La tarde de Mauro Icardi con los hijos de la China Suárez en la Casa de los Sueños

Luego de negarse a firmar para que sus hijas puedan regresar a Argentina, el delantero se mostró con los hijos de su pareja (Video: Instagram)

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Wanda Nara y Mauro Icardi volvieron a estar en boca de todos luego de la nueva batalla judicial que iniciaron por los documentos de las dos niñas que tienen en común. Mientras Wanda estaba de vacaciones en Italia con cuatro de sus cinco hijos, los pasaportes de las niñas fueron robados y comenzó un proceso judicial para conseguir la autorización de Icardi para renovarlos. Sin embargo, el delantero se negó en cada paso que dieron hasta que la justicia italiana decidió ignorar la negativa del deportista y autorizó a Nara a solicitar los pasaportes sin la firma de su expareja.

En este contexto, desde la Casa de los Sueños, la propiedad que Mauro compró el año pasado en Nordelata para atravesar su lesión de rodilla y en la que actualmente vive junto a su novia, el delantero y la China Suárez mostraron su sábado en compañía de dos de los tres hijos de la actriz. La China fue quien registró en sus redes sociales el día en familia ensamblada que pasaron.

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Lo primero que decidió subir a sus redes sociales fue un video en el que mostraba a Icardi al mando de una lancha, recorriendo el río al que tienen acceso directo desde la casa de los sueños. En este se lo puede escuchar al jugador de fútbol riendo junto a su pareja, mientras navegan por las aguas del country; sobre la imagen, un corazón rojo. Sin texto y sin aclaraciones.

Luego de negarse a firmar los papeles de sus hijas, Icardi mostró su sábado junto a la China Suárez en Nordelta

Eugenia apostó por un sweater de color negro con un corazón bordado

En otra toma, Icardi aparece de espaldas, con una campera negra y una gorra con las iniciales CSA, mientras conduce la embarcación por el mismo tramo de agua rodeado de vegetación y palmeras. La escena tiene la calma de un plan sin apuro, lejos de los juzgados y los comunicados.

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El paseo en lancha incluyó también una foto de la pareja. La actriz de Casi Ángeles y La Bastarda (La hija del fuego) posó de costado aprovechando el sol en su rostro, con anteojos de sol y el pelo recogido. Él sonríe directo a cámara. La imagen condensa, en un encuadre, el presente que ambos eligieron mostrar: felicidad en medio del nuevo enfrentamiento judicial por los pasaportes de sus dos hijas.

Pero el sábado no fue solo para ellos dos. Magnolia y Amancio, los hijos que tuvo con Benjamín Vicuña, también formaron parte del día. La actriz compartió una historia con el retrato de Magnolia de perfil, con anteojos de sol Saint Laurent y el nombre de la nena escrito con un corazón rosa. La foto la muestra seria, con el cielo despejado de fondo, en una imagen que tiene más de retrato artístico que de registro casual.

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Amancio eligió andar en bicicleta por las calles del barrio privado

Por su parte, Magnolia posó con los anteojos de sol de su mamá (Instagram)

Amancio, en cambio, apareció en movimiento. Una foto lo muestra sonriendo a cámara mientras pedalea una bicicleta marca Apollo por los senderos arbolados de la propiedad, con una campera deportiva negra de Nike. Los árboles sin hojas del fondo ubican la escena en pleno invierno porteño, aunque el sol y la actividad al aire libre le dan al conjunto un tono de tarde tranquila.

La China también se incluyó en el registro. Una de las historias la muestra sentada en la lancha, de perfil, con anteojos oscuros y un sweater negro bordado con un corazón sagrado en el pecho. La Casa de los Sueños, donde transcurrió todo el plan, es la misma propiedad en la que Icardi se instaló tras su lesión y donde actualmente convive con la actriz. El acceso directo al río que aparece en las historias es uno de los atractivos de la vivienda, que el futbolista compró en medio de uno de los períodos más complejos de su carrera deportiva.

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