Más de 29 mil personas han sido afectadas por la caída de ceniza del volcán de Fuego en Guatemala

Más de 29 mil personas han sido afectadas por la dispersión de ceniza del volcán de Fuego, que se mantiene en niveles eruptivos críticos. (Facebook)

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Más de 29 mil personas han sido afectadas por la dispersión masiva de ceniza lanzada por el volcán de Fuego que se encuentra en niveles eruptivos críticos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), la columna eruptiva ha superado los 5.000 metros sobre el nivel del mar, impulsando el material volcánico hasta 130 kilómetros hacia el oeste, incluso alcanzando las costas del Pacífico frente a Retalhuleu.

Por su parte, varias personas han publicado en sus redes sociales imágenes que muestran la magnitud de la ceniza que ha lanzado el coloso, así como los daños provocados a las plantaciones.

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El Insivumeh informó que la columna eruptiva del volcán de Fuego superó los 5.000 metros y llevó ceniza hasta 130 kilómetros al oeste. (Facebook)

Esta situación ha llevado a un monitoreo constante por parte del Insivumeh y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), en respuesta al pulso eruptivo registrado entre el 3 y el 4 de agosto de 2026.

En este contexto, la dispersión de ceniza ha provocado dificultades en la movilidad, afectaciones a la salud y daños potenciales a cultivos y viviendas, por lo que las autoridades han solicitado a la población mantenerse informada y seguir las instrucciones oficiales para evitar complicaciones mayores.

La CONRED recomendó usar mascarillas, cerrar puertas y ventanas y limpiar techos para reducir los riesgos de la ceniza volcánica. (Facebook)

Municipios y comunidades bajo mayor impacto

Las zonas más afectadas se concentran en los alrededores del volcán. Localidades como San Pedro Yepocapa en Chimaltenango y Alotenango en Sacatepéquez registran acumulaciones considerables de ceniza sobre techos, calles y tierras de cultivo.

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También se han reportado efectos en San Miguel Dueñas, así como en sectores de Escuintla y Santa Lucía Cotzumalguapa.

San Pedro Yepocapa, Alotenango, San Miguel Dueñas, Escuintla y Santa Lucía Cotzumalguapa figuran entre las zonas más afectadas por la ceniza. (Facebook)

El fenómeno ha reducido la visibilidad horizontal, complicando el tránsito en rutas departamentales y obligando a los automovilistas a extremar precauciones. La caída de ceniza en estas áreas ha sido particularmente intensa durante las últimas horas.

Medidas de protección recomendadas

San Pedro Yepocapa, departamento de Chimaltenango, uno de los sectores más cercanos al Volcán de Fuego, donde la intensa actividad volcánica mantiene cubierta la zona con ceniza y reduce considerablemente la visibilidad. (Facebook)

La CONRED recomienda a los habitantes de las zonas impactadas usar mascarillas o pañuelos húmedos para proteger las vías respiratorias, especialmente en grupos vulnerables como niños, adultos mayores y quienes padecen enfermedades pulmonares.

Además, instan a mantener puertas y ventanas cerradas, cubrir recipientes de agua y limpiar techos de viviendas, ya que la acumulación de ceniza húmeda puede comprometer la integridad de las estructuras.

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La ceniza del volcán de Fuego alcanzó las costas del Pacífico frente a Retalhuleu durante el pulso eruptivo registrado entre el 3 y el 4 de agosto de 2026. (Facebook)

En respuesta a la emergencia, las autoridades han intensificado la comunicación preventiva, recordando que la ceniza puede permanecer en suspensión y continuar siendo un riesgo para la salud y la infraestructura durante los próximos días.

Consecuencias para la agricultura y los animales

El sector agrícola enfrenta desafíos considerables, pues la ceniza no solo afecta la calidad del aire, sino que también puede dañar las hojas y frenar el crecimiento de los cultivos. Los especialistas aconsejan sacudir suavemente las plantas y, si es posible, aplicar riegos ligeros para limpiar el follaje.

El Insivumeh y la CONRED mantienen monitoreo constante por la erupción del volcán de Fuego y sus efectos en Guatemala. (Facebook)

En cultivos perennes como el café, la limpieza oportuna será clave para evitar daños en la producción.

En cuanto a los animales, se recomienda resguardarlos en áreas cubiertas y mantener los bebederos y comederos protegidos de la ceniza. El agua debe renovarse con frecuencia para evitar la ingestión de partículas que puedan causar problemas digestivos o intoxicaciones.

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