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Honduras: Gobierno redobla la búsqueda de “El Diablo” y vincula ataques a policías con la presión sobre grupos criminales

Gerzón Velásquez afirmó que las fuerzas de seguridad mantienen operativos en zonas montañosas para capturar al líder de la estructura criminal. Además, aseguró que los recientes ataques contra agentes son una reacción al debilitamiento de las organizaciones delictivas.

El ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, aseguró que la búsqueda del líder criminal conocido como "El Diablo" continúa en diferentes zonas del país. (Foto: Cortesía)
El ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, aseguró que la búsqueda del líder criminal conocido como "El Diablo" continúa en diferentes zonas del país. (Foto: Cortesía)
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El ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, aseguró que las autoridades mantienen una búsqueda intensiva para capturar al líder de la estructura criminal conocida como “El Diablo”, quien, según afirmó, permanece oculto en territorio hondureño pese a los constantes operativos desarrollados por las fuerzas de seguridad.

El funcionario sostuvo que la Policía Nacional ha reforzado las intervenciones en distintos puntos del país como parte de una estrategia orientada a debilitar a las organizaciones criminales que operan en zonas de alta incidencia delictiva.

En ese contexto, señaló que los recientes ataques armados contra patrullas policiales son una respuesta de estos grupos ante la presión que ejercen las autoridades.

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Velásquez explicó que la estrategia de seguridad contempla operativos focalizados en sectores considerados prioritarios por los altos niveles de violencia y la presencia de estructuras criminales.

Según indicó, estas acciones han provocado una reacción violenta por parte de integrantes de bandas delictivas que buscan impedir el avance de las operaciones policiales.

Durante los últimos meses, diferentes patrullas de la Policía Nacional han sido atacadas a disparos mientras desarrollaban labores de vigilancia y persecución del delito.

Para el ministro, estos hechos evidencian que las organizaciones criminales han visto afectada su capacidad de operación debido a las intervenciones ejecutadas por las fuerzas de seguridad.

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Gerzón Velásquez afirmó que los recientes ataques contra patrullas policiales son una reacción a la presión ejercida sobre grupos delictivos. (FOTO:Proceso Digital)
Gerzón Velásquez afirmó que los recientes ataques contra patrullas policiales son una reacción a la presión ejercida sobre grupos delictivos. (FOTO:Proceso Digital)

El titular de Seguridad informó que una fuerza especial de intervención mantiene operaciones permanentes en el norte del país, especialmente en San Pedro Sula, donde recientemente participó en la desarticulación de la banda conocida como “La Kleibona”, que operaba en el sector de los bajos de Choloma.

Asimismo, detalló que los operativos continúan en zonas como Chamelecón y Rivera Hernández, consideradas por las autoridades como puntos estratégicos debido a la actividad de grupos criminales vinculados con distintos delitos.

Respecto a la búsqueda de “El Diablo”, Velásquez confirmó que los equipos especializados continúan realizando incursiones en áreas montañosas donde se presume que el líder criminal ha permanecido oculto para evadir la acción de la justicia.

Según explicó, durante los operativos las autoridades han logrado localizar varios de los sitios que presuntamente eran utilizados por la estructura para esconderse. Sin embargo, reconoció que hasta el momento no ha sido posible concretar la captura del principal objetivo de la investigación.

“Todavía seguimos buscando a ‘El Diablo’. Está en el país y ya hicimos varios operativos en las montañas donde hemos descubierto los lugares donde se han estado escondiendo; sin embargo, aún no ha sido posible desarticular completamente esa estructura”, manifestó el ministro.

Las autoridades aseguran que continuarán los operativos hasta lograr la captura de "El Diablo" y la desarticulación de su organización. (Foto: Afiche Policía Nacional)
Las autoridades aseguran que continuarán los operativos hasta lograr la captura de "El Diablo" y la desarticulación de su organización. (Foto: Afiche Policía Nacional)

Velásquez también se refirió a la circulación de videos violentos en redes sociales, los cuales, según dijo, forman parte de una estrategia utilizada por algunas organizaciones criminales para generar temor entre la población.

El funcionario explicó que parte del material audiovisual corresponde a hechos reales, mientras que otras grabaciones habrían sido obtenidas de internet y reutilizadas como propaganda con el propósito de intimidar a la ciudadanía y proyectar una imagen de mayor poder por parte de estos grupos delictivos.

En relación con el triple homicidio ocurrido recientemente en La Ceiba, el ministro indicó que las investigaciones apuntan de forma preliminar a un posible conflicto relacionado con el tráfico de drogas. No obstante, evitó ofrecer mayores detalles para no afectar las diligencias que actualmente desarrolla el Ministerio Público.

Durante su comparecencia, Velásquez también presentó un balance de los resultados obtenidos por la estrategia de seguridad implementada durante los primeros 180 días del año.

De acuerdo con las cifras oficiales, Honduras registró una reducción del 6.8 % en la incidencia de homicidios, lo que permitió disminuir la tasa nacional hasta 26.2 muertes por cada 100 mil habitantes.

El ministro aseguró que la meta del Gobierno es reducir al menos dos puntos adicionales antes de que finalice el año. De alcanzarse ese objetivo, afirmó, el país registraría más de 200 homicidios menos en comparación con el mismo período anterior.

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