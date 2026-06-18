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“Me dejaron leer el guion entero, es extraordinario”: Colin Farrell anticipó detalles de The Batman II

El intérprete de El Pingüino confirmó su participación en la secuela durante una entrevista en Jimmy Kimmel Live, donde también recordó anécdotas del rodaje de Minority Report junto a Tom Cruise y su experiencia en Fórmula 1 en Miami

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Colin Farrell confirmó en Jimmy Kimmel Live que volverá como El Pingüino en The Batman II y adelantó que tendrá un par de escenas en la secuela

En Jimmy Kimmel Live, Colin Farrell confirmó que volverá como “El Pingüino” en The Batman II, habló de su trabajo con Tom Cruise y relató su experiencia como pasajero en un auto de F1 en Miami.

Como figura destacada en Hollywood, Colin Farrell supo reinventarse en distintas etapas de su carrera, logrando captar la atención tanto de críticos como de fanáticos del cine de superhéroes.

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Su interpretación de El Pingüino fue una de las más comentadas en la primera entrega de Batman, generando expectativas no solo por el maquillaje y la transformación física, sino también por la profundidad psicológica que aportó al personaje.

Su participación en programas estadounidenses como Jimmy Kimmel Live suele atraer gran interés, ya que permite conocer aspectos personales y profesionales que rara vez se exploran en los estrenos o en la promoción oficial de las películas. Estas apariciones televisivas contribuyen a fortalecer su vínculo con la audiencia y a consolidar su imagen como un actor versátil y cercano.

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El pingüino
El actor dijo que pudo leer el guion completo de The Batman II y aseguró que el texto de la nueva película de Batman es extraordinario (WARNER BROS./Europa Press)

Al referirse a su participación en la secuela, Colin Farrell contó: “El Pingüino va a estar en la nueva película de Batman. Sí, sí, sí. Solo tengo un par de escenas, pero el guion es increíble”. El actor subrayó que pudo leer el texto completo: “Me dejaron leer el guion entero, no solo las páginas en las que aparezco. Es extraordinario”.

Distinguió entre este papel y su interpretación de Sugar: “El Pingüino es malvado, psicopático, un narcisista maligno. Sugar, en cambio, es bondad pura, optimismo y cariño por los seres humanos”. Farrell afirmó que ambos papeles lo afectan emocionalmente de maneras opuestas.

Consultado por el presentador, Farrell recordó su primera prueba de maquillaje como El Pingüino: “La primera vez que lo probé, fui a un Starbucks. Nadie entendió nada porque aún no se había estrenado la película. Pedí mi café como Oz”.

Las anécdotas de Farrell sobre Tom Cruise

Tom Cruise junto a Colin Farrell y Dakota Fanning, compañeros suyos en películas de Spielberg como 'Minority Report' o 'La guerra de los mundos'
En Jimmy Kimmel Live, Farrell destacó a Tom Cruise como un actor extraordinario al recordar su trabajo conjunto en Minority Report

Al abordar su trabajo previo, el actor relató anécdotas del rodaje de Minority Report. “Es un actor extraordinario y tiene una energía fuera de serie. Es una de las personas más impresionantes con las que trabajé”, afirmó respecto a Tom Cruise. Destacó la trayectoria dramática de Cruise en filmes como Rain Man y Nacido el cuatro de julio, señalando que muchos lo asocian solo a Misión Imposible.

Farrell evocó el ambiente del rodaje: “Recuerdo que un día preguntó: ‘¿Esto es una película de acción? ¿Por qué no oigo acción?’”. Según el actor, Cruise muestra una competitividad saludable y una actitud abierta en el set: “Es una de las energías más positivas que conocí”, subrayó ante la audiencia de Jimmy Kimmel Live.

También relató su reencuentro con Cruise en una proyección junto a Steven Spielberg y Dakota Fanning, y recordó que el cineasta comía palomitas de un cubo con su propio rostro. Kimmel comentó: “No hay otro Tom Cruise igual”, y Farrell asintió: “Este planeta no podría con un segundo”.

Su experiencia en la Fórmula 1 de Miami

Colin Farrell relató que su experiencia como pasajero en un auto de Fórmula 1 durante el Gran Premio de Miami fue aterradora por la velocidad al límite (REUTERS/Marco Bello)
Colin Farrell relató que su experiencia como pasajero en un auto de Fórmula 1 durante el Gran Premio de Miami fue aterradora por la velocidad al límite (REUTERS/Marco Bello)

La entrevista también permitió a Farrell compartir su afición por la velocidad. Relató su experiencia como pasajero durante unas vueltas en el Gran Premio de Miami: “Fue aterrador. Nunca antes había estado en un coche llevado al límite absoluto de sus capacidades”.

Dijo que sintió miedo y describió entre risas: “Sentí que me daba un infarto, pero en el buen sentido. Parecía que el coche iba a desarmarse, aunque el piloto tenía el control total”.

El asombro aumentó cuando supo la edad del piloto: “Parecía un chico de 16 años, aunque estaba compitiendo en F2”, bromeó. Farrell resaltó la destreza del conductor: “El control que tenía era asombroso. Incluso cuando parecía que patinábamos, él corregía y seguía en carrera. Fue una locura”.

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