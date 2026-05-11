Ansiedades, familia y genialidad: así es la vida de Finneas O’Connell más allá del éxito

Finneas revela cómo la ansiedad infantil y los rituales marcaron su desarrollo creativo y personal desde la infancia (REUTERS/ David Swanson)

Productor, músico y hermano mayor de Billie Eilish, Finneas O’Connell expone con sinceridad su intimidad: ansiedad en la infancia, rituales repetitivos, inseguridades y reflexiones sobre creatividad y tecnología.

En una conversación para el podcast Friends Keep Secrets, Finneas revela la influencia de la ansiedad y los rituales en su vida privada y creativa, así como su visión sobre el impacto de la inteligencia artificial en la música. Educarse en casa con padres actores, la conexión familiar y la honestidad marcaron su trayectoria artística y su manera de enfrentar la vulnerabilidad y el cambio.

PUBLICIDAD

“Hoy voy a ir mucho más profundo de lo que nunca fui”, anunció Finneas, marcando el tono de toda la charla. “No quiero quedarme en la superficie. Voy a sacarlo todo. Quiero que todos los que entren aquí también se abran”, señaló.

Ansiedad infantil y fantasmas familiares

La relación musical entre Finneas y Billie Eilish se basa en el respeto, la honestidad y la colaboración familiar (REUTERS/Mike Blake)

“De niño tenía una ansiedad brutal por separarme de mis padres”, confiesa Finneas al recordar su infancia en Los Ángeles. “No dormía fuera de casa por miedo a que murieran en mi ausencia”, agregó.

PUBLICIDAD

Cuando sus padres salían y lo dejaban con una niñera, el temor lo invadía: “Pensaba que a la vuelta iba a quedarme huérfano”.

Esa sensación lo acompañó durante años. “Nunca quise quedarme a dormir en casa de amigos. Siempre estaba convencido de que mis padres no regresarían”. Incluso el cine alimentó sus miedos: “La película ‘El viaje de Chihiro’ me marcó. Temía que mis padres se convirtieran en cerdos y desaparecieran, y terminé en terapia con otros niños asustados por esa película”.

PUBLICIDAD

Hoy, esos temores persisten en ocasiones. “Si tardo en hablar con mis padres, pienso: ‘Están muertos’. Nunca dejé del todo ese miedo. Me persigue la imagen de acabar solo en un orfanato gris”, dijo.

Los rituales y obsesiones de Finneas

El productor destaca la importancia de los entornos, la luz y los olores para potenciar la creatividad en el estudio de música (EFE/ALLISON DINNER)

La ansiedad se transformó, en su infancia, en comportamientos repetitivos. “Durante años realicé rituales cada noche. Tenía que besarles la mejilla justo en el centro y visualizar su rostro dentro de un corazón para poder dormir tranquilo”. No era sencillo: “Si no acertaba en el centro, repetía hasta lograrlo”.

PUBLICIDAD

También ideó una figura protectora imaginaria: “Era una especie de jefe espiritual, como un Moisés adolescente que velaba por mi familia entre nubes”. El peso de estos rituales creció con el tiempo: “Llegó un día en la ducha en que exploté, lloré y pensé: ‘Si mueren, mueren’. Nadie murió, y finalmente pude respirar un poco más libre”.

“En mi familia seguimos con el beso en la mejilla antes de dormir. Al final, esos tics se quedan, como una marca afectiva”, admitió.

PUBLICIDAD

El secreto detrás del proceso musical

Finneas considera imprescindible improvisar y tocar a diario para mantener activa su memoria creativa y física (REUTERS/Mario Anzuoni)

La creatividad de Finneas fluye de manera visceral, similar a sus hábitos más íntimos. “Hay veces en que la improvisación es todo para la música. Basta con algunos acordes para que surja una canción sin pensarlo demasiado”.

“Jamás escribo nada. Grabo, toco, y mi memoria es física: recuerdo mejor si las melodías están en mis dedos que si las tarareo”, explica.

