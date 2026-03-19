Las Spice Girls no logran ponerse de acuerdo: se cancela la celebración de su 30° aniversario

La reunión de las Spice Girls por su 30 aniversario no se realizará. (Reuters/Fred Prouser)

Spice Girls no llevará a cabo una reunión con motivo de su 30 aniversario, según información difundida recientemente y declaraciones de una de sus integrantes.

La cancelación ocurre en un contexto en el que se había especulado sobre una serie de presentaciones para conmemorar tres décadas desde el lanzamiento de su sencillo debut, “Wannabe”.

La agrupación, integrada por Victoria Beckham, Melanie Brown, Melanie Chisholm, Geri Halliwell y Emma Bunton, había sido vinculada a planes para celebrar esta fecha con actuaciones en vivo. Sin embargo, estos proyectos no se concretaron debido a la falta de acuerdos entre las integrantes.

De acuerdo con reportes publicados por el diario británico The Sun, las negociaciones no lograron avanzar a tiempo para organizar el aniversario.

Las Spice Girls no lograron acomodar sus agendas para organizar un evento por su 30 aniversario. (YouTube/Captura de video)

Esta información fue posteriormente respaldada por declaraciones públicas de Melanie Chisholm, conocida como Mel C, quien afirmó que no habrá reunión en 2026. Durante una entrevista en el programa The Smallzy Show, la cantante se refirió a la importancia de la fecha y a la ausencia de planes concretos.

“Julio marcará el 30 aniversario del lanzamiento de ‘Wannabe’. Y más adelante en el año, el del álbum ‘Spice’, el primero. Así que sí, es una fecha importante. Y no, no habrá reunión”, señaló.

A pesar de descartar actividades conmemorativas en el corto plazo, Chisholm indicó que la posibilidad de una reunión futura no está completamente descartada.

“Estamos en comunicación todo el tiempo, queremos hacer algo. ¿Quién sabe cuándo? Pero sigo siendo muy optimista y mantengo los dedos cruzados de que verán a las Spice Girls juntas en algún momento en el futuro”, dijo.

Melanie Chisholm aseguró que se muestra optimista ante la posibilidad de una reunión del grupo. (REUTERS/Jaimi Joy)

El grupo, formado en la década de 1990, se convirtió en un referente del pop internacional con el lanzamiento de “Wannabe” en 1996, tema que marcó el inicio de su trayectoria discográfica.

Posteriormente, consolidaron su éxito con el álbum Spice, que alcanzó amplia difusión en distintos mercados.

Las Spice Girls se separaron oficialmente en el año 2000, tras varios años de actividad conjunta. Desde entonces, han protagonizado reuniones puntuales.

Una de las más destacadas ocurrió durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde las cinco integrantes se presentaron en el escenario.

Las Spice Girls se presentaron en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. (Captura de video)

En 2019, cuatro de las integrantes —Brown, Chisholm, Bunton y Halliwell— realizaron una gira sin la participación de Victoria Beckham, quien no formó parte de ese proyecto. A lo largo de los años, la posibilidad de una reunión completa ha sido objeto de especulación recurrente.

En abril de 2024, las cinco integrantes coincidieron en la celebración privada del cumpleaños número 50 de Victoria Beckham, donde interpretaron de manera informal la canción “Stop”.

Este encuentro generó nuevas versiones sobre un posible regreso del grupo a los escenarios.

Luego de que las Spice Girls se reunieran en el cumpleaños de Victoria Beckham, los fans especularon que se vendría una reunión oficial. (Instagram)

Más recientemente, las integrantes volvieron a coincidir en un evento privado con motivo del cumpleaños número 50 de Emma Bunton, celebrado en enero de este año. Estos encuentros han mantenido el interés en torno a una posible reunión, aunque sin anuncios oficiales hasta el momento.

La cancelación de los planes para el 30 aniversario se produce en medio de este historial de reuniones esporádicas y proyectos individuales.