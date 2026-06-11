La protagonista de Obsession reveló el desafío de dar vida a una mujer consumida por los celos y la necesidad de ser amada

Obsession, dirigida por Curry Barker, sigue la historia de Bear, un empleado de una tienda de música que recurre a un objeto sobrenatural para conquistar a Nikki, su mejor amiga, desencadenando una inquietante espiral de deseo, dependencia y terror psicológico - (imagen ilustrativa Infobae)

Enfrentarse a la intensidad emocional de interpretar a Nikki en Obsession marcó un punto de inflexión para Inde Navarrette, quien reconoció en una entrevista con Vestal Magazine que asumir ese papel fue la experiencia más visceral y desafiante de su carrera.

Su objetivo fue encarnar a una mujer dominada por los celos, la soledad y la necesidad de ser amada, exponiendo emociones difíciles que, según la actriz, muchos atraviesan en silencio.

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En “Obsession”, film de terror psicológico dirigido por Curry Barker y rodado en Los Ángeles, Navarrette se sumergió en sentimientos de inseguridad y aislamiento para plasmar una autenticidad incómoda y realista. La actriz de 25 años relató que este desafío la obligó a explorar aspectos emocionales poco admitidos y darle voz a experiencias femeninas de fragilidad y necesidad de afecto.

Inde Navarrette afirmó que interpretar a Nikki en Obsession fue la experiencia más visceral y desafiante de su carrera (Portada Vestal)

“Quería que Nikki no pareciera un personaje. Quería que pareciera una persona real, alguien que podrías encontrar en tu vida”, relató Navarrette a Vestal Magazine. Además, destacó que “me centré en los celos, la soledad y, en última instancia, ese profundo deseo de ser amada, de ser vista, de ser cuidada y deseada por Bear”.

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La intérprete admitió que transitar estas emociones resultó liberador. “Hay tantas emociones de las que la gente no habla porque conllevan mucha vergüenza”, explicó. La sinceridad de su actuación impactó tanto en el set como en la audiencia; personas vinculadas al rodaje se acercaron para agradecerle que mostrara “la crudeza y lo horrible” de la situación sin embellecerla.

Humanizar la locura en Obsession

Interpretar el viaje psicológico de Nikki exigió dejar de lado la distancia entre actriz y personaje. Describió el arco emocional: “Al principio, ella es deseada. La persona que más ama también la ama. Pero luego, él comienza a alejarse y a culparla por cosas que no son su culpa. Eso se convierte en anhelo; ella intenta cambiar para ser lo que cree que él desea”.

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Cuando ese esfuerzo tampoco logra aceptación, surge la inestabilidad. “Cada momento la empuja más lejos. Fue un gran arco, un clímax constante”, puntualizó. Atribuyó parte de la coherencia emocional a la escritura de Barker: “Cada paso tiene sentido dentro de esa mente dominada por la obsesión”.

La transformación de Nikki: celos, anhelo e inestabilidad

Mantener la continuidad en las etapas emocionales de Nikki, desesperación, anhelo e inestabilidad, fue un reto amplificado por la dinámica de rodaje. “Grabamos completamente fuera de orden”, contó la actriz estadounidense.

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El viaje psicológico de Nikki en Obsession avanza del deseo al anhelo y la inestabilidad cuando Bear se aleja y la culpa (Focus Features)

“Primero filmamos todo en la casa de Bear, luego las escenas del trabajo, y terminamos con la inicial, la noche de preguntas y respuestas”. Arrancar por las secuencias más intensas la obligó a salir de su zona de confort y forjar confianza de inmediato.

La actriz compartió que hubo escenas filmadas en una sola toma, en parte por la existencia de finales alternativos y la libertad que esto le permitió. “Había momentos en los que olvidaba que la cámara existía”.

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De sus escenas favoritas, destacó la autenticidad que se logró en pantalla y señaló que la producción captaba la esencia de la historia de una manera auténtica y elegante. También aseguró que se sentía muy orgullosa cada vez que la veía.

Autonomía y expectativas sociales en la construcción del personaje

La pérdida de autonomía es un tema central en “Obsession”. “Ella realmente no tiene el control. Es una emoción difícil de atravesar, pero es muy reconocible, especialmente para las mujeres”, reflexionó Navarrette.

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La pérdida de autonomía y las expectativas sociales sobre las mujeres ocupan un lugar central en la construcción de Nikki en Obsession (REUTERS)

También se refirió a la presión que ejercen las expectativas sociales sobre las mujeres y sostuvo que existen numerosas reglas sobre cómo deben comportarse para ser consideradas profesionales, elegantes, dignas de respeto y de amor. Según explicó, apartarse de esos parámetros puede implicar perder ese reconocimiento.

La relación emocional con Nikki le resultó compleja. “La perspectiva tuvo sentido inmediato, pero conectar a nivel emocional fue duro porque constantemente te enfrentas a la idea de que solo te querrán si encajas en ciertos moldes”, expresó.

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Lo que Nikki dejó en Inde Navarrette

Navarrette distingue ahora con más claridad la diferencia entre impulso genuino y autodestrucción: “La pasión no es egoísta. La obsesión sí lo es”.

El rodaje de Obsession se hizo fuera de orden y obligó a Inde Navarrette a sostener la continuidad emocional del personaje (Captura de video: YouTube/Focus Features)

Sostiene que la pasión permite amar sin controlar, mientras que la obsesión centra todo en uno mismo: “Cuando te obsesionas con alguien, todo gira en torno a uno mismo. Se pierde la capacidad de ver al otro tal como es. La obsesión es egocéntrica”.

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El aprendizaje perdura más allá del personaje. Navarrette enfatizó a Vestal Magazine que este papel la llevó a descubrir nuevas capacidades y una confianza inédita, abriéndole la puerta a asumir retos inesperados en su carrera futura.

Obsession, dirigida por Curry Barker, sigue la historia de Bear, un empleado de una tienda de música que recurre a un objeto sobrenatural para conquistar a Nikki, su mejor amiga, desencadenando una inquietante espiral de deseo, dependencia y terror psicológico