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Curry Barker explicó por qué Obsession se convirtió en un fenómeno: “Hollywood debería dar más libertad creativa a los cineastas”

El director de 26 años repasó el vertiginoso mes que transformó su carrera, desde los récords de taquilla y las ofertas millonarias hasta sus nuevos vínculos con figuras destacadas de la industria y los proyectos que prepara para el futuro

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Obsession narra la historia de Bear, un joven que utiliza un objeto sobrenatural para lograr que su amiga Nikki se enamore de él. Sin embargo, el deseo desencadena una obsesión extrema y violenta que transforma una fantasía romántica en una perturbadora pesadilla de terror psicológico (Focus Features/YouTube)

Curry Barker, director y guionista de 26 años, pasó de ser un cineasta casi desconocido a una de las figuras más buscadas de Hollywood gracias al éxito de Obsession.

La película de terror, realizada con un presupuesto de apenas USD 750.000, se acerca a los USD 300 millones en la taquilla mundial. En una entrevista con The Hollywood Reporter, reconoció que el impacto fue tan grande que llegó a sentirse “paralizado” al intentar asimilar lo que estaba ocurriendo.

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El fenómeno sorprendió a la industria: las proyecciones iniciales para el estreno eran modestas, pero el fuerte boca a boca impulsó una recaudación histórica que igualó marcas de crecimiento semanal que no se veían desde E.T., el extraterrestre en 1982.

El estreno y la explosión en taquilla de Obsession

Las proyecciones iniciales situaban la película entre USD 8 y 10 millones para su fin de semana de estreno. Barker reconoció que eso lo decepcionó un poco y compartió que “la película se compró por USD 15 millones, así que esperaba que recaudara al menos eso en el fin de semana de estreno”.

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Primer plano de Curry Barker en una sala de cine, con gafas 3D y comiendo palomitas. Está sentado entre butacas rojas vacías
Curry Barker pasó de ser un cineasta casi desconocido a una de las figuras más buscadas de Hollywood por el éxito de Obsession (Portada The Hollywood Reporter)

El primer día, la cifra llegó a USD 7 millones y cerró el fin de semana con USD 17 millones. El verdadero punto de inflexión llegó en la segunda semana, cuando la recaudación no cayó sino que subió, algo que, según el propio Barker, casi nunca sucede. El salto a USD 27 millones lo dejó sin palabras: “No sabía que eso fuera posible. No creía que fuera matemáticamente factible”, subrayó.

Impulsado por el entusiasmo del público y las recomendaciones entre espectadores, Barker llegó a asistir de incógnito a varias funciones para ver la reacción de la audiencia. El fenómeno alcanzó tal magnitud que, en su tercera semana en cartelera, Obsession igualó un récord de crecimiento semanal que permanecía intacto desde E.T., el extraterrestre en 1982.

La avalancha de oportunidades y el impacto personal del éxito

El éxito de Obsession transformó por completo la carrera de Barker. Tras años intentando vender proyectos, comenzó a recibir ofertas de estudios que le preguntaban qué película quería hacer, e incluso una compañía llegó a ofrecerle USD 10 millones por cualquier idea que propusiera.

También recibió mensajes de figuras como Nathan Fielder y Tim Robinson, mientras que cineastas de la talla de Steven Spielberg, Christopher Nolan y Paul Thomas Anderson elogiaron públicamente su trabajo. “Me estaba quedando paralizado porque era tan increíble que mi cerebro no podía procesarlo”, admitió a The Hollywood Reporter.

Un hombre joven con cabello rubio y gafas de montura negra y lentes azules está sentado en un asiento de cine oscuro, mirando al frente
El éxito de Obsession multiplicó las ofertas para Barker, que recibió propuestas de estudios y elogios de Steven Spielberg, Christopher Nolan y Paul Thomas Anderson (Captura de video: YouTube/@hollywoodreporter)

El reconocimiento alcanzó otro nivel cuando Focus Features le organizó una celebración sorpresa y le obsequió una réplica dorada del objeto central de la película, un guiño al deseo que había pedido durante la promoción para que el film triunfara en taquilla.

Barker también abordó las críticas de la directora de arte Sally Choi sobre los bajos salarios en producciones independientes. Al respecto, afirmó: “Siento un profundo respeto por el departamento de arte, y el trabajo que realizaron fue extraordinario”. También expresó su deseo de que el éxito de la película ayude a impulsar las carreras de todos los integrantes del equipo.

La defensa de la visión creativa durante la producción

Antes de que Obsession encontrara distribución, rechazó ofertas que implicaban modificar aspectos esenciales de la historia. Una de ellas ascendía a USD 2 millones y exigía transformar a Bear en un personaje moralmente intachable.

El director se negó porque consideraba que sus errores y contradicciones eran fundamentales para la trama: “Es mucho más interesante que no haga lo correcto y que siga tomando una mala decisión tras otra”.

'Obsession', de Curry Barker, convertida en un fenómeno viral
El director sostuvo a Bear como un personaje contradictorio y también resistió presiones para tratar de forma más explícita los temas de consentimiento en la película (Focus Features)

También defendió decisiones creativas cuestionadas durante la producción, como una escena en la que cae dinero del techo, y se resistió a las presiones para abordar de manera más explícita los temas de consentimiento presentes en la película.

Al reflexionar sobre el éxito del film, atribuyó gran parte del resultado a la libertad que tuvo para desarrollar su visión y sostuvo que esa debería ser una lección para la industria: “Hollywood debería aprender la lección de brindarle más libertad creativa a los cineastas”.

El casting y el trabajo con Inde Navarrette

Inde Navarrette, quien interpreta a Nikki, llegó al proyecto cargando con una de las apuestas más exigentes de la película: un personaje que requería una gama de matices muy amplia. Barker la eligió convencido, pero la confirmación definitiva llegó en el set, durante una escena que él mismo describió como el momento bisagra del rodaje.

“Hubo un momento durante el rodaje que nos puso nerviosos, porque aún no la habíamos visto hacer ninguna de las escenas más intensas”, recordó. Navarrette, según Barker, es reservada en los ensayos, algo que calificó como bastante común. La incertidumbre, sin embargo, se mantuvo hasta el día en que llegaron a esa escena clave.

Imagen de 'Obsession', la película del 'youtuber' Curry Baker. (Focus Entertainment)
Curry Barker recordó que una interpretación de Inde Navarrette en una sola toma fue suficiente para confirmar el potencial de la película (Focus Features)

Barker le dio una indicación precisa: mirar a Bear, mirar a su alrededor, darse cuenta de dónde estaba y entrar en pánico. Navarrette lo hizo a la primera toma. Tras ver la escena, Barker y la productora Haley Nicole Johnson intercambiaron una mirada que les confirmó que la película tenía el potencial que esperaban y que el proyecto estaba funcionando como habían imaginado.

Los próximos pasos de Barker

Tras el éxito de Obsession, Barker prepara el estreno de Anything But Ghosts, una comedia sobrenatural protagonizada por él y Cooper Tomlinson. El director admitió que la repercusión de su debut generó cierta presión durante la edición, pero decidió que su nueva película debía diferenciarse claramente de la anterior.

Además, ya fue contratado por A24 para escribir y dirigir una nueva versión de La masacre de Texas. Según explicó, busca ofrecer una mirada renovada de la franquicia sin perder la esencia que convirtió al filme original en un clásico del terror.

También analiza llevar a la pantalla grande algunos de sus cortometrajes y no descarta una secuela de Obsession, aunque aseguró que, por ahora, está enfocado en gestionar el vertiginoso crecimiento de su carrera.

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