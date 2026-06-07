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La aterradora experiencia que Nick Jonas vivió en un vuelo junto a Glen Powell: “Uno de los pilotos estaba llorando”

El actor relató cómo un problema de energía en una aeronave marcó uno de los viajes más difíciles que ha experimentado

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Nick Jonas recuerda el vuelo que casi termina en tragedia junto a Glen Powell. (Reuters)
Nick Jonas recuerda el vuelo que casi termina en tragedia junto a Glen Powell. (Reuters)

Durante su participación en el programa, Live with Kelly and Mark, Nick Jonas compartió recientemente detalles de una experiencia ocurrida hace casi una década durante un vuelo que realizó junto a Glen Powell.

Durante la entrevista emitida el 5 de junio, los conductores Kelly Ripa y Mark Consuelos abordaron la amistad que mantienen los dos artistas.

“Hemos tenido a Glen Powell en el programa, es genial. He oído que ustedes dos son amigos, pero que su amistad se fortaleció a raíz de una experiencia aterradora en un vuelo”, le preguntó Consuelos a Jonas.

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El cantante confirmó la historia y explicó que el episodio tuvo lugar aproximadamente diez años atrás, cuando él y el actor regresaban de un viaje a Las Vegas junto a un grupo de amigos.

Nick Jonas recordó que hace 10 años el avión en el que iba junto a Glen Powell sufrió un problema técnico. REUTERS/Danny Moloshok
Nick Jonas recordó que hace 10 años el avión en el que iba junto a Glen Powell sufrió un problema técnico. REUTERS/Danny Moloshok

“Esto ocurrió hace casi diez años, probablemente. Estábamos en Las Vegas con un grupo de amigos, y de camino a casa, el avión despegó y entonces —no sé el término técnico— hubo un problema con la alimentación eléctrica. Obviamente, eso nunca es buena señal”, explicó.

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Y añadió: “Y esto es antes deTop Gun: MaverickGlen Powell, así que estaba en entrenamiento de vuelo, pero no habría podido aterrizar el avión como lo hace ahora. Era simplemente el Glen Powell de siempre. Así que, si esto hubiera ocurrido hace un par de semanas, la historia sería diferente”.

A pesar de la situación, Nick Jonas señaló que el vuelo logró aterrizar sin consecuencias para los ocupantes de la aeronave. “Sí, fue una experiencia aterradora, pero estábamos bien”, dijo.

Esto llevó a los presentadores a preguntarle al artista cómo reaccionó la tripulación de vuelo ante el problema técnico: “¿Los pilotos parecían preocupados?”.

Nick Jonas aseveró que uno de los politos estaba llorando cuando aterrizaron. (REUTERS/Daniel Cole)
Nick Jonas aseveró que uno de los politos estaba llorando cuando aterrizaron. (REUTERS/Daniel Cole)

Con una risa nerviosa, Nick respondió: “Uno de ellos estaba llorando cuando aterrizamos. Pensé: ‘Bueno, tal vez no fue tan malo como me lo imaginaba’. Y entonces lo vi llorando. Pensé: ‘Oh, no, esto fue grave”.

Kelly Ripa también preguntó si los asistentes de vuelo habían mostrado señales de preocupación durante el incidente. La conductora comentó que suele observar las expresiones de la tripulación cuando viaja en avión para intentar interpretar si existe alguna situación fuera de lo habitual.

En respuesta, Nick Jonas señaló que los auxiliares de vuelo también parecían preocupados durante el desarrollo del incidente. Añadió que se trató de una experiencia difícil de olvidar debido a las circunstancias que rodearon el vuelo.

La conversación derivó posteriormente hacia la relación de amistad entre Jonas y Glen Powell. Los conductores sugirieron que atravesar una situación de ese tipo podría haber contribuido a fortalecer el vínculo entre ambos.

Nick Jonas comentó que esta experiencia fortaleció su amistad con Glen Powell. (REUTERS/Mario Anzuoni)
Nick Jonas comentó que esta experiencia fortaleció su amistad con Glen Powell. (REUTERS/Mario Anzuoni)

El cantante coincidió en que la experiencia compartida representó un momento significativo dentro de su amistad y afirmó que, desde entonces, han mantenido una relación cercana.

“Eso es exactamente lo que es. Y sabes, Glen es el mejor. Creo que desde ese momento, hemos forjado una gran amistad”, dijo.

Actualmente, Nick Jonas continúa desarrollando proyectos en el cine y la música. Su más reciente película, Power Ballad, coprotagonizada por Paul Rudd, ya se encuentra en cartelera. Además, el artista forma parte del elenco de Jumanji: Open World, cuyo estreno está previsto para el 25 de diciembre.

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