PUBLICIDAD

El ambiente dentro del estudio también juega un papel decisivo en el proceso creativo. Según explicó, factores como la iluminación, los aromas y hasta la comida influyen directamente en la inspiración y el estado de ánimo durante las sesiones de trabajo. “La creatividad necesita un entorno agradable para fluir”, aseguró.

Para el artista, un estudio no debe ser solo un espacio técnico, sino un lugar cómodo y estimulante. “Tiene que oler bien, haber velas, snacks y buen humor”, señaló, remarcando que ni siquiera un gran resultado compensa pasar horas en un ambiente incómodo.

PUBLICIDAD

“Cada día me siento a tocar e improvisar. Aunque no salga una canción, valoro ese tiempo porque la atmósfera lo es todo”, reveló.

Música en familia: la química con Billie Eilish

Las obsesiones y rituales nocturnos persisten como marcas afectivas en la vida cotidiana y familiar de Finneas (REUTERS/Mario Anzuoni)

La relación musical entre Billie Eilish y Finneas se construyó sobre la confianza y una profunda conexión creativa. “Al comienzo, si componía una canción y a Billie le gustaba, se la quedaba. Ella era más famosa y brillante, pero eso nunca me generó celos”, recordó. “Me alegraba que la interpretara y la hiciera suya”, agregó.

PUBLICIDAD

Con el paso del tiempo, la dinámica artística fue cambiando. “Antes decidía yo, pero ahora Billie es una autora cada vez más segura y tiene muy claro lo que quiere”, explicó el productor. Sobre los desacuerdos creativos, fue contundente: “Cuando hay conflicto, lo hablamos abiertamente y siempre gana la persona más apasionada por su idea”.

La honestidad y el respeto mutuo siguen siendo la base del vínculo entre ambos. “Si Billie quiere que una canción sea de determinada manera, aunque yo no esté de acuerdo, respeto su visión. Y muchas veces, tuvo razón”, reconoció Finneas.

Visión de futuro: inteligencia artificial y creatividad

La visión de Finneas sobre la inteligencia artificial plantea un futuro donde la tecnología complementa sin reemplazar la intuición humana (REUTERS/Mario Anzuoni)

Finneas tampoco evita el debate sobre el avance de la inteligencia artificial en la industria creativa. “Creo que será una parte esencial del futuro, pero hay que aprender a usarla sin que termine anulando nuestra voz artística”, afirmó.

El productor observa con interés —y también con cautela— la velocidad con la que evolucionan estas herramientas. “Hoy podemos diseñar, animar o crear música con un solo clic”, señaló.

Aun así, Finneas considera que la tecnología debe funcionar como un apoyo y no como un reemplazo del talento humano. Para él, la creatividad auténtica sigue dependiendo de la intuición, la sensibilidad y las emociones de las personas. “Puede ser muy útil si sabemos aprovecharla, pero nunca debería sustituir el ingenio personal”, sentenció.

Entre la genialidad y la vida normal

Entre confesiones profundas, Finneas comparte también aspectos cotidianos. “La compra más absurda de mi vida fue un hydrofoil: una tabla con aleta para surfear que nunca supe usar. Me costó miles de dólares y acabé regalándola a mi encargado", reconoció.

Finneas, educado en casa junto a Billie por padres actores, resalta el valor de la educación alternativa y cercana (REUTERS/Monica Almeida)

Ante la etiqueta de “niño prodigio”, Finneas prefiere destacar la formación y los valores que recibió en su casa. “Mis padres fueron actores desempleados durante años y nos educaron en casa como si fuera una escuela privada. Nunca fui a una escuela tradicional”, recordó.

Según explicó, creció en un entorno alejado de los lujos y muy enfocado en la cercanía familiar. “Si hubiera comprado un Maserati, mis padres me habrían llamado para decirme: ‘Relájate’”, bromeó.

Para el músico y productor, la creatividad sigue teniendo una fórmula sencilla. “Lo más importante es pasar tiempo en el estudio, disfrutar la atmósfera y dejar que la música ocurra”, afirmó.

En su visión, la clave está en mantenerse presente y conectado con el proceso creativo. “Lo demás llega solo”, concluyó.