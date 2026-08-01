Daniel Grinbank comparó la campaña contra Rosalía con la que sufrió Guns N’ Roses en su primera visita al país: “El mismo mecanismo”

El posteo de Daniel Grinbank

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El productor Daniel Grinbank salió a defender públicamente a Rosalía en sus redes sociales y trazó un paralelo entre la campaña de rechazo que enfrenta la cantante española en la Argentina y la que él mismo vivió en 1992 cuando produjo la primera visita de Guns N’ Roses al país, pocas horas antes de que la artista catalana debute esta noche en el Movistar Arena de Buenos Aires, en el primero de sus cuatro shows.

La controversia con Rosalía se desencadenó días después de la final del Mundial 2026, en la que España venció a la Argentina en el MetLife Stadium de Nueva York. La ex estrella de cine para adultos Mia Khalifa publicó en TikTok un video en el que simulaba cantar un fragmento de “La Perla”, tema de Rosalía, con una frase irónica dirigida a los hinchas argentinos: que así “suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”. Rosalía reposteó el clip en sus historias de Instagram. En el audio se escuchaban versos como “La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía”.

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El gesto encendió las redes. Muchos seguidores argentinos lo leyeron como una burla deliberada, potenciada por el doble sentido de la expresión: en España, “ser una perla” funciona como un insulto sarcástico para señalar a alguien como tramposo o sinvergüenza. Los pedidos de boicot a sus cuatro shows en el Movistar Arena se multiplicaron, aunque el impacto en la devolución de entradas fue mínimo.

Daniel Grinbank recordó el escándalo que se vivió con la primera visita de Guns N' Roses por una noticia falsa y lo comparó con el intento de cancelación a Rosalía

Rosalía respondió con una historia de Instagram: “Le di compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón”. Minutos después agregó otra con un corazón rojo y la leyenda “solo tengo amor x Argentina”.

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Fue en ese clima, y con Rosalí cerca de debutar donde Grinbank tomó la palabra. El productor recordó que en 1992 organizó la primera visita de Guns N’ Roses a la Argentina y que en esa ocasión también se construyó, desde la nada, un conflicto que llegó a escalar al nivel político. “Desde ese lugar viví en primera persona cómo se construyó un rumor completamente falso: que Axl Rose quemaba una bandera argentina durante sus shows, y que Axl dijo que no se volvería a poner las botas que usaría en los shows de River”, escribió. Las consecuencias, recordó, fueron concretas: “La mentira creció hasta convertirse en un conflicto político y mediático. Hubo protestas en las puertas del hotel donde se alojaba, declaraciones oficiales y un clima de hostilidad basado en una falsedad. Hasta militantes de la ignorancia pidieron en su momento cancelación de los shows y deportaciones. La realidad fue exactamente lo contrario”.

Axl Rose en el estadio de River Plate en 1992 con una camiseta argentina (Captura telefé)

Para Grinbank, el mecanismo que se repitió con Rosalía es idéntico al de aquel episodio de hace 34 años. “Hoy veo repetirse el mismo mecanismo con Rosalía, que de manera irresponsable reposteó sin leer el texto del mismo, y fue suficiente para desatar una ola de indignación, pedidos de boicot y acusaciones desmedidas. Ella pidió disculpas de inmediato y reafirmó su cariño por la Argentina. Pero para muchos la verdad ya no importaba”, señaló.

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El productor fue directo al describir cómo opera ese patrón: “En ambos casos el patrón es idéntico: un hecho inexistente o un error menor se transforma en una supuesta ofensa nacional. A partir de allí aparecen quienes convierten esa indignación en un negocio político, mediático o algorítmico”. Y agregó: “Los falsos nacionalismos necesitan enemigos. Y cuando no existen, los inventan o se amplifican. Para colmo hoy con las redes y trolls se convierten en algoritmos”.

La cantante española Rosalía disfrutó de la gastronomía local antes de su show en Buenos Aires

Grinbank cerró su posteo con una distinción entre patriotismo y manipulación: “El patriotismo no debería consistir en fabricar agravios, sino en defender la verdad. Porque cuando la manipulación reemplaza a los hechos y el odio reemplaza a la razón, los primeros perjudicados son la cultura, los artistas y también la imagen del país que entra en estas operaciones incentivadas desde la mediocridad del pseudoperiodismo y la política de cada época que se nutre de estas mentiras”.

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Rosalía llegó a Buenos Aires en un vuelo privado en las primeras horas del jueves, aterrizó cerca de las 2.30 en el FBO de Ezeiza con solo seis integrantes de su equipo y se instaló en el Four Seasons de Retiro bajo un operativo de seguridad que incluyó motos policiales y cuatro vehículos adicionales. Frente al hotel, un pequeño grupo de fanáticos del club Motomamis Argentina la esperó con carteles de bienvenida. Esta noche, con el primer show agotado, la artista se presentará por primera vez ante el público porteño desde que estalló la polémica.