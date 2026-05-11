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Dominadas, peso muerto y sentadillas con barra: la rutina de Mel C para mantener su cuerpo atlético a los 52 años

La exintegrante de las Spice Girls sigue un programa de fuerza avalado por la entrenadora Sarah Campus que combina ejercicios compuestos para todo el cuerpo, según detalla Women’s Health. Las claves para fortalecer la espalda, las piernas y la zona media

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Melanie C, con cabello castaño y un atuendo deportivo negro y amarillo, se inclina hacia un lado con un brazo levantado, mostrando su físico tonificado. Sudor en su piel
El entrenamiento de Mel C, validado por especialistas en fitness, potencia la fuerza muscular y la estabilidad articular después de los 50 años (Captura de Instagram)

A los 52 años, la exintegrante de las Spice Girls Mel C desafía las expectativas de la edad con una rutina de cuerpo completo avalada por la entrenadora Sarah Campus, fundadora de LDN MUMS FITNESS, y difundida por la revista británica Women’s Health. El programa incluye dominadas asistidas con banda elástica, peso muerto sumo, sentadillas con barra, elevaciones de piernas colgada y trabajo en máquina de abducción.

Todos estos ejercicios, validados por especialistas en fitness, fortalecen la espalda, la zona media y las piernas, permitiendo conservar fuerza, tono muscular y estabilidad articular. La rutina comienza con dominadas asistidas, donde la banda elástica incrementa la resistencia y enfoca el esfuerzo en dorsales y bíceps. Sarah Campus indica que “las dominadas asistidas ayudan a fortalecer la espalda y los brazos, y mejoran la fuerza de tracción de la parte superior del cuerpo”.

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La experta resalta que el control técnico y la progresión en la intensidad permiten avances visibles, adaptando el entrenamiento tanto a deportistas experimentados como a principiantes.

Vista posterior de una mujer con cola de caballo, top deportivo negro y shorts, realizando una sentadilla con barra en los hombros, con manos de apoyo cerca
La rutina incluye dominadas asistidas, peso muerto sumo y sentadillas con barra para fortalecer espalda, piernas y zona media (Captura de Instagram)

El circuito se completa con peso muerto sumo, sentadillas con barra, elevaciones de piernas colgada y ejercicios en máquina de abducción, cada uno enfocado en grandes grupos musculares y en la estabilidad articular. Según Women’s Health, la constancia en este tipo de rutinas y la supervisión profesional favorecen la definición muscular, la prevención de lesiones y el mantenimiento de una figura atlética, demostrando que es posible sostener fuerza y funcionalidad física más allá de los 50 años.

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Ejercicios clave para el tren inferior y la zona media

El circuito continúa con el peso muerto sumo, un ejercicio que, gracias a la postura amplia y la colocación de las manos entre las piernas, activa principalmente glúteos, cuádriceps e isquiotibiales.

La importancia de este movimiento radica en su capacidad para involucrar grandes grupos musculares y mejorar la función articular de la cadera y las rodillas, lo que resulta fundamental para la movilidad diaria y la prevención de lesiones en adultos mayores.

Además, Mel C incorpora elevaciones de piernas colgada de la barra, enfocadas en el recto abdominal, oblicuos y flexores de la cadera. Este ejercicio exige fuerza en el agarre y antebrazos para estabilizar el cuerpo, y permite trabajar la zona abdominal de manera integral. Según Women’s Health, fortalecer el core mediante ejercicios de suspensión mejora la postura y contribuye a la estabilidad general, aspectos determinantes para la calidad de vida en la mediana edad.

Una mujer atlética con top deportivo negro y shorts negros utiliza una máquina de gimnasio para entrenamiento de piernas. Tiene cabello recogido y un tatuaje en el brazo
Los ejercicios en máquina de abducción y elevaciones de cadera refuerzan el glúteo medio y menor, claves para la estabilidad de la cadera (Captura de Instagram)

Las sentadillas con barra, ejecutadas bajo supervisión profesional, se centran en cuádriceps y glúteos. El apoyo técnico es esencial para mantener la alineación corporal y evitar sobrecargas en la zona lumbar. Sarah Campus subraya que “destacar ejercicios compuestos clave como las sentadillas y el peso muerto hace que la sesión sea muy completa y desarrolle la fuerza de la parte inferior del cuerpo”, tal como recoge FitnessEn portada.

Rutina de glúteos y estabilidad articular

La última fase de la rutina está dedicada a la zona posterior y la estabilidad articular. Mel C incorpora elevaciones de cadera en máquina, dirigidas a glúteos e isquiotibiales, y trabajo en la máquina de abducción, que fortalece el glúteo medio y menor, esenciales para el equilibrio y la estabilidad de la cadera.

De acuerdo con la entrenadora, “los ejercicios de abducción también favorecen la estabilidad de la cadera”, aspecto crucial para prevenir lesiones y mantener la movilidad funcional en la vida cotidiana.

Melanie C, de pie, posa con un brazo levantado, vistiendo un traje de baño rojo, negro y blanco con cremallera y un cinturón ancho, sobre un fondo gris oscuro
La constancia y el acompañamiento profesional en la rutina favorecen la definición muscular, la prevención de lesiones y el bienestar integral después de los 50 (Captura de Instagram)

El trabajo en máquina de abducción permite aislar los músculos de la cadera y mejorar la resistencia articular. Este tipo de ejercicios es recomendado tanto para deportistas como para personas que buscan optimizar la salud de sus articulaciones y prevenir el deterioro asociado al envejecimiento, según Women’s Health.

Beneficios integrales y sostenibilidad del entrenamiento

La combinación de estos ejercicios seleccionados y la constancia, junto con la supervisión de una especialista, se traduce en mejoras sostenidas de fuerza, equilibrio y eficiencia. El enfoque integral del entrenamiento permite exhibir una figura atlética y mantener la capacidad física a lo largo del tiempo, como resaltan tanto FitnessEn portada como Women’s Health.

Los resultados alcanzados evidencian que, con disciplina y orientación profesional, es posible sostener el rendimiento físico y el bienestar más allá de los 50 años, reafirmando la importancia de adaptar la actividad física a las necesidades individuales y a las recomendaciones de expertos en fitness.

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