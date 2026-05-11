Dominadas, peso muerto y sentadillas con barra: la rutina de Mel C para mantener su cuerpo atlético a los 52 años

El entrenamiento de Mel C, validado por especialistas en fitness, potencia la fuerza muscular y la estabilidad articular después de los 50 años (Captura de Instagram)

A los 52 años, la exintegrante de las Spice Girls Mel C desafía las expectativas de la edad con una rutina de cuerpo completo avalada por la entrenadora Sarah Campus, fundadora de LDN MUMS FITNESS, y difundida por la revista británica Women’s Health. El programa incluye dominadas asistidas con banda elástica, peso muerto sumo, sentadillas con barra, elevaciones de piernas colgada y trabajo en máquina de abducción.

Todos estos ejercicios, validados por especialistas en fitness, fortalecen la espalda, la zona media y las piernas, permitiendo conservar fuerza, tono muscular y estabilidad articular. La rutina comienza con dominadas asistidas, donde la banda elástica incrementa la resistencia y enfoca el esfuerzo en dorsales y bíceps. Sarah Campus indica que “las dominadas asistidas ayudan a fortalecer la espalda y los brazos, y mejoran la fuerza de tracción de la parte superior del cuerpo”.

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La experta resalta que el control técnico y la progresión en la intensidad permiten avances visibles, adaptando el entrenamiento tanto a deportistas experimentados como a principiantes.

La rutina incluye dominadas asistidas, peso muerto sumo y sentadillas con barra para fortalecer espalda, piernas y zona media (Captura de Instagram)

El circuito se completa con peso muerto sumo, sentadillas con barra, elevaciones de piernas colgada y ejercicios en máquina de abducción, cada uno enfocado en grandes grupos musculares y en la estabilidad articular. Según Women’s Health, la constancia en este tipo de rutinas y la supervisión profesional favorecen la definición muscular, la prevención de lesiones y el mantenimiento de una figura atlética, demostrando que es posible sostener fuerza y funcionalidad física más allá de los 50 años.

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Ejercicios clave para el tren inferior y la zona media

El circuito continúa con el peso muerto sumo, un ejercicio que, gracias a la postura amplia y la colocación de las manos entre las piernas, activa principalmente glúteos, cuádriceps e isquiotibiales.

La importancia de este movimiento radica en su capacidad para involucrar grandes grupos musculares y mejorar la función articular de la cadera y las rodillas, lo que resulta fundamental para la movilidad diaria y la prevención de lesiones en adultos mayores.

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Además, Mel C incorpora elevaciones de piernas colgada de la barra, enfocadas en el recto abdominal, oblicuos y flexores de la cadera. Este ejercicio exige fuerza en el agarre y antebrazos para estabilizar el cuerpo, y permite trabajar la zona abdominal de manera integral. Según Women’s Health, fortalecer el core mediante ejercicios de suspensión mejora la postura y contribuye a la estabilidad general, aspectos determinantes para la calidad de vida en la mediana edad.

Los ejercicios en máquina de abducción y elevaciones de cadera refuerzan el glúteo medio y menor, claves para la estabilidad de la cadera (Captura de Instagram)

Las sentadillas con barra, ejecutadas bajo supervisión profesional, se centran en cuádriceps y glúteos. El apoyo técnico es esencial para mantener la alineación corporal y evitar sobrecargas en la zona lumbar. Sarah Campus subraya que “destacar ejercicios compuestos clave como las sentadillas y el peso muerto hace que la sesión sea muy completa y desarrolle la fuerza de la parte inferior del cuerpo”, tal como recoge FitnessEn portada.

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Rutina de glúteos y estabilidad articular

La última fase de la rutina está dedicada a la zona posterior y la estabilidad articular. Mel C incorpora elevaciones de cadera en máquina, dirigidas a glúteos e isquiotibiales, y trabajo en la máquina de abducción, que fortalece el glúteo medio y menor, esenciales para el equilibrio y la estabilidad de la cadera.

De acuerdo con la entrenadora, “los ejercicios de abducción también favorecen la estabilidad de la cadera”, aspecto crucial para prevenir lesiones y mantener la movilidad funcional en la vida cotidiana.

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La constancia y el acompañamiento profesional en la rutina favorecen la definición muscular, la prevención de lesiones y el bienestar integral después de los 50 (Captura de Instagram)

El trabajo en máquina de abducción permite aislar los músculos de la cadera y mejorar la resistencia articular. Este tipo de ejercicios es recomendado tanto para deportistas como para personas que buscan optimizar la salud de sus articulaciones y prevenir el deterioro asociado al envejecimiento, según Women’s Health.

Beneficios integrales y sostenibilidad del entrenamiento

La combinación de estos ejercicios seleccionados y la constancia, junto con la supervisión de una especialista, se traduce en mejoras sostenidas de fuerza, equilibrio y eficiencia. El enfoque integral del entrenamiento permite exhibir una figura atlética y mantener la capacidad física a lo largo del tiempo, como resaltan tanto FitnessEn portada como Women’s Health.

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Los resultados alcanzados evidencian que, con disciplina y orientación profesional, es posible sostener el rendimiento físico y el bienestar más allá de los 50 años, reafirmando la importancia de adaptar la actividad física a las necesidades individuales y a las recomendaciones de expertos en fitness.