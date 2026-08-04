Premio L’Oréal-UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia” 2026: quiénes pueden participar y cómo postularse

Se abrió la convocatoria al Premio Nacional L’Oréal-UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia” 2026 en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Premio Nacional L’Oréal-UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia” celebra este año su vigésima edición en Argentina. Hasta el 21 de agosto, investigadoras y becarias posdoctorales podrán postularse para recibir uno de los reconocimientos más relevantes del país destinados a mujeres en las ciencias de la materia.

La convocatoria, impulsada por L’Oréal Groupe en colaboración con el CONICET, busca distinguir la excelencia científica y ampliar la participación de mujeres en áreas como física, química, matemática, computación, ingeniería y ciencias agrarias. Desde su creación en 2007, el galardón ya distinguió a 72 científicas argentinas y proyecta alcanzar 78 premiadas con la edición aniversario.

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La nueva edición está dirigida a investigadoras que trabajan en ciencias exactas y naturales, ingenierías y disciplinas afines. “Distingue la excelencia científica y estimula la participación de las mujeres en el ámbito científico”, describieron los organizadores a través del comunicado oficial. El certamen otorga $ 20.000.000 a una investigadora de hasta 54 años y $ 13.000.000 para una joven investigadora o becaria en etapa posdoctoral de hasta 36 años.

El certamen celebra veinte años de reconocimiento a la excelencia científica femenina en el país (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde su llegada a la Argentina, el premio reconoció a destacadas científicas de distintas provincias. Desde 2017, el número de galardones anuales aumentó de cuatro a seis, “en línea con el compromiso de L’Oréal Groupe con la diversidad, la equidad y la inclusión”.

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El programa internacional For Women in Science, impulsado por la Fundación L’Oréal y la UNESCO, ya distinguió a más de 5.000 mujeres científicas en 140 países. Entre ellas, 142 fueron reconocidas a nivel internacional y siete de ellas recibieron posteriormente el Premio Nobel.

Este año, la prestigiosa profesora Raquel Lía Chan fue distinguida por sus aportes en biología vegetal y su impacto en la innovación agrícola. “Argentina se consolida como el país de América Latina con mayor cantidad de científicas distinguidas por el programa internacional, con un total de 12 investigadoras premiadas (9 Laureadas y 3 Rising Talents)”, detalló el comunicado.

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Categorías, disciplinas y requisitos para postularse

El premio reconoce dos perfiles: la trayectoria de una investigadora de hasta 54 años y la formación de una joven investigadora o becaria posdoctoral de hasta 36, con dos menciones especiales en cada categoría. Los proyectos deben inscribirse en las Ciencias de la materia, abarcando disciplinas como química, física, astronomía, matemática, computación, ciencias ambientales, agrarias e ingenierías.

Las postulaciones se realizan en el sitio web del CONICET, a través del Sistema Integral de Gestión y Evaluación (SIGEVA). Las científicas interesadas pueden presentar sus proyectos dentro de las áreas especificadas. Un comité de especialistas y un jurado de notables seleccionarán los trabajos distinguidos.

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“Serán galardonados aquellos trabajos que se destaquen por su dedicación, compromiso, beneficios y por el aporte al desarrollo de la investigación e impacto en la Argentina”, concluye la convocatoria.

El premio destaca la labor de mujeres en física, química, matemática, computación, ingeniería y ciencias agrarias (Freepik)

En 20 años, el Premio Nacional L’Oréal-UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia” respaldó la labor de decenas de científicas argentinas y promovió el desarrollo de proyectos con impacto social y científico. “El certamen fomenta la articulación público-privada y promueve el desarrollo de proyectos de investigación que buscan soluciones científicas e innovadoras a los problemas y desafíos actuales de la sociedad”, subrayó el comunicado.

La articulación con el CONICET permitió federalizar el reconocimiento y diversificar las disciplinas y los perfiles premiados. “El premio otorga visibilidad a las mujeres en la ciencia y promueve la equidad de género en el sistema científico-tecnológico argentino”, agregaron desde la organización.

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L’Oréal Groupe, con más de 60 años de presencia en Argentina, integra la ciencia y la innovación en su estrategia global. La compañía suma más de 4.000 científicos en I+D y desarrolla proyectos que combinan inteligencia artificial, biotecnología y soluciones orientadas a la personalización. Entre sus iniciativas se incluye la reconstrucción de piel humana in vitro mediante Episkin.

Argentina figura entre los tres mercados principales para L’Oréal Groupe en América Latina, junto con Brasil y México, y entre los 20 más relevantes del mundo.