América Latina
Agregar Infobae enGoogle

Iván Duque pidió a América Latina fortalecer su gobernanza para no ser “espectadora” de la nueva geopolítica mundial

El ex presidente de Colombia presentó en Santiago, junto a la expresidenta chilena Michelle Bachelet, un informe de la CEPAL que llama a la región a aprovechar sus recursos estratégicos frente a la disputa entre grandes potencias

Iván Duque, ex presidente de Colombia (Gastón Taylor)
Iván Duque, ex presidente de Colombia (Gastón Taylor)
Guardar

El ex presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, pidió este martes a América Latina y el Caribe fortalecer su gobernanza para dejar de ser “espectadora” de la nueva geopolítica mundial y asumir un rol activo en la definición de su propio destino. La declaración se produjo en Santiago de Chile, durante la presentación del informe “Rupturas y oportunidades: propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica”, elaborado por una comisión de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que el ex mandatario colombiano copresidió junto a la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, durante más de dos años.

El acto se realizó en la sala Raúl Prebisch de la sede de la CEPAL en Santiago, con la participación del secretario ejecutivo del organismo, José Manuel Salazar-Xirinachs. La Comisión sobre Geopolítica, Globalización y Desarrollo para América Latina y el Caribe fue creada a finales de 2024 por iniciativa de Salazar-Xirinachs, con el objetivo de generar propuestas concretas frente a los cambios que reconfiguran la economía y el orden internacional. Trece comisionados de distintos países, orígenes ideológicos y trayectorias profesionales participaron del proceso de manera ad honorem durante más de un año.

PUBLICIDAD

Duque destacó la diversidad del grupo como una de las mayores fortalezas del ejercicio, en un momento en que la región enfrenta niveles crecientes de polarización y dificultades para forjar consensos internos. El expresidente subrayó que el documento no pretende erigirse en una doctrina cerrada, sino ofrecer una hoja de ruta práctica para que la región actúe “por y desde Latinoamérica” frente a la competencia entre grandes potencias.

En su intervención, Duque enumeró los activos estratégicos que, a su juicio, sitúan a la región en una posición favorable dentro del nuevo orden mundial: cerca del 18% de las reservas mundiales de petróleo, un 4% de las de gas y participaciones que oscilan entre el 20% y el 45% en litio, cobalto y fosfato. A ello sumó la mitad de la biodiversidad terrestre del planeta y la capacidad del bioma amazónico para secuestrar entre el 10% y el 15% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

PUBLICIDAD

El ex presidente de Colombia Iván Duque (i); la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet (c), y el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), José Manuel Salazar Xirinach, participan a la presentación del texto 'Rupturas y oportunidades: propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica' este martes, en Santiago (Chile) EFE/ Elvis González
El ex presidente de Colombia Iván Duque (i); la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet (c), y el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), José Manuel Salazar Xirinach, participan a la presentación del texto 'Rupturas y oportunidades: propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica' este martes, en Santiago (Chile) EFE/ Elvis González

El ex presidente colombiano identificó el fortalecimiento de la gobernanza geopolítica regional como el desafío más urgente. Esto exige, señaló, un Estado más fuerte, tecnocrático y capaz de llegar a los territorios; instituciones confiables que blinden a la región frente al caudillismo y el populismo; y consensos internos mínimos que permitan sostener posiciones comunes ante los desafíos globales.

La dimensión de seguridad ocupó un lugar central en su discurso. Duque recordó que América Latina y el Caribe concentran apenas el 8% de la población mundial, pero registran el 30% de los homicidios del planeta, con víctimas y victimarios concentrados mayoritariamente entre los 19 y los 25 años. Para enfrentar al crimen organizado, planteó la necesidad de coordinar regionalmente la extinción de dominio, la inteligencia, la fuerza pública y, sobre todo, la prevención del reclutamiento de menores y jóvenes por bandas criminales.

En materia comercial, Duque señaló que el comercio intrarregional representa apenas el 14% del comercio total de la región, una cifra que evidencia un amplio margen de crecimiento frente a otros bloques económicos. Llamó a avanzar en cadenas de valor intrarregionales, integración energética y armonización regulatoria, además de proteger el bioma amazónico, que en las últimas cinco décadas perdió una superficie de bosque equivalente a la de Francia y Alemania juntas, mediante legislación homogénea contra la deforestación y los delitos ambientales.

FOTO DE ARCHIVO: Un hombre es detenido por agentes de policía durante una operación policial contra el narcotráfico en la favela do Penha, en Río de Janeiro, Brasil, el 28 de octubre de 2025 REUTERS/Aline Massuca/Foto de archivo
FOTO DE ARCHIVO: Un hombre es detenido por agentes de policía durante una operación policial contra el narcotráfico en la favela do Penha, en Río de Janeiro, Brasil, el 28 de octubre de 2025 REUTERS/Aline Massuca/Foto de archivo

En el plano económico, insistió en recuperar la estabilidad fiscal como fuente de confianza, en un contexto en que varios países de la región destinan hoy más recursos al servicio de la deuda que a la inversión pública. Consideró que las reglas fiscales y la independencia de los bancos centrales representan avances relevantes, pero insuficientes sin una política macroeconómica orientada al desarrollo productivo, la reconversión tecnológica y el acceso a nuevos mercados de exportación.

