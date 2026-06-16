Cuándo se estrena ‘Toy Story 5’: tráiler, sinopsis, personajes y todo sobre el regreso de Woody y Buzz

Este tráiler cinematográfico presenta a personajes de juguete como Forky, Woody y Buzz Lightyear. Se observa a Forky, un tenedor con brazos y sombrero de copa, en un entorno luminoso. Una habitación llena de juguetes clásicos como Woody y Buzz es visible. Posteriormente, Woody aparece en un entorno oscuro junto a un dispositivo verde, mientras Buzz Lightyear flota en el agua con un casco transparente. El video concluye con la fecha de lanzamiento: 18 de junio, solo en cines.

Woody, Buzz Lightyear y el resto de los juguetes más queridos de Pixar regresan a los cines con una nueva aventura que, esta vez, los enfrentará a un enemigo que representa uno de los mayores desafíos de la infancia actual: la tecnología.

Además, la película traerá de vuelta el esperado reencuentro entre Woody y Buzz después de la emotiva despedida que tuvieron al final de la cuarta parte de la saga animada.

PUBLICIDAD

¿Qué pasó al final de ‘Toy Story 4′?

En la cuarta entrega de Toy Story, Woody tuvo que tomar una difícil decisión. Después de años dedicados a cuidar a Andy y luego a Bonnie, el vaquero comprendió que su nueva dueña ya no lo necesitaba como antes.

Por ello, Woody decidió separarse de Buzz y sus demás amigos para quedarse junto a Bo Peep y comenzar una nueva vida como un “juguete perdido”. Desde entonces, se dedica a ayudar a otros juguetes abandonados a encontrar un propósito fuera de la habitación de un niño.

PUBLICIDAD

Woody dejó atrás la habitación de Bonnie en la película anterior, pero una nueva amenaza lo llevará de regreso con sus viejos amigos.

Mientras tanto, Buzz permaneció en la habitación de Bonnie junto a Jessie, Rex, Hamm, Slinky y otros juguetes, incluido Forky. Jessie asumió un papel de liderazgo en el cuarto, con Buzz como su principal compañero en la misión de cuidar a los juguetes de Bonnie.

La sinopsis de ‘Toy Story 5′

Según adelantó Andrew Stanton, director de la película, durante la exposición D23 de Disney en 2024, la nueva historia mostrará cómo la misión de los juguetes se vuelve mucho más difícil cuando deben enfrentarse a aquello que hoy obsesiona a muchos niños: los aparatos electrónicos.

PUBLICIDAD

La trama ocurre tiempo después de los acontecimientos de Toy Story 4. Bonnie ahora tiene ocho años y está más interesada en mantenerse conectada con sus amigos. Por ese motivo, sus padres le regalan una tableta inteligente llamada Lilypad, con forma de rana, que le permite jugar y comunicarse con otros niños.

La nueva película de Pixar muestra cómo los juguetes intentan recuperar su lugar en un mundo dominado por la tecnología.(Disney/Pixar)

Sin embargo, la llegada de este moderno dispositivo genera una crisis entre los juguetes. Aunque Lilypad parece amigable al principio, poco a poco convence a Bonnie de que está creciendo y que sus juguetes podrían quedar en el pasado.

PUBLICIDAD

Ante esta amenaza, Jessie vuelve a contactar a Woody para pedirle ayuda. El vaquero regresa después de mucho tiempo lejos del grupo para reunirse con sus antiguos amigos y tratar de recuperar el lugar del juego en la vida de Bonnie.

Tom Hanks, quien vuelve a prestar su voz a Woody, explicó en una entrevista con la BBC que la película explora un temor actual relacionado con la dependencia de las pantallas. El actor mencionó una escena en la que se aprecia el brillo azul de los teléfonos en las habitaciones de los niños, una imagen que, según sus palabras, “provoca terror en el corazón”.

PUBLICIDAD

Por su parte, Tim Allen, voz de Buzz Lightyear, comentó que los jóvenes de hoy están acostumbrados a contenidos muy breves en redes sociales, una situación que ha cambiado su forma de consumir películas y otros contenidos audiovisuales.

Lilypad, una tableta con forma de rana, se convierte en el nuevo personaje que pondrá en riesgo el vínculo entre Bonnie y sus juguetes. (Captura de tráiler oficial)

Reparto de voces y nuevos personajes de ‘Toy Story 5′

La nueva entrega reúne a varias figuras emblemáticas de la franquicia. Tom Hanks regresa como Woody, Tim Allen como Buzz Lightyear y Joan Cusack como Jessie, personaje que tendrá una participación más importante en la historia.

PUBLICIDAD

También vuelven Wallace Shawn como Rex, John Ratzenberger como Hamm, Blake Clark como Slinky y Tony Hale como Forky.

Tras la muerte de Don Rickles en 2017, Jeff Bergman asumirá la voz de Señor Cara de Papa. De igual manera, Anna Vocino interpretará a Señora Cara de Papa después del fallecimiento de Estelle Harris en 2022.

PUBLICIDAD

Entre las nuevas incorporaciones al elenco están Greta Lee como Lilypad y Alan Cumming como Evil Bullseye. Además, Bad Bunny dará voz al personaje Pizza con Gafas de Sol tanto en la versión original en inglés como en el doblaje en español.

Nuevos personajes y voces en Toy Story 5 (Disney/Pixar)

La versión en español latino también contará con talento de la región. Disney y Pixar confirmaron que la cantante mexicana Belinda será la voz de Lilypad en español, mientras que el productor argentino Bizarrap interpretará a Santa de Jardín.

PUBLICIDAD

En cuanto a la música, Taylor Swift se suma a la banda sonora con la canción original “I Knew It, I Knew You”, escrita por la artista después de ver una proyección anticipada de la película.

Taylor Swift aporta su talento a la banda sonora de Toy Story 5 con la canción inédita “I Knew It, I Knew You”.(Instagram/@taylorswift)

Fecha de estreno y dónde ver ‘Toy Story 5′

Toy Story 5 llegará exclusivamente a los cines de Latinoamérica el jueves 18 de junio de 2026, un día antes de su estreno en Estados Unidos, previsto para el 19 de junio.

Por el momento, Disney no ha confirmado una fecha de lanzamiento en plataformas de streaming para la nueva película de Pixar.