryon (Harry Collett), primogénito de la reina Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) y heredero al trono.

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El actor señaló en la misma conferencia que su personaje había “llegado a su punto de ebullición”, lo que explica la decisión de desobedecer a su madre.

Al enterarse de que las fuerzas enemigas se concentraban para una batalla naval —conocida en la historia de Westeros como la Batalla del Gaznate—, Rhaenyra quiso volar sobre su dragón Syrax para intervenir.

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Jace se negó a permitirlo por tratarse de la reina y la encerró en sus aposentos. Luego salió él mismo a combatir sobre su dragón, Vermax.

En plena batalla, su prima Rhaena Targaryen (Phoebe Campbell) apareció montando a Sheepstealer, un dragón salvaje que ella misma había domado recientemente. Jace desconocía su llegada.

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El primer episodio de la temporada 3 de "House of the Dragon" mostró la muerte de Jacaerys Velaryon en la Batalla del Gaznate tras desobedecer a Rhaenyra Targaryen (HBO)

La distracción fue fatal: Vermax fue derribado por los enemigos y Jace cayó al mar, donde arqueros apostados en un barco cercano lo abatieron a flechazos.

“Es una tragedia familiar shakespeariana”, dijo Ryan Condal sobre el rumbo de la serie, de acuerdo a Page Six. “Las cosas se vuelven más oscuras y un poco más sombrías”.

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Jace no fue el único personaje que murió en el episodio inaugural. Sharako Lohar (Abigail Thorn) y Tyland Lannister (Jefferson Hall), dos de los principales comandantes de las fuerzas enemigas, también perecieron en la Batalla del Gaznate.

El gemelo de Tyland, Jason Lannister (también interpretado por Hall), fue decapitado fuera de pantalla en una escena anterior.

Con la muerte de Jace, Rhaenyra pierde a su segundo hijo. El primero fue Lucerys “Luke” Velaryon (Elliot Grihault), devorado por el dragón de su tío Aemond Targaryen (Ewan Mitchell) al cierre de la primera temporada. De los cinco hijos con los que contaba al inicio de la serie, ahora le quedan tres.

HBO confirmó que la serie terminará con una cuarta temporada, mientras Ryan Condal anticipó un tono más oscuro para esta entrega y para el cierre (HBO)

HBO ya confirmó que House of the Dragon concluirá con una cuarta temporada. “Hay un estado de ánimo más oscuro que seguirá desplegándose a lo largo de esta temporada y también en la final”, advirtió Condal.