Duque cerró su intervención con un llamado a que la región no caiga “prisionera de alineamientos rígidos” en la disputa geopolítica global, y a que priorice acuerdos concretos en seguridad, energía, comercio y financiamiento multilateral. Mencionó como activos históricos la ausencia de conflictos armados intrarregionales, el Tratado de Tlatelolco como pionero mundial en la prohibición de armas nucleares, el consenso climático regional y la temprana vocación de integración institucional de América Latina.

Nuestro devenir geopolítico parte de la base de, desde Latinoamérica, identificar fortalezas, oportunidades, gobernanza, seguridad, economía sólida, valores inquebrantables y una invitación a una región para que piense en grande en las próximas décadas”, afirmó Duque al concluir su intervención.

El informe llega en un momento en que la región busca posicionarse frente a la rivalidad creciente entre Estados Unidos y China y a la reconfiguración de las cadenas globales de suministro. Su implementación dependerá de la voluntad política de los gobiernos nacionales, que hasta ahora han mostrado escasa capacidad de articular una agenda común frente a los grandes bloques de poder mundial.

Temas Relacionados

Iván DuqueAmérica Latina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras: Gobierno redobla la búsqueda de “El Diablo” y vincula ataques a policías con la presión sobre grupos criminales

Gerzón Velásquez afirmó que las fuerzas de seguridad mantienen operativos en zonas montañosas para capturar al líder de la estructura criminal. Además, aseguró que los recientes ataques contra agentes son una reacción al debilitamiento de las organizaciones delictivas.

Honduras: Gobierno redobla la búsqueda de “El Diablo” y vincula ataques a policías con la presión sobre grupos criminales

Diferentes organizaciones denunciaron ante la CIDH el avance de las concesiones mineras en Nicaragua

Algunas organizaciones llevaron a Washington D. C. una radiografía del avance extractivo. Hablaron de territorios colectivos, reformas del gobierno y un mapa de áreas protegidas comprometidas. La audiencia dejó preguntas abiertas sobre responsabilidades y controles

Diferentes organizaciones denunciaron ante la CIDH el avance de las concesiones mineras en Nicaragua

Crece la tensión diplomática entre Estados Unidos y Brasil: Washington revocó la visa de la embajadora de Lula da Silva

Washington atribuyó la decisión a la negativa del gobierno de Lula de autorizar a su embajador designado y advirtió que podría adoptar nuevas medidas si persiste el conflicto

Crece la tensión diplomática entre Estados Unidos y Brasil: Washington revocó la visa de la embajadora de Lula da Silva

En Panamá amplían red pública de atención a los pacientes con enfermedad renal crónica

La afección ha escalado hasta convertirse en una de las principales causas de morbilidad y mortalidad entre adultos en el país, afirman las autoridades sanitarias

En Panamá amplían red pública de atención a los pacientes con enfermedad renal crónica

Copa Airlines abrirá una nueva ruta entre Panamá y la Isla de Margarita en Venezuela

La conexión comenzará en noviembre y facilitará el acceso de los viajeros venezolanos a decenas de ciudades del continente

Copa Airlines abrirá una nueva ruta entre Panamá y la Isla de Margarita en Venezuela
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Examen de la UNAM: aspirantes aprobados presentan amparo y rechazan la repetición de la prueba

Examen de la UNAM: aspirantes aprobados presentan amparo y rechazan la repetición de la prueba

Concejal de Cali respondió a denuncia penal que instauró el alcalde Alejandro Éder en su contra: “Está muy dolido”

Shakira recreó famoso meme que conquistó a sus fans: así actualizó la foto de 1997 que la hizo legendaria

Así será el recorrido del Teleférico de Miraflores: estaciones, duración del viaje y cómo conectará el parque Domodossola con la Costa Verde

Aldo Rendón se lanza contra las fans de BTS, las armys contraatacan

INFOBAE AMÉRICA

Honduras: Gobierno redobla la búsqueda de “El Diablo” y vincula ataques a policías con la presión sobre grupos criminales

Honduras: Gobierno redobla la búsqueda de “El Diablo” y vincula ataques a policías con la presión sobre grupos criminales

Diferentes organizaciones denunciaron ante la CIDH el avance de las concesiones mineras en Nicaragua

Crece la tensión diplomática entre Estados Unidos y Brasil: Washington revocó la visa de la embajadora de Lula da Silva

En Panamá amplían red pública de atención a los pacientes con enfermedad renal crónica

Copa Airlines abrirá una nueva ruta entre Panamá y la Isla de Margarita en Venezuela

ENTRETENIMIENTO

‘Monster: The Lizzie Borden Story’: fecha de estreno y todo lo que se sabe de la serie de Netflix

‘Monster: The Lizzie Borden Story’: fecha de estreno y todo lo que se sabe de la serie de Netflix

Bruce Springsteen celebra la recuperación de su esposa tras ocho años de batalla contra el cáncer

Pokémon enfrenta una demanda tras hallazgo de presuntas cámaras ocultas en baños de su sede en EE. UU.

Estuvo a punto de ser demolida pero se convirtió en un monumento histórico: así luce hoy la casa donde murió Marilyn Monroe

George R.R. Martin, autor de ‘Game Of Thrones’, revela que enfrentó un año de pérdidas y depresión: “Puede que lo peor esté por venir”