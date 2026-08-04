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Rogelio Frigerio logró un acuerdo sin precedentes con Nación para que Entre Ríos financie su déficit previsional

ANSES transferirá $120 mil millones para engrosar la Caja de Jubilaciones. Es la única provincia que logró acuerdos de financiamiento durante tres años consecutivos

Rogelio Frigerio abrió las sesiones ordinarias de la Legislatura de Entre Ríos
Rogelio Frigerio logró un acuerdo con ANSES que le inyectará 120 mil millones de pesos al sistema previsional de Entre Ríos
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El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y el director ejecutivo de la ANSES, Guillermo Héctor Arancibia, firmaron este martes un acuerdo que garantiza la transferencia de 120.000 millones de pesos a la provincia. Esos fondos se utilizarán para compensar lo que le corresponde al Estado Nacional por el déficit previsional local.

De esta manera, Entre Ríos se convirtió en la única provincia que logró acuerdos de financiamiento durante tres años consecutivos.

El rojo de la Caja de Jubilaciones entrerriana se originó en la transferencia de servicios (como educación y salud) sin la contrapartida en partidas. Esto ocurrió durante la presidencia de Carlos Menem y la gobernación de Mario Moine, a comienzos de los 90. Desde entonces, la brecha negativa se fue ampliando y complicando al Tesoro provincial.

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Hace una semana, Frigerio logró otro hecho para comenzar a revertir esta tendencia. La Legislatura aprobó una reforma a la legislación previsional provincial. Entre otros puntos, equipara la edad jubilatoria de varones y mujeres con la ANSES y establece aportes extraordinarios, además de declarar la emergencia en el sistema.

La saga de entendimientos con el organismo nacional se dio después de dos acciones congruentes. La primera, ordenar la Caja y realizar los controles para destrabar los fondos nacionales pendientes de años anteriores. La segunda, presentar una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por estos fondos. La estimación inicial era que rondaban los $154 mil millones.

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Guillermo Arancibia titular de la ANSES
Guillermo Arancibia, titular de la ANSES

El acuerdo establece que la ANSES transferirá 120.000 millones de pesos en concepto de anticipo correspondiente al ejercicio 2026. Los fondos serán girados en 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de 10.000 millones de pesos, desde noviembre de 2026 a octubre de 2027, para cubrir la compensación que le corresponde al gobierno nacional por el déficit previsional de Entre Ríos.

Además, las dos partes acordaron seguir adelante con la definición del resultado final del sistema de jubilaciones de Entre Ríos para los años 2020 a 2026. Esto se hará a través de las auditorías que establece la normativa. Ese proceso permitirá fijar con precisión las obligaciones pendientes entre la Nación y la provincia.

Otro de los aspectos centrales del convenio es que los montos que surjan de esas auditorías podrán incorporarse al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. Se crea así un mecanismo para avanzar en la compensación y cancelación de la deuda histórica vinculada al financiamiento de la Caja de Jubilaciones.

“Orden y seriedad”

“Este es el resultado de una provincia que pone orden, hace las cosas con seriedad y defiende con firmeza lo que le corresponde. Cuando se cumple con esos requisitos, los resultados llegan”, reflexionó Frigerio luego de rubricar el entendimiento.

En esa línea, remarcó: “Cuando asumimos, nos comprometimos a poner orden, defender los intereses de los entrerrianos y hacer sostenible nuestra Caja de Jubilaciones. Eso es exactamente lo que estamos haciendo.”

Rogelio Frigerio se reunió con Diego Santilli en la Casa Rosada
Rogelio Frigerio mantiene una buena relación con el gobierno nacional

Luego, acotó: “Quiero destacar el trabajo conjunto con los ministros Sandra Pettovello (Desarrollo Humano), Luis Caputo (Economía) y el jefe de Gabinete Diego Santilli. También con el directorio de ANSES y todos los equipos técnicos que hicieron posible este acuerdo y defendieron los intereses de los entrerrianos”.

La tarea en Entre Ríos, en tanto, recayó en el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat, y sus colaboradores. Tras la firma del acuerdo, el funcionario destacó: “Durante el período 2017-2023 no se efectuó un solo reclamo formal a la Nación por las transferencias adeudadas”.

“Tampoco se pidieron las auditorías legales previstas a fin de definir los saldos finales. Por otro lado, la información contable y técnica que era necesaria para empezar un reclamo estaba incompleta, desactualizada o no existía”, señaló.

En ese sentido, especificó que en dos años y medio de labor, la actual gestión reconstruyó “de cero” la información contable, técnica y documental requerida por la normativa nacional  y solicitó “por primera vez” las auditorías de ANSES.

Por último, recordó que debido a esta labor Entre Ríos ya logró un acuerdo en 2024 por $26 mil millones y otro en 2025 por $48 mil millones.

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